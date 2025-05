Secondo l’oroscopo dei segreti di giugno 2025, in cima alla classifica si colloca il Capricorno.

I nativi riusciranno a muoversi tra silenzi e verità nascoste come perfetti strateghi, custodendo i segreti altrui con l’abilità di un caveau svizzero.

All’ultimo posto, invece, il Sagittario, che non riuscirà proprio a tenere nulla per sé tendendo a parlare troppo e a tradire anche ciò che non dovrebbe dire.

Oroscopo sui segreti, classifica completa di giugno: Vergine al terzo posto

1. Capricorno – Sarete padroni dell’arte del silenzio strategico. Nessuno riuscirà a decifrarvi facilmente e questo vi offrirà un vantaggio considerevole.

In questo mese vi troverete in mezzo a confidenze importanti, confessioni delicate, dettagli che per altri sarebbero polvere da nascondere sotto il tappeto. Voi li raccoglierete, li metterete in cassaforte e ne farete, se necessario, il carburante per le vostre prossime mosse. Attenti solo a non diventare troppo ermetici: qualcuno potrebbe interpretare male il vostro silenzio.

2. Scorpione – Sarete nella vostra dimensione ideale. Il mistero sarà il vostro elemento naturale e grazie a questo riuscirete a danzare tra le verità non dette. Saprete custodire segreti, ma anche usarli con una freddezza degna di un noir. Non si tratterà di manipolazione, ma di comprensione profonda della natura umana.

Se un amico vi confiderà qualcosa, sarete roccia. Se un nemico farà una mossa falsa, voi saprete esattamente cosa farne.

3. Vergine – Sarete meticolosi, attenti, osservatori silenziosi. Le parole degli altri vi resteranno in mente come frasi sottolineate con l’evidenziatore. Giugno vi porrà nella posizione di custodi involontari di verità altrui: ascolterete, annoterete mentalmente e terrete tutto per voi. Ma, attenzione: il vostro bisogno di "mettere in ordine" potrebbe spingervi a voler risolvere situazioni che invece dovranno rimanere in sospeso. Non tutto andrà sistemato. A volte, i segreti serviranno a proteggere.

4. Pesci – Sarete empatici, intuitivi e, nel mese di giugno, particolarmente sensibili ai sottintesi.

Capirete molto più di quello che vi verrà detto. Percepirete vibrazioni strane, intuirete ciò che gli altri non diranno. E, pur non facendo domande, avrete già le risposte. Saprete custodire i segreti con il cuore, non con la mente. Il rischio sarà che la vostra emotività vi faccia sentire il peso di ciò che saprete.

5. Toro – Avrete un rapporto stabile e rispettoso con la riservatezza. Non amerete i pettegolezzi, non spettegolerete, e di certo non sarete il tipo da "tradire" un segreto. In questo mese, però, potrebbe capitarvi di ricevere una confidenza che vi metterà a disagio. Non per ciò che sentirete, ma per ciò che implicheranno le parole ascoltate. La tentazione sarà quella di "fare qualcosa", ma il silenzio, in certi casi, sarà l’unico gesto d’amore possibile.

6. Cancro – Sarete confidenziali, dolci, e spesso gli altri vi vedranno come uno scrigno sicuro. In questo mese vi capiterà di ascoltare verità delicate, sogni non detti, timori che cercheranno conforto. Voi ci sarete. E sarete bravi, nella maggior parte dei casi, a non far trapelare nulla. Ma attenzione: sotto pressione, soprattutto se sarete emotivamente coinvolti, potreste lasciar trapelare dettagli inopportuni.

7. Acquario – Sarete imprevedibili, ma in questo mese riuscirete a sorprendere anche voi stessi. Di solito non amate le regole e i segreti vi appaiono spesso come dei limiti alla verità condivisa. Tuttavia, in questo giugno saprete rispettare la riservatezza altrui con uno spirito nuovo.

Custodirete confidenze come piccoli misteri preziosi e vi scoprirete capaci di essere silenziosi senza sentirvi complici. Il rischio? Che, per difendere un segreto, diventiate un po’ troppo evasivi.

8. Bilancia – Sarete diplomatici, eleganti, sempre attenti all’armonia. I segreti, per voi, saranno come oggetti fragili da maneggiare con cura. In questo mese vi troverete in mezzo a dinamiche delicate, con più di una confidenza da gestire. Riuscirete a mantenere l’equilibrio, ma il rischio di sbagliare, anche involontariamente, sarà alto. Basterà un commento, un’espressione, un silenzio troppo lungo, e tutto potrà cambiare. Lavorerete sul vostro autocontrollo. Sapere sarà potere, ma solo se usato con misura.

9. Leone – Sarete passionali, generosi e, diciamolo, amerete brillare. Custodire segreti, per voi, sarà un esercizio faticoso. Non perché sarete indiscreti, ma perché sentirete l’urgenza di "condividere", di raccontare, di portare luce su ciò che sarà nascosto. In questo mese, dovrete fare uno sforzo per non trasformare un segreto altrui in un episodio degno di una serie TV. L'obiettivo sarà raggiungibile, ma vi servirà disciplina. Ricordate: tenere qualcosa per sé non sarà un fallimento comunicativo, sarà una prova di rispetto.

10. Ariete – Sarete impulsivi, diretti e istintivi. Se vi affideranno un segreto, il vostro primo pensiero sarà: “e adesso cosa me ne faccio?”. Giugno vi vedrà al centro di confessioni più o meno volontarie.

La vostra sfida sarà contenere l’impulso di parlarne con qualcuno per sfogarvi. A volte basterà mordervi la lingua, altre volte chiudere una chat prima di scrivere qualcosa di troppo. Non lo farete per l’altro, lo farete per voi: la fiducia sarà una valuta preziosa.

11. Gemelli – Sarete comunicativi, socievoli e spesso irresistibili. Ma i segreti, per voi, saranno un po’ come coriandoli: difficile tenerli in tasca. Non sarà perfidia, sarà esuberanza. In questo mese dovrete affrontare una doppia sfida: da una parte, contenere le parole, dall’altra evitare di "interpretare" troppo quello che vi verrà detto. Il rischio sarà quello di raccontare qualcosa che, sbagliando, non riterrete importante.

12. Sagittario – Sarete solari, espansivi, schietti. Ma questo giugno vi metterà alla prova con segreti che non riuscirete proprio a contenere. Ogni volta che vi verrà chiesto di "non dirlo a nessuno", partirà in voi un conto alla rovescia emotivo. Il bisogno di leggerezza vi porterà a parlarne. Il problema sarà che le parole si muoveranno più in fretta di quanto crediate.