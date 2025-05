L'oroscopo di domenica 18 maggio prevede importanti novità in ambito amoroso per il segno dell'Acquario, pronto ad accogliere la Luna in congiunzione, mentre il lavoro dei nati Toro andrà nella giusta direzione. Il Leone dovrà valutare bene le proprie decisioni professionali e Giove porterà un po’ di fortuna al segno della Bilancia.

Previsioni oroscopo domenica 18 maggio 2025 con classifica

Ariete: ultima giornata della settimana in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna assumerà una posizione migliore per voi, permettendovi di ritrovare buon umore e intesa con la persona che amate.

In quanto al lavoro sarete abbastanza abili nelle vostre mansioni. Marte in trigono dal segno amico del Leone porterà inoltre buone energie da investire. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in calo in ambito amoroso. Il passaggio della Luna in quadratura potrebbe aprire a qualche incomprensione tra voi e la persona che amate. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti nei vostri nuovi incontri. In ambito professionale alcuni progetti assumeranno una certa priorità, e prenderanno la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Gemelli: riuscirete a gestire meglio la vostra relazione di coppia nel prossimo periodo. La Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi aiuterà a essere ragionevoli, e con Venere in buon aspetto le emozioni non mancheranno.

Sul posto di lavoro non fatevi condizionare da progetti all'apparenza semplici, ma con troppe insidie all'interno. Voto - 7️⃣

Cancro: cercate di accantonare il vostro eccessivo protagonismo, perché rischiate di far risentire il vostro partner in questo periodo. Attenzione inoltre a Venere in quadratura dal segno dell'Ariete. Sul fronte professionale sarà un periodo produttivo, che potrebbe portare a risultati oltre le aspettative e portare più in alto le vostre ambizioni. Voto - 7️⃣

Leone: valutate bene le vostre decisioni professionali. Con Mercurio in quadratura dal segno del Toro, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Anche in ambito amoroso potrebbero emergere alcune piccole fratture le vostro rapporto.

Attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe causare spiacevoli incomprensioni. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica. La Luna terminerà di essere benefica nei vostri confronti, ciò nonostante avrete comunque buone occasioni e belle emozioni da vivere con la persona che amate. Sul fronte professionale la determinazione unita all’entusiasmo contribuirà nelle vostre iniziative, in particolare se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno il pianeta Giove in buon aspetto. Vi sentirete un po’ più fortunati, soprattutto in campo professionale. Con il sostegno di Marte poi, avrete buone energie da investire. In amore la Luna in trigono vi darà una mano a risollevare il vostro legame con il partner, ma con Venere in opposizione non aspettatevi momenti di particolare intesa.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di domenica che vedrà molte stelle contro di voi. La Luna in quadratura potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e il partner. Cercate di essere aperti al dialogo, e spiegate in modo chiaro le vostre intenzioni. In quanto al lavoro, evitate di strafare, pianificando con cura il vostro tempo facendo solo lo stretto necessario. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale intensa per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, portando momenti di grande passione tra voi e la persona che amate. Sul posto di lavoro Marte vi renderà reattivi, permettendovi di fare buoni progressi nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: farete un po’ fatica a gestire in modo ideale la vostra vita sentimentale.

Vorreste fare tanto per la persona che amate, ma le circostanze v'impediranno di esprimere voi stessi al meglio. In ambito professionale il sostegno di Mercurio sarà prezioso per le vostre mansioni, portando risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Acquario: gli astri porteranno importanti novità in questa domenica di maggio. Il passaggio della Luna nel vostro cielo potrebbe aprire a una trattativa con la persona che amate, nel tentativo di costruire un rapporto più stabile. In ambito professionale attenzione ad alcuni ostacoli inattesi, che potrebbero rendere difficoltosa la vostra scalata verso il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: questa domenica di maggio si rivelerà appagante per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner sarà stabile e vi sentirete spesso a vostro agio, pronti a manifestare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi metterà sulla strada giusta: non abbiate però fretta di percorrerla. Voto - 8️⃣