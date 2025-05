Nell'oroscopo domenica 1° giugno 2025, le stelle ci invitano a riflettere su amore, carriera e fortuna, offrendo spunti per affrontare al meglio la giornata.

Per il segno dei Gemelli sarà possibile tornare a vivere una routine folta e stimolante, sia in amore che nel lavoro, mentre nuove conoscenze potrebbero accendere il cuore dei nativi Leone. I nativi Scorpione non dovranno essere troppo ambiziosi nei loro acquisti, mentre il segno dei Pesci dovrà essere prudente e previdente al lavoro.

Previsioni oroscopo domenica 1° giugno 2025 con classifica

Ariete: sfera sentimentale intensa di emozioni in questa giornata di domenica. Il mese di giugno si aprirà carico di speranze per voi nativi del segno, grazie anche alla posizione favorevole di Venere e della Luna, portatori di ottimismo. In quanto al lavoro Mercurio, Giove e Marte porteranno serenità e buone risorse per sfruttare al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Toro: vita amorosa stabile in questa prima giornata di giugno. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccola incomprensione, ciò nonostante sarete in attesa di vivere un rapporto più entusiasmante. In quanto al lavoro presto potreste ricevere interessanti conferme che porteranno soddisfazioni e nuove opportunità.

Voto - 8️⃣

Gemelli: godrete nuovamente di una routine abbastanza serena. È finalmente arrivato il vostro mese, e le stelle vi regaleranno qualche soddisfazione in più. In amore la Luna e Venere vi sorrideranno, favorendo momenti stimolanti tra voi e la vostra fiamma. Nel lavoro potrebbero affacciarsi nuove realtà professionali, che vi daranno qualche occasione in più. Voto - 9️⃣

Cancro: Venere in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe rendere complicato quest'inizio di giugno. Ci terrete molto al vostro rapporto, ma dovrete dimostrarlo con i fatti, non solo con le parole. Sul posto di lavoro gli impegni non mancheranno, così come le entrate che potrebbero darvi, da investire in qualcosa di proficuo per voi.

Voto - 7️⃣

Leone: nuove conoscenze potrebbero accendere il vostro cuore. La Luna e Venere offriranno romanticismo, da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro state ottenendo entrate extra in questo periodo, da sfruttare in progetti che possono garantirvi una situazione finanziaria migliore. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno. Marte favorisce l'azione in campo professionale, ma con Giove e Mercurio in quadratura, non sempre saranno garantiti ottimi risultati. In amore l'equilibrio del vostro rapporto sarà piuttosto delicato. Starete bene insieme al partner, ma attenzione a non avere pretese elevate. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale proficuo nel prossimo periodo grazie a Giove e Mercurio in trigono, che porteranno buone idee e fortuna.

Marte in sestile vi darà le forze necessarie per reagire bene. In quanto ai sentimenti, il periodo continua a non essere particolarmente gradevole a causa di Venere. Di contro, la Luna in trigono vi aiuterà a essere più comprensivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di domenica discreta per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà sempre così appagante a causa della Luna, anche a causa di alcune divergenze che non riuscite a risolvere. In quanto al lavoro, attenzione a non essere troppo ambiziosi nei vostri acquisti: potreste non accontentare tutti nelle vostre scelte. Voto - 6️⃣

Sagittario: vi attende una domenica piena d'amore. La Luna e Venere porteranno benessere all'interno della vostra relazione di coppia.

Sarà inoltre importante ritagliarsi dei momenti solo per voi e la persona che amate. In quanto al lavoro Marte favorirà le energie, ma con Giove e Mercurio contro non sarà facile trovare buone idee da mettere in pratica. Voto - 7️⃣

Capricorno: le emozioni non saranno così intense in questa domenica di giugno. Di contro, sarà un buon momento per fare chiarezza nel vostro rapporto, e aprirvi a momenti di maturità con la vostra fiamma. In ambito professionale sarete spinti da buonissime intenzioni, ma dovrete anche essere rapidi e decisi in quel che fate, concludendo gli affari con i giusti tempi. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali tra alti e bassi in campo amoroso in questa domenica di giugno.

Il rapporto con il partner non sarà sempre così appagante a causa della Luna in opposizione. Single oppure no, attenzione al vostro modo di atteggiarvi. In quanto al lavoro, sarete guidati da Giove e Mercurio, dimostrando di avere le capacità giuste per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: adotterete un atteggiamento prudente e previdente in campo professionale. Con Giove e Mercurio contro, non sempre avrete garanzie di successo in quel che fate. Sul fronte amoroso vi sentirete bene con il partner, ma attenzione a non essere troppo pretenziosi nei suoi confronti. Voto - 7️⃣