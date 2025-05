Secondo l’oroscopo con posizioni della settimana 2-8 giugno 2025 a dominare la classifica è il Leone. Per lui conferme, proposte, occasioni fortunate e un’energia trascinante. Mentre tutti gli altri arrancano per mettere insieme i pezzi, lui danza in equilibrio sopra le righe, come se il mondo fosse il suo palcoscenico personale. All’estremo opposto, invece, si trova la Vergine, che vive con troppe domande, poche risposte e un fastidioso senso di inadeguatezza che punge sotto pelle.

La classifica completa della prima settimana di giugno: Sagittario al terzo posto

1 – Leone

Siete carichi come molle e nessuno riesce a starvi dietro. Questa settimana è vostra, senza se e senza ma. Avete fascino, coraggio, idee brillanti e pure una dose extra di fortuna che vi accompagna ovunque andiate. Sul lavoro siete leader indiscussi, nelle relazioni brillate come fari nella notte. Il vostro ruggito si sente forte e chiaro, e chi vi ascolta rimane stregato. Approfittatene: lanciate quel progetto, fate quella proposta, chiedete quello che desiderate. Il cielo è dalla vostra.

2 – Ariete

Siete inarrestabili, travolgenti e un po’ pericolosi per chi cerca di imporvi regole o limiti. Marte vi spinge all’azione, ma stavolta lo fa con una lucidità che raramente vi accompagna.

Non siete solo fuoco, siete anche strategia. Il mix è vincente. Ottima settimana per fare pulizia, chiudere con ciò che vi frena e dare gas a ciò che vi esalta. Occhio però a non pestare troppi piedi: non tutti reggono il vostro ritmo.

3 – Sagittario

La settimana vi porta novità, inviti, scoperte e contatti che potrebbero fare la differenza. Vi sentite vivi, reattivi, con una curiosità esplosiva che vi spinge oltre ogni routine. Nei rapporti siete magnetici, anche se un po’ distratti. Chi vi vuole bene dovrà accettare che in questa fase siete più interessati al mondo che ai sentimenti. Va bene così. L’importante è che non perdiate di vista gli obiettivi concreti: un’idea balzana potrebbe rivelarsi una miniera d’oro.

4 – Gemelli

Venere vi strizza l’occhio e vi rende brillanti, simpatici, irresistibili. Se c’è da parlare, convincere, sedurre o intrattenere, siete i numeri uno. Il vostro umorismo è la chiave per sciogliere tensioni e costruire alleanze. È un buon momento per trattative, colloqui, incontri. Qualcuno potrebbe proporvi qualcosa di molto interessante. Basta che non cambiate idea al terzo caffè. Tenete la rotta.

5 – Scorpione

Settimana intensa, ma finalmente con una luce in fondo al tunnel. Non siete più circondati da zavorre e potete iniziare a respirare un po’. Le finanze vi danno piccoli segnali positivi e sul fronte relazionale c’è chi vi guarda con occhi nuovi. Il vostro lato misterioso affascina e incuriosisce, anche se a volte complica.

Provate a essere più trasparenti: non è una debolezza, ma una forma di potere.

6 – Cancro

State riemergendo da un periodo fatto di incertezze e malumori. Ora cominciate a sentire una certa stabilità, come se il terreno sotto ai piedi non fosse più di sabbie mobili ma di mattoni. L’amore si muove, anche se non sempre nella direzione che volete voi. Le emozioni sono alte, ma gestibili. Usatele come carburante, non come mine vaganti. Sul lavoro meglio parlare chiaro fin da subito.

7 – Acquario

Non siete al massimo, ma nemmeno così giù. Vi trovate a fare i conti con qualche rallentamento e con un cielo che vi chiede pazienza, dote che non sempre fa parte del vostro essere. Il consiglio è di non forzare la mano e aspettare che gli eventi maturino da soli.

Settimana discreta per fare ordine tra le idee, soprattutto se riguardano un progetto che avete in testa da tempo. Una persona vi sorprenderà in positivo.

8 – Bilancia

Vi muovete tra alti e bassi, cercando il vostro famoso equilibrio, ma le stelle vi mettono continuamente alla prova. La sensazione è quella di dover gestire una giostra con troppi passeggeri. Prendete fiato, rallentate e selezionate le priorità. Non potete accontentare tutti, e il rischio è di scontentare voi stessi. Sentimentalmente siete su una nuvola, ma occhio che non sia fatta di zucchero filato: dolce sì, ma si scioglie in fretta.

9 – Toro

C’è un senso di stanchezza che vi rallenta più del previsto. I ritmi non sono quelli che vorreste e ogni cosa richiede uno sforzo doppio.

Ma non tutto il male viene per nuocere. Questo rallentamento può servire per guardare meglio dove state andando. Sul lavoro vi sentite sottovalutati, ma è solo una fase. Cercate di non impuntarvi su questioni di principio: non è la settimana giusta per le crociate.

10 – Capricorno

Vi sentite come in una partita a scacchi dove tutti si muovono troppo in fretta. Voi vorreste solo sedervi, pensare, riflettere, ma il mondo vi chiede di agire subito. Questo vi stressa, ma vi obbliga anche a uscire dalla vostra zona comfort. I soldi escono più del previsto, ma alcune spese sono inevitabili. In amore siete distanti, come se il cuore fosse stato messo in modalità silenziosa. Provate a riattivarlo.

11 – Pesci

Troppi pensieri, poche certezze.

E un bisogno enorme di affetto che rischia di farvi idealizzare persone sbagliate. La settimana porta sogni, intuizioni, ma anche qualche piccolo inganno emotivo. Fidatevi del vostro istinto, ma solo dopo averlo messo alla prova con i fatti. Sul lavoro vi sentite incompresi, ma non è il caso di farne una tragedia. Le cose miglioreranno, ma prima servono pazienza e un pizzico di sano distacco.

12 – Vergine

Tutto vi sembra sfuggente, fragile, incerto. La settimana vi costringe a confrontarvi con imprevisti, ritardi e un senso costante di disordine. Il problema è che più cercate di mettere tutto in fila, più la realtà si diverte a spostarvi i confini. Cercate di non irrigidirvi: a volte lasciar andare è la chiave per ritrovare il centro. Le stelle vi osservano in silenzio, pronte a premiarvi appena smetterete di cercare il controllo a ogni costo.