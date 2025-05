L'oroscopo di domenica 4 maggio racconta che i nativi del Toro vedono crescere la loro autostima e il loro ottimismo. I nati sotto il segno del Cancro vivono un periodo dinamico che li aiuta a gestire meglio il tempo. Infine, quelli della Vergine affrontano una giornata radiosa, che offre loro la possibilità di liberarsi da ostacoli interiori.

Previsioni dell’oroscopo di domenica 4 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non esiterete a esprimere con fermezza la vostra verità a coloro che, mossi dalla gelosia, nutrono dubbi su di voi. Non prendete per oro colato consigli che non sentite affini al vostro essere.

Prestate attenzione ai segnali del vostro corpo e rispettatene i bisogni. La vostra tendenza alla possessività è forte: placate questo fervore per evitare inutili complicazioni. Siate cauti, non interpretate ogni parola in modo letterale, potreste rimanere delusi da persone a voi care. Allentate la presa sul vostro lato più geloso. Voto: 5

Toro – La vostra autostima è in crescita, irradiando un rinnovato ottimismo che si propaga intorno a voi. L'intensa attività di questa giornata richiede una riflessione. Concedetevi il piacere di un hobby che vi allontani dalla consueta routine. Più ottimisti e accoglienti, vi mostrate aperti verso chi vi circonda, piacevolmente sorpresi e, di conseguenza, molto più inclini a partecipare ai vostri progetti, a condividere i vostri pensieri e a seguirvi.

Voto: 8

Gemelli – Riceverete aiuti inaspettati che, col tempo, si riveleranno molto potenti. L'oroscopo vi spinge a coltivare le relazioni. Se riuscirete a moderare la vostra impazienza, ne trarrete grande vantaggio; il vostro rinnovato ottimismo vi infonderà più energia. La vostra acuta sensibilità vi renderà più esigenti e vi permetterà di discernere con maggiore chiarezza le debolezze altrui. Un senso di malinconia potrebbe appesantire la vostra routine quotidiana. Concentratevi su compiti concreti. Voto: 6

Cancro – Questo periodo è caratterizzato da influenze planetarie molto dinamiche, il che vi sarà di grande aiuto per gestire il vostro tempo in modo efficace. La vostra capacità di reagire è ancora viva, un buon indicatore, ma evitate che le tensioni prendano il sopravvento.

Siete pieni di entusiasmo e mostrate un grande tatto nel comunicare con gli altri. Sembrate più rilassati e disponibili ad ascoltare le ragioni altrui. Agendo così, le vostre relazioni progrediranno in maniera costruttiva. Voto: 10

La giornata di domenica 4 maggio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vostra ostinazione potrebbe portarvi a imboccare strade sbagliate. Valutate con cura le vostre decisioni prima di dichiarare il vostro punto di vista. Piccoli problemi possono radicarsi nella vostra mente: sforzatevi di vedere vari punti di vista. Avvertite un senso di oppressione di fronte agli eventi e vi è difficile soddisfare le richieste altrui. Le vostre inquietudini individuali sono meno pressanti, ma trascurarle potrebbe avere ripercussioni sul vostro ambiente familiare.

Voto: 4

Vergine – Questa giornata si preannuncia radiosa e vi offrirà l'opportunità di liberarvi da ciò che vi ostacola interiormente. Ricca di dinamismo e dispendio di energie, vi richiederà di dosare le vostre forze con saggezza e di concentrarvi sulle vostre priorità più autentiche. Sentirete un rinnovato vigore e un ritrovato ottimismo, che vi spingeranno a creare con entusiasmo un'atmosfera serena in famiglia e un legame speciale con il vostro partner. Più aperti e rilassati, finalmente vi sentirete a vostro agio nell'esprimervi e nell'instaurare un dialogo sincero. Voto: 10

Bilancia – In questo periodo, sarete motivati a ricercare un maggiore equilibrio nella vostra quotidianità. La vostra capacità di giudizio sarà più imparziale.

Un momento di affaticamento potrebbe indicarvi la necessità di rallentare: concedervi una serata tranquilla e riposare nella vostra intimità vi farà bene. Le preoccupazioni legate ai bambini, alla famiglia e all'ambiente domestico saranno prioritarie. Potreste valutare positivamente questioni relative al mercato immobiliare, ma non è il momento ideale per dipanare le vostre ingarbugliate emozioni. Non sempre potrete fare affidamento sul vostro istinto. Voto: 5

Scorpione – In questo periodo sentirete un maggiore desiderio di appoggiarvi agli altri, e il loro supporto si rivelerà prezioso. Avvertite il bisogno di staccare la spina, di rallentare, e sarà saggio dedicare del tempo al riposo e al ritrovamento del vostro benessere interiore.

L'umore sereno e gli scambi cordiali arricchiranno le vostre giornate. Un aspetto positivo è che questa atmosfera rilassata faciliterà la comunicazione e vi avvicinerà al partner e ai vostri cari. Approfittate, dunque, per rendere i momenti trascorsi insieme significativi e fonte di gioia. Voto: 9

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Comodamente installati nel vostro mondo di sogni, state dando forma a delle proiezioni incantevoli che esercitano un fascino particolare su di voi. Il vostro livello energetico è in aumento, e il vostro ottimismo sta operando quasi come per magia. Le dinamiche familiari si fanno più strette, con risvolti positivi o negativi a seconda di ciò che non viene comunicato apertamente.

Cercate di non perdere la pazienza, se certe impressioni o reazioni degli altri vi sembrano prive di senso. Voto: 5

Capricorno – In questo periodo, vi si presenterà l'occasione di capire quanto sia importante trovarsi nel contesto sociale più adatto a voi. Gli incontri che farete saranno gratificanti e potranno evolvere in amicizie sincere o in collaborazioni professionali stabili. La giornata sarà caratterizzata da un senso di pace ed equilibrio. L'oroscopo vi suggerisce di approfittare di questa serenità per dedicarvi alla vostra persona. È il momento opportuno per allontanarvi dalla frenetica routine quotidiana e concedervi un po' di tempo per voi stessi. Voto: 8

Acquario – Non cercate di farvi carico di tutte le avversità del mondo.

È forse questa la vostra responsabilità? Avvertite un calo di energia e trovate difficile incanalarla in attività utili; è giunto il momento di rallentare il ritmo e dedicare attenzione a voi stessi. Il vostro stato d'animo risente molto dell'umore di chi vi circonda e preoccupazioni immotivate potrebbero emergere nelle vostre relazioni e comunicazioni. Le interazioni saranno caratterizzate da forti emozioni soggettive, con persone pronte a reagire in modo impulsivo o emotivo. Non lasciatevi sopraffare da questa atmosfera cupa. Voto: 3

Pesci – Non esitate a esprimere le vostre opinioni con schiettezza: il vostro senso pratico non vi deluderà. Forse vi state spingendo un po' troppo oltre i vostri limiti senza rendervene conto.

Avete bisogno sia di riposo che di attività fisica, ma vi converrebbe separare nettamente queste due esigenze, evitando di mescolarle. Il vostro buon umore vi rende particolarmente comunicativi in questo periodo. È un momento propizio per condividere le vostre idee e dedicare del tempo a rafforzare i legami affettivi. Per riuscirci al meglio, perché non organizzate una piacevole serata in famiglia o con i vostri amici più cari? Voto: 10