L'oroscopo di domenica 11 maggio annuncia una giornata ideale per riflettere, rinnovare e fare chiarezza in amore, lavoro e fortuna.

Il segno dello Scorpione mostrerà maggiore comprensione ed empatia nei confronti del partner grazie alla Luna, mentre il Leone non dovrà prendere decisioni impulsive al lavoro. Per il Capricorno, è il momento di consolidare il rapporto con il partner con gesti affettuosi, mentre l'Acquario non dovrà eccedere in amore.

Previsioni oroscopo domenica 11 maggio 2025 con classifica

Ariete: ultima giornata della settimana che porterà sviluppi interessanti all'interno della vostra storia d'amore secondo l'oroscopo.

Mai come ora vi sentirete in piena sintonia con la persona che amate, e non permetterete a niente e nessuno di rovinarvi il momento. In quanto al lavoro ci saranno buone possibilità per i vostri progetti, nonostante la partenza di Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà piacevoli momenti nella vostra vita sentimentale. Ci sarà equilibrio nella vostra relazione di coppia, dimostrandovi capaci di superare ogni ostacolo. In quanto al lavoro Mercurio porterà creatività e intuizioni utili per raggiungere obiettivi ambiziosi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questa domenica di maggio secondo l'oroscopo. Le emozioni saranno intense, godendo di momenti romantici e maturi.

Nel lavoro ci saranno possibili sfide professionali da superare. Mantenete la calma, e raccogliete le vostre idee migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete dei problemi con una persona che non si troverà d'accordo con alcuni vostri propositi. La Luna vi aiuterà a essere ragionevoli, ma con Venere in quadratura non sarà facile trovare il giusto equilibrio. In quanto al lavoro saprete prendere buone iniziative, che potrebbero permettervi di distinguervi dagli altri. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno la Luna contro di voi in questa giornata di domenica. Single oppure no, attenzione a non prendere scelte impulsive nei confronti del partner. Attenzione anche nel lavoro, ora che Mercurio si trova in quadratura.

Marte vi aiuterà a reagire, ma serviranno anche idee adeguate per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: la stabilità del vostro rapporto sarà rassicurante grazie alla Luna nel segno secondo l'oroscopo. Momenti di riflessione vi aiuteranno a chiarire i vostri desideri, oltre che venire incontro alle esigenze del partner. Nel lavoro riuscirete a essere più precisi in quel che fate grazie a Mercurio, raggiungendo buoni successi. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che continua a non darvi grandi speranze in campo amoroso. Qualche difficoltà sarà inevitabile perché l'accordo di gruppo non sarà facile, considerato la presenza abbastanza pesante di Venere in opposizione. Sul posto di lavoro Mercurio vi aiuterà a essere più collaborativi e diplomatici, mentre Marte porterà buone energie.

Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna passerà dal vostro segno zodiacale in questa giornata di domenica, portando una maggiore empatia nella vostra relazione di coppia. Se siete single, sarà un po’ più semplice per voi comprendere i sentimenti degli altri. In quanto al lavoro invece, dovrete riflettere bene sulle vostre decisioni, considerato Mercurio e Marte contro di voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete abbastanza espressivi nei confronti del partner in questa giornata di domenica. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma toccherà a voi trovare il giusto pretesto per vivere momenti da batticuore insieme. In ambito professionale, determinazione e concentrazione saranno un po’ in calo, ma comunque abbastanza elevati da garantirvi risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: l'astro argenteo sarà dalla vostra parte in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Anche se Venere continua a mettervi in difficoltà, è arrivato il momento di essere più concreti e affettuosi nei confronti del partner, e cercare di consolidare il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio potrebbe portare nuove opportunità interessanti. Voto - 7️⃣

Acquario: attenzione a non eccedere in amore in questo periodo secondo l'oroscopo. Con la Luna in quadratura dal segno del Toro, qualche piccola incomprensione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. In ambito professionale la vostra testardaggine potrebbe essere controproducente a causa di Mercurio, in particolare per voi nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Pesci: la comunicazione con il partner sarà più stimolante grazie alla Luna in trigono. Sarete più sensibili e maturi, capaci di risolvere anche alcune delicate questioni. In ambito professionale, pensare fuori dagli schemi vi aiuterà a trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣