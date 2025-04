L'oroscopo dal 28 aprile al 4 maggio indica che Saturno influenzerà positivamente la vita coniugale dei nativi del Cancro. I single di questo segno sentiranno maggiormente la solitudine, ma Venere potrebbe organizzare per loro un incontro speciale. Plutone potrebbe causare problemi nel settore immobiliare, sconsigliando ai nativi della Vergine acquisti o affitti. Infine, la fortuna potrebbe portare soldi extra o qualche piacevole sorpresa nella vita dei nati in Capricorno.

Oroscopo dal 28 aprile al 4 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Un'atmosfera serena e pacifica avvolgerà la vostra sfera coniugale per l'intera settimana.

Approfittatene per risolvere eventuali questioni in sospeso con il vostro partner. Questa è una settimana propizia per elaborare progetti futuri insieme. Se siete single, potreste imbattervi nella vostra anima gemella in maniera del tutto sorprendente. L’influsso di Saturno potrebbe rendere complesso il bilancio familiare. È possibile che le entrate subiscano una leggera flessione o che le uscite aumentino. In entrambi i casi, sarà necessario adottare un approccio più parsimonioso. Siate oculati con le spese e tutto si sistemerà. Voto: 7

Toro – Questa settimana potrebbe presentare un clima di incertezza nella vostra vita di coppia. Vi lascerete trascinare da un insieme di impressioni ed emozioni che vi renderanno indecisi sui vostri reali bisogni.

Se siete single, la vostra carica sensuale ed emotiva sarà particolarmente forte. Il vostro comportamento sarà dinamico e comunicativo. Per quanto riguarda il denaro, non avrete ragioni per allarmarvi. Sarete abili nel gestire il vostro bilancio e nell'affrontare con efficacia le questioni pratiche. Potreste essere tentati da scelte finanziarie più audaci, ma sarà fondamentale restare entro i limiti di sicurezza e informarsi bene prima di agire.

Voto: 7

Gemelli – Se siete single e state provando un'infatuazione intensa, non esitate a rivelare i vostri sentimenti: Urano in aspetto favorevole vi assicura che saranno ricambiati e che la felicità sarà vostra. Se avete una relazione di coppia, certamente non desiderate che prenda una piega negativa. Perciò, non nascondete nulla al vostro partner.

Non è detto che l'altra persona gradisca i segreti e gli indovinelli, e sarebbe un vero peccato compromettere le potenzialità di un legame che si è dimostrato solido. Prestate attenzione: non cedete alla tentazione di fare spese folli, magari nel tentativo di compiacere qualcuno da cui sperate di ottenere un favore. In questa settimana, potrete fare affidamento sul sostegno di Giove, il pianeta della fortuna. Dovrebbe proteggervi efficacemente o regalarvi una sorpresa piacevole. Voto: 8

Cancro – L'armonioso influsso di Saturno avrà un impatto positivo sulla vostra vita matrimoniale. Se vivete in coppia, questo pianeta vi stimolerà ad approfondire la vostra relazione, che sarà maggiormente orientata verso l'affetto che condividete per il mondo naturale, sia vegetale che animale.

Se siete single, la mancanza di un legame emotivo si farà sentire in modo più intenso che mai. Tuttavia, non perdete la fiducia! Grazie al sostegno di Venere, avete concrete possibilità di conoscere l'anima gemella entro la fine della settimana. Mercurio conferirà una notevole capacità ai nativi che amministrano bene i soldi. È il momento propizio per consultare un esperto finanziario al fine di effettuare un investimento o un'operazione speculativa nelle condizioni più favorevoli possibili. Voto: 8

La settimana 28 aprile-4 maggio secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana potrete ancora apprezzare gli effetti benefici di Venere sulla vostra relazione. Questo pianeta stimolerà in voi il desiderio di creare un legame autentico e veritiero con la persona amata.

Questo desiderio, tuttavia, non vi porterà a rinunciare all'intimità, soprattutto perché il piacevole influsso di Plutone vi promette un’appagante sintonia fisica. Se siete single, grazie all’aspetto favorevole di Giove avrete voglia di dare una grande svolta alla vostra vita. E se al momento non avete una relazione stabile, preparatevi, perché vi attendono momenti romantici e pieni di flirt. Settimana positiva per coloro che gestiranno i soldi in maniera razionale e oculata. Al contrario, chi avrà speso troppo, adducendo come pretesto il desiderio di accontentare i figli o di rinnovare il proprio abbigliamento, potrebbe avere difficoltà a far quadrare i conti. Voto: 7,5

Vergine – Grazie all'influsso favorevole di Saturno, vi troverete in perfetta sintonia con la persona che amate, sia sul piano fisico che emotivo.

Le coppie di lunga data potranno sperimentare un notevole rinnovamento del desiderio e della comprensione reciproca. Se siete single, farete il possibile per affascinare e sedurre. Tuttavia, in questo periodo il vostro modo di fare potrebbe risultare forzato e poco spontaneo, rendendo più arduo conquistare la persona che vi attrae. Cercate di parlare meno di voi e mostrate maggiore interesse per ciò che l'altro dice o fa. Plutone potrebbe portare caos nel settore immobiliare, per tale motivo l'oroscopo sconsiglia l'acquisto o l'affitto di un immobile. Preparatevi inoltre ad affrontare una settimana poco fortunata. Voto: 7

Bilancia – Nonostante le preoccupazioni, la vostra vita matrimoniale sarà florida.

Evitando di turbare l'ambiente con instabilità emotiva, godrete di intesa e sostegno reciproco. Single, aspirerete soprattutto alla serenità interiore. Vi dedicherete a costruire una felicità sentimentale solida e duratura. Potrebbero sorgere delle divergenze, ma con la vostra tenacia le supererete. Plutone avrà un effetto diretto sulle vostre finanze, pertanto non dovreste avere preoccupazioni in questo settore. Attenzione però a Nettuno: correte il rischio di fare una scelta inappropriata. Se state pensando di modificare i vostri investimenti o di avviare un nuovo progetto, sarebbe meglio aspettare ancora un po'. Voto: 7,5

Scorpione – Se siete in coppia, questa settimana presenta sfumature contrastanti.

Da una parte, l’aspetto favorevole di Venere promette momenti davvero piacevoli. D'altra parte, l’influsso di Nettuno potrebbe generare una certa incertezza nella vostra relazione. Single, la vostra selettività sarà tale che poche persone riusciranno a catturare la vostra attenzione. Nonostante ciò, la solitudine non vi sarà gradita. Pertanto, se si presenta un'occasione per un'esperienza leggera e senza vincoli, non lasciatevela sfuggire. Prestate attenzione alle spese! Monitorate attentamente le vostre finanze e verificate di aver saldato tasse e bollette. In caso contrario, potreste affrontare imprevisti spiacevoli, poiché gli astri non vi saranno particolarmente benevoli.

Voto: 5

Previsioni astrologiche fino al 4 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, questa settimana si prospetta eccellente per iniziare una nuova relazione significativa. Alcune coppie potrebbero intraprendere un legame clandestino e sperimentare una passione intensa. La vostra situazione finanziaria sarà serena e stabile. Le vostre entrate mensili aumenteranno, oppure il vostro tenore di vita migliorerà sensibilmente. Coloro che hanno avuto difficoltà economiche in passato avranno l'opportunità di risolverle in modo soddisfacente. Chi era gravato da debiti importanti potrà liberarsene e iniziare a risparmiare. Voto: 7,5

Capricorno – Con il grande sostegno di Plutone, affronterete i vostri impegni coniugali e familiari con una serietà che sarà un esempio.

Il vostro partner non troverà alcun motivo per criticarvi. Vi dedicherete alla risoluzione delle questioni economiche e domestiche con la massima efficacia. Se siete single, sarete molto esigenti e solo pochissime persone saranno ammaliate da voi. Non sarà semplice superare la solitudine in amore, ma la fortuna potrebbe farvi visita proprio in questo periodo. Potreste ricevere un piccolo vantaggio economico o una sorpresa gradita: valutate con buon senso come gestirla, perché non è qualcosa che capita spesso. Voto: 7

Acquario – In coppia, sentirete un grande bisogno di amare, ma forse non saprete come incanalare questa forza che vi travolgerà completamente. Il vostro partner dovrà munirsi di tanta pazienza per ritrovare un punto di equilibrio con voi.

Se siete single, sentirete risvegliarsi in voi intense emozioni e passioni. Tuttavia, desidererete moderarle o persino contenerle, poiché temete che, cedendo ai vostri impulsi, possiate compromettere ciò che avete già costruito e sperimentato nella vostra vita. Grazie a influssi planetari positivi, rifletterete maggiormente sul modo migliore per gestire le vostre finanze. Se avete problemi economici, troverete argomentazioni persuasive per convincere i vostri cari a offrirvi supporto. Attenzione alle opportunità, ma evitate categoricamente investimenti pericolosi e rischiosi. Voto: 6

Pesci – In coppia, la passione, sebbene assopita, ritroverà nuova linfa. Avrete l'opportunità di riscoprire il vostro compagno o la vostra compagna, che vi mostrerà lati inediti della sua profonda individualità.

Se siete single, si prospetta una settimana serena e le stelle vi aiutano a colmare il vostro desiderio di affetto e la vostra intensa sensualità. Sotto gli auspici favorevoli di Saturno, questa settimana si rivelerà prospera dal punto di vista finanziario. È un buon momento per valutare con cautela nuove opportunità, magari anche in ambito finanziario, ma solo dopo esservi informati adeguatamente. Grazie a influssi favorevoli, potreste imbattervi in occasioni vantaggiose, ma sarà importante analizzarle con attenzione e impegno. Tuttavia, sarà importante non farvi abbagliare dal successo e non cadere nella trappola della vita agiata, con il rischio di affrontare serie difficoltà economiche. Voto: 8