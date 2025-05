L'oroscopo con classifica del 26 maggio 2025 prevede al primo posto il Sagittario, che potrà contare su slanci positivi e intuizioni fulminanti.

In fondo, invece, il Capricorno sembrerà arrancare sotto il peso di un lunedì poco accomodante. Troppi impegni, poca gratificazione e una certa rigidità mentale rischieranno di far naufragare anche i buoni propositi.

La classifica completa di lunedì 26 maggio: Bilancia al sesto posto

1. Sagittario – Sarete il segno più in forma del lunedì: pieni di spirito, grinta e persino un pizzico di incoscienza che, per una volta, giocherà a vostro favore.

Le occasioni si presenteranno con naturalezza, e voi saprete coglierle con slancio. Attenzione a non strafare: non tutti riusciranno a stare al vostro passo. Se state lavorando ad un progetto, riceverete una risposta tanto attesa. In amore, un messaggio vi scalderà il cuore e riaccenderà la curiosità.

2. Gemelli – Sarete in una gran forma mentale. La settimana inizierà con una mente sveglia e battute al vetriolo pronte all’uso. Gli altri vi ascolteranno, rideranno, e magari non capiranno tutto, ma non importerà: l’importante sarà che vi stiano dietro. Un piccolo colpo di fortuna arriverà dal web o da una conversazione apparentemente banale. In coppia ci sarà un dialogo frizzante.

3. Leone – Vi sveglierete con il piede giusto e la chioma al vento.

Saprete esattamente dove vorrete arrivare e non avrete paura di farlo sapere al mondo. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e trascinerà chi vi circonderà. Occhio a non eccedere nel controllo: lasciate anche agli altri un minimo spazio di manovra. La giornata sarà ottima per fare colpo, sia in ambito professionale che personale.

4. Ariete – Energia e determinazione non vi mancheranno e il lunedì non vi spaventerà. Affronterete le sfide con coraggio e riuscirete persino a sbloccare una situazione rimasta in sospeso da giorni. In ambito lavorativo vi farete notare, mentre in amore riceverete una sorpresa interessante, soprattutto se avete recentemente chiuso una porta. Forse non era così chiusa come pensavate.

5. Acquario – Vi sentirete ispirati e pieni di idee, anche se il mondo attorno sembrerà ancora un po’ addormentato. Nessun problema: voi sarete già due passi avanti. Approfitterete di questa giornata per proporre qualcosa di originale o per mandare quel messaggio che vi frulla nella testa da giorni. I rapporti con gli amici cresceranno, così come una certa voglia di leggerezza.

6. Bilancia – Troverete finalmente un equilibrio dopo giorni altalenanti. Riuscirete a vedere con più chiarezza le vostre priorità e vi dedicherete alle cose che conteranno davvero. In amore ci sarà dialogo, nel lavoro maggiore sicurezza. Non sarà ancora il momento di volare altissimo, ma almeno potrete camminare su una base solida.

Un piccolo gesto da parte di qualcuno vi riempirà di buonumore.

7. Cancro – L’umore andrà su e giù come le maree, ma avrete la sensibilità giusta per comprendere meglio ciò che accadrà attorno a voi. In famiglia ci saranno dinamiche da chiarire, ma potrete affrontarle con tatto. Al lavoro non tutto filerà liscio, ma avrete una resistenza emotiva più forte del solito. La serata sarà ideale per dedicarvi a qualcosa di semplice, ma nutriente per l’anima.

8. Vergine – Sarete precisi, operativi, presenti e un po’ troppo critici. La giornata partirà con buone premesse, ma rischierete di rovinare tutto con una parola di troppo o un giudizio troppo affilato. Ricordate che non tutti saranno pronti ad accogliere la verità in faccia alle 8 del mattino.

Se cercherete risultati, dovrete anche saper ascoltare. La serata sarà migliore, soprattutto se lascerete fluire le cose.

9. Toro – Il vostro motto del lunedì sarà: "Non mi smuove nessuno". Sarete colti da una certa lentezza che non vi toglierà comunque stabilità. Nulla vi sconvolgerà, ma neanche vi entusiasmerà. Servirà una scossa, un invito, un caffè molto forte. Qualcuno cercherà di provocarvi? Voi rimarrete impassibili come una statua greca. In amore serviranno più gioco e meno abitudini.

10. Scorpione – Avrete voglia di silenzio, ma il mondo deciderà di farvi rumore intorno. Risultato? Irritabilità alle stelle. Cercherete di evitare discussioni inutili, soprattutto sul lavoro, dove ogni parola fuori posto potrebbe trasformarsi in un romanzo.

La serata sarà più tranquilla, ma solo se spegnerete il cellulare e vi dedicherete a qualcosa di personale. Non sarà il giorno ideale per aprire il cuore.

11. Pesci – Sarete un po’ confusi, un po’ stanchi, un po’ troppo immersi in pensieri che non porteranno a nulla. Il lunedì vi sembrerà infinito e poco ispirato. Le vostre intuizioni funzioneranno, ma il rischio sarà quello di rimanere bloccati in attese che nessuno avrà annunciato. Meglio agire, anche in modo imperfetto, piuttosto che restare a sognare sul divano. Qualcuno vi cercherà: risponderete, anche se avrete la testa tra le nuvole.

12. Capricorno – Il lunedì partirà in salita, con impegni che sembreranno moltiplicarsi come funghi. Voi ci proverete, come sempre, a tenere tutto sotto controllo, ma vi sentirete come in una riunione infinita senza caffè.

Le energie saranno basse, l’umore non aiuterà e i riconoscimenti tarderanno ad arrivare. Attenzione alla rigidità: chi vi sta accanto avrà bisogno di una versione più umana di voi. Lasciatevi andare.