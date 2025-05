Secondo l’oroscopo con classifica del 15 maggio 2025 è il Sagittario a conquistare il primo posto. Il suo spirito d'avventura, combinato a un intuito sopra la media, lo porta a vivere esperienze intense e coinvolgenti. Le stelle lo premiano con momenti di leggerezza, intuizioni fortunate e piccoli segnali da cogliere al volo. In fondo si piazza, invece il Toro, messo alla prova da tensioni interne e freni esterni. Nulla scorre con naturalezza: c'è il rischio che i pensieri si facciano pesanti, che le emozioni si irrigidiscano e che anche la comunicazione con chi sta attorno diventi più complessa.

Oroscopo di giovedì 15 maggio 2025: la classifica completa

1° Sagittario - Vi svegliate con una nuova energia che vi accompagna per tutta la giornata. Avete voglia di fare, di mettervi in gioco, di uscire da schemi ripetitivi e situazioni stagnanti. L’umore è alto e le persone intorno a voi sembrano percepire il vostro entusiasmo. Ogni scelta fatta sarà benedetta da una sorta di intuito che vi guida nella direzione giusta. Approfittatene per affrontare questioni lasciate in sospeso o per dare il via a un nuovo progetto. La fortuna vi tiene d’occhio, non ignoratela.

2° Acquario - State entrando in una fase di grande lucidità mentale. Tutto ciò che riguarda relazioni, comunicazione e contatti sociali si muove con facilità.

Incontri interessanti, telefonate inaspettate, messaggi che fanno sorridere: tutto concorre a darvi la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Vi basta poco per cambiare l’umore delle persone vicine, per portare leggerezza dove regnava il silenzio. Anche a livello lavorativo potreste ricevere uno spunto prezioso: prendetelo sul serio.

3° Leone - Siete in forma e si vede. La vostra grinta naturale viene accentuata da un cielo che vi dà sostegno e vi mette nelle condizioni di ottenere risposte concrete. La determinazione è la vostra alleata, ma stavolta è accompagnata anche da una certa elasticità, che vi permette di muovervi in modo più strategico. Chi vi osserva non può fare a meno di notare la vostra forza.

Sul piano affettivo, torna una fiducia che da qualche giorno si era affievolita.

4° Gemelli - Siete brillanti, veloci e carichi di idee. Le stelle vi favoriscono nei dialoghi, negli scambi e nelle situazioni in cui è richiesto intuito e prontezza. Anche se qualcosa potrebbe inizialmente sembrarvi poco chiaro, riuscirete a trovare una chiave di lettura alternativa. Sul fronte familiare o affettivo, potreste ricevere una conferma che vi rimette in pace con alcune insicurezze. La mente vola, il cuore segue.

5° Ariete - Giornata positiva per consolidare alcune posizioni. Avete energia sufficiente per affrontare ciò che si presenta lungo il cammino, e la sensazione generale è quella di un rinnovato equilibrio.

Anche se le grandi novità non sono dietro l’angolo, piccoli segnali positivi vi daranno una spinta. Siate aperti ai suggerimenti di chi vi vuole bene: non sempre dovete fare tutto da soli.

6° Cancro - Inizia per voi un momento di maggiore stabilità. Non ci sono scosse improvvise, ma un senso crescente di controllo sulla vostra realtà. Le emozioni non vi travolgono, ma vi accompagnano con discrezione. Riuscite a leggere tra le righe, a intuire ciò che altri non vedono, e questo vi rende particolarmente efficaci, soprattutto nei rapporti interpersonali. Potreste ricevere una proposta interessante, valutate con attenzione.

7° Vergine - Non mancano i momenti positivi, ma ci sono anche alcune nuvole che vi rendono più diffidenti del solito.

Il rischio è quello di essere troppo critici, soprattutto verso voi stessi. Le stelle vi suggeriscono di non cercare la perfezione a tutti i costi. Cercate invece di valorizzare ciò che funziona, anche se non corrisponde alle vostre aspettative ideali. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso.

8° Bilancia - Avete la sensazione di essere un po’ in bilico. Alcune situazioni vi sfuggono di mano, ma non si tratta di ostacoli insormontabili. Serve solo maggiore flessibilità, e magari un pizzico di fiducia nel fatto che certi equilibri si ricreano anche dopo un piccolo terremoto. Evitate di isolarvi: parlare, spiegarsi, chiedere consiglio può fare la differenza. Non trascurate i segnali del corpo: il benessere passa anche da lì.

9° Scorpione - Giornata di alti e bassi, soprattutto dal punto di vista emotivo. Siete più sensibili del solito e questo vi rende vulnerabili a parole, silenzi e comportamenti altrui. In certi momenti vi sembrerà che manchi qualcosa, ma forse il problema è più dentro che fuori. Le stelle non sono ostili, ma vi spingono a rallentare, a riflettere, a guardarvi dentro. Una pausa, anche breve, potrebbe rivelarsi rigenerante.

10° Capricorno - Non tutto va secondo i piani, e questo vi crea un certo fastidio. Siete abituati a gestire con metodo e rigore ogni aspetto della vostra vita, ma stavolta c’è qualcosa che sfugge al controllo. Il consiglio è quello di non irrigidirvi. Accettare che qualcosa sia fuori dal vostro potere può essere liberatorio.

Sul fronte delle relazioni, evitate scontri diretti: meglio aspettare che la polvere si posi.

11° Pesci - Il vostro mondo interiore è ricco, ma stavolta rischia di distaccarvi troppo dalla realtà concreta. Vi sentite un po’ fuori sincronia con ciò che accade intorno. Il rischio è quello di interpretare male segnali, parole o atteggiamenti, e di chiudervi in un silenzio che non fa bene a nessuno. Le stelle vi suggeriscono di trovare un modo per tornare in contatto con il presente. Un gesto semplice può riportarvi alla lucidità.

12° Toro - Nulla sembra scorrere con naturalezza. Ogni passo richiede uno sforzo e ogni parola rischia di diventare fraintendimento. Vi sentite appesantiti, forse anche da situazioni passate che non avete ancora superato del tutto. Il corpo è stanco, la mente fatica a concentrarsi. Non è una giornata per prendere decisioni o affrontare discussioni. Lasciate che il tempo faccia il suo corso. Restate in ascolto.