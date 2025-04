L'oroscopo del 21 aprile 2025 annuncia la carta della Torre per l'Acquario per liberarsi di un peso e la carta della Giustizia per i Pesci per chiarezza, mentre la carta del Carro per l'Ariete per avere controllo sul suo destino.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete ⭐️⭐️⭐️⭐️ Il quadrato Sole-Marte vi rende irruenti ma anche determinati. Pasquetta vi vede protagonisti, ma attenzione ai toni troppo accesi. Se qualcuno vi contraddice, respirate prima di rispondere. Tarocco: Il Carro – Avete il controllo del vostro destino. Guidate, ma senza schiacciare gli altri.

Leone ⭐️⭐️⭐️ Marte nel segno vi dà una grinta impressionante, ma il quadrato col Sole può generare scontri d’ego. Potreste sentirvi messi in discussione, soprattutto in famiglia o nel gruppo. Tarocco: Il Diavolo – Attenzione all’orgoglio e ai desideri troppo intensi. Il potere va gestito, non imposto.

Sagittario ⭐️⭐️⭐️⭐️ L’energia è tanta, e avete voglia di muovervi, divertirvi, esprimervi. Ma qualcosa o qualcuno potrebbe mettere il freno. Non reagite con impazienza. Tarocco: La Temperanza – La vostra forza oggi sta nell’equilibrio: accettate i ritmi, mediate.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro ⭐️⭐️⭐️⭐️ Con il Sole nel vostro segno e due quadrature, è una Pasquetta che mette alla prova la vostra pazienza.

Ma se restate saldi, potrete affrontare una sfida o risolvere un malinteso. Tarocco: La Forza – Dominate l’impulso, usate la calma per vincere. La forza dolce è la vostra arma.

Vergine ⭐️⭐️⭐️ Un po’ di tensione vi attraversa, soprattutto se volete tenere tutto sotto controllo. Lasciate andare qualche rigidità. Tarocco: Il Papa – Cercate consiglio, condividete.

Non dovete fare tutto da soli.

Capricorno ⭐️⭐️⭐️⭐️ Potete usare l’energia del giorno per prendere in mano una situazione stagnante, ma evitate lo scontro diretto. Potete ottenere di più con diplomazia. Tarocco: Il Giudizio – È tempo di rinascita e chiarimento. Prendete decisioni importanti con lucidità.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli ⭐️⭐️⭐️⭐️ Giornata dinamica. Vi sentite chiamati a dire la vostra, ma fate attenzione a non esagerare con le parole. Le conversazioni possono trasformarsi in confronti. Tarocco: Gli Amanti – Scegliete con il cuore ma anche con attenzione. Le relazioni oggi pesano.

Bilancia ⭐️⭐️⭐️ Il cielo può sollevare tensioni relazionali o familiari. Meglio non cercare la perfezione, ma accettare qualche imperfezione e godervi l’atmosfera. Tarocco: La Luna – Non tutto è chiaro, ma seguite l’intuito. Siate prudenti nelle emozioni.

Acquario ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Plutone nel segno vi rende profondi e magnetici. Siete in fase di trasformazione e oggi potete vivere un momento di verità.

Tarocco: La Torre – Crolla ciò che non serve più. È il giorno giusto per liberarvi da un peso.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro ⭐️⭐️⭐️ Le energie celesti possono scombussolare un po’ la vostra serenità interiore. Fatevi scivolare addosso ciò che non vi riguarda davvero. Tarocco: La Stella – C’è speranza e bellezza anche nei momenti tesi. Tenete il cuore aperto.

Scorpione ⭐️⭐️⭐️⭐️ La Luna è favorevole: sentite in profondità e con chiarezza. Anche se il cielo è elettrico, voi potete trovare un centro potente. Tarocco: Il Mago – Avete tutto per creare ciò che desiderate. Usate mente e intuito insieme.

Pesci ⭐️⭐️⭐️⭐️ una Pasquetta intensa, emotivamente stimolante. Potete percepire verità nascoste e intuizioni forti, ma attenzione a non idealizzare troppo chi vi sta accanto. Tarocco: La Giustizia – Bilanciate ciò che date e ciò che ricevete. Agite con chiarezza.