L’oroscopo dei soldi del 26 maggio 2025 vede in vetta alla classifica l’Acquario.

I nativi si muoveranno infatti con scioltezza in ambito finanziario, cogliendo segnali che altri ignoreranno e riuscendo a mettere a segno delle mosse astute proprio nel momento più propizio.

All’ultimo posto si trova invece il Cancro, che si farà prendere dall’ansia per spese impreviste, arrovellandosi su conti e bilanci.

Oroscopo sul denaro, la classifica completa del 26 maggio: Vergine al quinto posto

1. Acquario - Gestirete i soldi con un’abilità sorprendente. Avrete fiuto, intuito, prontezza e persino un pizzico di genialità che vi permetterà di individuare opportunità laddove gli altri vedranno solo rischi.

Potreste ricevere una proposta vantaggiosa o trovare soluzioni creative ad una situazione che sembrava bloccata. Le vostre idee saranno vincenti, soprattutto se saprete condividerle con le persone giuste.

2. Gemelli - Vi muoverete con velocità nel mondo finanziario, ma stavolta non sarà solo questione di parole: riuscirete anche ad agire nel momento giusto. Sarete abili nel contrattare, nel vendere, nel proporre qualcosa che ha valore. Le entrate non tarderanno ad arrivare e potreste persino trovare il modo di ridurre alcune spese inutili. Cavalcherete una fase positiva in cui mente e portafoglio andranno d’amore e d’accordo. Cercate comunque di non esagerare con gli acquisti impulsivi.

3. Leone - Otterrete riconoscimenti meritati sul piano professionale e questo si rifletterà positivamente anche sul fronte economico.

Un compenso, un bonus, o una soddisfazione legata al lavoro potrebbe fare capolino nella giornata. Sarete decisi, determinati, e pronti a investire con intelligenza. Se dovrete affrontare una spesa importante, potrete permettervelo senza ansia. Evitate ad ogni modo di 'dimostrare' agli altri che potete permettervi qualsiasi cosa.

4. Ariete - Avrete energia, voglia di fare e spirito imprenditoriale. Anche se la giornata partirà con qualche incertezza, rimetterete in sesto i conti e pianificherete nuove strategie. Un piccolo colpo di fortuna arriverà da una persona che credevate irrilevante sul piano economico. I progetti a lungo termine prenderanno così forma. Se dovrete operare un investimento, dovrete valutarlo al meglio senza farvi bloccare dalla paura di sbagliare.

Il margine di guadagno sarà lì ad attendervi.

5. Vergine - Gestirete le risorse con grande attenzione e saprete esattamente dove tagliare e dove investire. La vostra precisione vi salverà anche in una giornata potenzialmente complessa. Le finanze dunque miglioreranno, anche se ancora non ve ne accorgerete del tutto. Un consiglio? Cercate di non risparmiare ossessivamente e concedetevi dei piccoli piaceri.

6. Bilancia - Troverete un equilibrio tra entrate e uscite. Le tentazioni consumistiche saranno sempre in agguato, ma riuscirete a limitarle con un po’ più di autocontrollo. Potrebbero poi arrivare notizie interessanti legate ad una pratica legale o ad una situazione burocratica che si sbloccherà.

Cercate di acquistare solo ciò che vi fa 'stare bene' senza però compromettere la stabilità di lungo termine.

7. Toro - Vivrete una fase di contenimento, ma non per questo negativa. Dire qualche 'no' vi renderà più forti. Le finanze non saranno esaltanti, ma nemmeno preoccupanti. Potrete affrontare la giornata con serenità, evitando però spese legate al comfort e al lusso. Sì ai piaceri semplici quindi, no agli acquisti di impulso. Un piccolo investimento operato in passato potrebbe iniziare a dare i propri frutti.

8. Scorpione - La vostra diffidenza vi aiuterà a gestire il denaro, ma la giornata porterà con sé alcune decisioni economiche da prendere rapidamente. Se state aspettando un pagamento, potrebbero esserci piccoli ritardi.

Sarete comunque lucidi e strategici, evitando di isolarvi nei pensieri. Cercate infine di non contare su somme che non sono ancora entrate.

9. Pesci - Vi sentirete un po’ spaesati e questo influirà sul rapporto con il denaro. Vi sembrerà che tutto costi troppo, che i conti non tornino e che ogni spesa sia un salasso. In realtà, la situazione non sarà così drammatica: servirà solo una pianificazione più concreta. Evitate tuttavia le spese 'riparatrici': il denaro non cura l’umore.

10. Sagittario - Avrete voglia di fare, ma le risorse sembreranno non bastare mai. Avrete mille idee, ma poche entrate per sostenerle. La giornata vi inviterà a mettere ordine, a capire su cosa valga davvero la pena investire e a rimandare sogni troppo ambiziosi.

Questo non significherà avere a che fare con un fallimento, implicherà solo adottare una strategia diversa. Le spese legate a viaggi o passioni personali andranno rimandate o ridimensionate.

11. Capricorno - Il lunedì partirà in salita, con una serie di spese che sembreranno superare le entrate. Il senso del dovere vi spingerà a tagliare senza esitazione. Tuttavia, rischierete di diventare troppo severi con voi stessi. Cercate di lasciare spazio anche al piacere, senza rinunciare ad una gestione responsabile. Non abbiate inoltre paura di delegare, soprattutto in ambito lavorativo: cercate di non portare tutto il peso da soli. I miglioramenti arriveranno, ma non in questa giornata.

12. Cancro - Vi sentirete in ansia per le questioni economiche e questo vi spingerà a vedere nero anche dove ci sarà solo un grigio chiaro.

Le spese improvvise vi innervosiranno e anche le entrate sembreranno tardare. Servirà un distacco più sano e razionale utile ad affrontare tutto con lucidità. Il problema non sarà solo nel portafoglio infatti, ma nel modo in cui vivrete il denaro: troppo legato all’umore, ai bisogni affettivi, alla sensazione di sicurezza.