L'oroscopo della giornata di giovedì 15 maggio annuncia voglia di evasione e di rinnovamento nei nativi Vergine, mentre il Sagittario riuscirà a esprimere le proprie emozioni con affetto e maturità. L'Acquario adotterà un approccio più ottimista nei confronti del partner, i nativi Pesci non dovranno invece essere impulsivi.

Previsioni oroscopo giovedì 15 maggio 2025 con classifica, voto 6 per Gemelli

Ariete: questo giovedì di maggio vedrà un cielo piuttosto sereno nei vostri confronti. Il rapporto con il partner si rivelerà vivace e ricco di emozioni.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete ad assecondare le richieste della persona che amate. In quanto al lavoro, avrete buone capacità e progetti ambiziosi da portare a termine. Voto - 8️⃣

Toro: periodo gradevole in amore per voi nativi del segno. Gli astri non saranno particolarmente influenti, ciò nonostante vi metteranno nella posizione di godere di una relazione di coppia serena. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee, che potrebbero portarvi a qualcosa di più nei vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna storta in opposizione dal segno del Sagittario potrebbe seminare alcuni dubbi all'interno della vostra relazione sentimentale. Non sempre sarete così romantici nei confronti del partner.

Cercate di risolvere eventuali incomprensioni con maturità. Sul fronte lavorativo vi piacerebbe poter ottenere di più dalle vostre mansioni, ma dovrete pensare a come investire nella maniera più adatta le risorse a vostra disposizione. Voto - 6️⃣

Cancro: tenete assolutamente a freno certe parole o atteggiamenti nei confronti del partner. Con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, non ci saranno moltissime opportunità sentimentali. Concentratevi su cosa potete fare per vivere un legame più stabile. Sul posto di lavoro prenderete spesso l'iniziativa grazie a Mercurio, mettendo sul piatto idee interessanti e proficue. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale emozionante per voi in questa giornata di giovedì.

La Luna e Venere illumineranno il vostro rapporto, portando spesso qualcosa di nuovo, piacevole e romantico da fare insieme alla vostra anima gemella. Voi single sarete un'esplosione di entusiasmo e ottimismo. Nel lavoro invece la situazione non sarà semplice da gestire. Potrebbero esserci delle novità, ma dovrete saperle gestire nel modo più adatto. Voto - 8️⃣

Vergine: questa giornata di giovedì non sarà così grandiosa dal punto di vista sentimentale. Sentirete l'esigenza di rinnovamento, di evasione dalla quotidianità, nel tentativo di portare qualcosa di nuovo nella vostra vita amorosa che possa stimolarvi. In quanto al lavoro invece, avrete importanti certezze in questo periodo grazie a Mercurio, che vi permetterà di portare avanti con successo le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Bilancia: questa Venere in opposizione non vi renderà le cose facili in amore. In questa giornata però, la Luna vi darà una mano a essere più ragionevoli, ma non aspettatevi forti emozioni. Sul posto di lavoro sarete carichi di buoni propositi, ma attenzione a non pretendere di raggiungere certi risultati fin da subito. Voto - 6️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner sarà piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno. Queste stelle non porteranno grandi emozioni, ciò nonostante, vi basterà poco per stare bene insieme alla vostra anima gemella. In quanto al lavoro avrete bisogno di riprendere il controllo delle vostre mansioni, portando idee e risorse più efficaci. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a esprimere le vostre emozioni con affetto e maturità.

Il rapporto con il partner assumerà dunque un'importanza cruciale per il vostro benessere, ma non solo. Sul posto di lavoro avrete indicazioni abbastanza chiare su come gestire le vostre mansioni. Non sarà necessario dunque uscire dal seminato. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ancora una volta complessa nel corso di questa giornata di giovedì. Meglio tenere per voi certi giudizi e non utilizzare parole o atteggiamenti che possano allontanarvi dal partner. Sul fronte professionale valuterete attentamente il potenziale dei vostri progetti, investendo le vostre risorse su quelli che possono darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi permetterà di essere ottimisti nei confronti del partner.

Il desiderio d'amore si farà sentire particolarmente in questo periodo, grazie in particolare alla Luna e a Venere, che alimenteranno i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro dovrete prendere con molta cautela certe iniziative. Con Marte e Mercurio contro di voi, non sempre sarete certi delle vostre azioni. Voto - 7️⃣

Pesci: attenzione a non essere impulsivi nei confronti del partner in questo periodo. La Luna in quadratura potrebbe spingervi a dire o fare qualcosa che non vorreste veramente. Cercate di vivere il vostro rapporto con maggior serenità. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, dimostrandovi capaci di poter raggiungere risultati di primo livello. Voto - 7️⃣