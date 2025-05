Secondo l’oroscopo con classifica del 28 maggio 2025 il primo posto spetta al segno della Vergine. È un momento in cui raccoglie i frutti di ciò che ha seminato con discrezione e sa come usare ogni parola con chirurgica precisione. All’opposto, tutto ciò che cerca di analizzare lo Scorpione sembra diventare più confuso. Inoltre, rischia di leggere ostilità anche dove ci sono solo esitazioni.

Classifica completa di mercoledì 28 maggio: Cancro al terzo posto

1. Vergine - Siete finalmente in pole position e non ci arrivate per caso. Questo è uno di quei rari mercoledì in cui sentite di avere il timone ben saldo nelle mani e la mappa del viaggio già disegnata nella mente.

L’efficienza vi premia, ma ciò che stupisce di più è la vostra empatia, più viva del solito. Riuscite a parlare senza urlare, a convincere senza forzare. Ottimo momento per chiarire una questione familiare e fare ordine nei conti. L’intuito vi guida anche negli acquisti: fate centro con poco e con stile.

2. Toro - Avete la testa sulle spalle e i piedi ben piantati per terra. Ma la differenza, questa volta, la fa la voglia di cambiamento. Siete fermi, ma scalpitanti. Determinati, ma flessibili. E proprio per questo, ottenete un successo in un ambito dove finora avevate avuto solo risposte evasive. Attenzione a una proposta: è meno assurda di quanto sembri. Se avete dei sogni nel cassetto, iniziate ad aprirlo quel cassetto: c’è aria buona per progettare, investire, pianificare.

3. Cancro - Siete in un’ottima fase emotiva, e questo vi dà forza anche nelle questioni pratiche. I legami si rinsaldano e potreste ricevere una piccola dimostrazione d’affetto da parte di chi non lo fa mai. L’aspetto più curioso? Proprio voi, che di solito vivete tutto con il cuore in mano, oggi ragionate come un contabile svizzero: lucidi, oggettivi, organizzati. Ne trarranno vantaggio le finanze e anche la vostra autostima, finalmente in ripresa.

4. Acquario - Vi muovete su frequenze diverse rispetto al resto del mondo, ma stavolta le vostre onde trovano ascolto. Le vostre idee strampalate, visionarie, improvvisamente sembrano geniali anche a chi vi prendeva per matti. Approfittatene: è il momento giusto per proporre, rivedere, rilanciare.

Qualcosa nel lavoro si muove grazie a un’intuizione felice. In amore, vi basta un cenno per capire se vale la pena insistere o salutare con classe.

5. Bilancia - La vostra eleganza nel gestire situazioni spinose vi mette al riparo da scivoloni, ma attenzione a non farvi mettere i piedi in testa. In questa giornata potete far valere le vostre ragioni con grazia e determinazione. Un chiarimento familiare, atteso da tempo, può andare a buon fine. In campo professionale, non lasciatevi distrarre dalle apparenze: dietro un sorriso si cela una richiesta non detta. Leggetela tra le righe e rispondete con intelligenza.

6. Gemelli - Siete tornati in modalità “giocolieri della vita”: vi destreggiate tra mille impegni, mille pensieri, mille contatti.

E nonostante tutto, tenete tutto in piedi. Siete anche più affascinanti del solito, e questo vi aiuta se dovete affrontare un colloquio, una riunione, o un chiarimento. Tuttavia, non esagerate con le parole: una battuta di troppo potrebbe ritorcersi contro di voi. Sorridete, parlate, ma ascoltate anche. La chiave della giornata è tutta lì.

7. Sagittario - Siete in fase di osservazione. Sì, proprio voi che di solito partite a razzo. Questa prudenza vi giova. Fate bene a non affrettare i tempi, soprattutto se c’è in ballo una questione economica o contrattuale. La giornata fila liscia se restate fedeli al programma e non vi fate tentare da cambi di rotta improvvisati. Un messaggio in arrivo potrebbe risvegliare vecchie emozioni: gestitele con il sorriso, ma anche con un po’ di scetticismo.

8. Capricorno - Tutto sotto controllo… almeno all’apparenza. Ma sotto la vostra corazza da manager glaciale, qualcosa si muove. Forse è il desiderio di prendervi una pausa, forse è una questione personale che vi ronza nella testa da giorni. Il lavoro procede senza scossoni, ma l’energia non è al top. Fate ciò che va fatto, ma senza strafare. In amore, c’è bisogno di più ascolto e meno regole. Provate a lasciare il copione e improvvisate: potrebbe sorprendervi il risultato.

9. Leone - Fate fatica a non primeggiare, ma stavolta dovete accettare che qualcun altro riceva gli applausi. E non è facile per voi, ma necessario. Un piccolo momento di frustrazione potrebbe scatenare reazioni eccessive: contate fino a dieci, o anche fino a cento.

Il punto è che, se lasciate fluire, le cose si rimettono a posto da sole. L’orgoglio serve, ma non deve diventare un muro. Sul fronte economico, una tentazione va contenuta: non è il momento per spese impulsive.

10. Ariete - Non è una giornata negativa, ma rischia di diventarlo se vi intestardite. Il problema? Volete tutto e subito, come sempre. Ma stavolta il semaforo è rosso e non si può passare. Dovete attendere, osservare, respirare. Una telefonata potrebbe farvi innervosire, ma non è detto che sia un attacco: forse è solo una richiesta mal formulata. In famiglia, evitate il tono da sergente e provate quello dell’amico: funziona meglio.

11. Pesci - Siete un po' confusi, un po' altrove. Vi rifugiate nei sogni perché la realtà sembra troppo rumorosa.

Eppure ci sono cose da affrontare, firme da mettere, scelte da compiere. Non potete rimandare all’infinito. Se vi fidate del vostro intuito, però, potete evitare scivoloni. Una persona che conoscete da tempo vi sorprenderà con un gesto inaspettato: prendete nota, potrebbe servirvi a capire meglio i suoi veri intenti. In amore, chiarite le zone grigie.

12. Scorpione - Siete affaticati e, diciamolo, anche un po’ permalosi. Basta un nulla per farvi reagire in modo esplosivo. Il problema non sono gli altri, ma le vostre aspettative troppo alte. Cercate risposte definitive, ma ricevete solo mezze frasi. Questo vi irrita e vi chiude ancora di più. Il consiglio? Uscite dalla tana, anche solo per un caffè con una persona che vi fa sorridere. L’umore migliora se abbassate la guardia. E no, non vi stanno tutti mentendo: siete solo troppo in allerta.