L'oroscopo di giovedì 22 maggio si presenta come una giornata ricca di opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali. I movimenti astrali suggeriscono un equilibrio tra emozioni intense, decisioni professionali e momenti di riflessione interiore.

Il segno del Toro farà le cose in grande al lavoro, nel tentativo di ambire più in alto, mentre i nati Vergine non dovranno essere impulsivi nei confronti del partner. Il Cancro sarà capace di adattarsi a nuove situazioni professionali, invece il segno dello Scorpione dovrà evitare confronti inutili al lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 22 maggio 2025 con classifica

Ariete: queste stelle non avranno una grandissima influenza su di voi in questa giornata di giovedì. Tra voi e il partner scorrerà una bella intesa, utile per rafforzare il vostro legame. In ambito professionale non potrete dettare legge in progetti che non vi appartengono. Adattatevi alla situazione, e fate sempre del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Toro: rifletterete molto bene prima di agire al lavoro. Vorreste fare le cose in grande, cercando di impressionare positivamente i colleghi intorno a voi. In ambito amoroso troverete terreno fertile all'interno della vostra relazione di coppia grazie alla Luna in congiunzione. Vi preoccuperete molto del benessere della persona che amate.

Voto - 8️⃣

Gemelli: pensate bene a quello che fate in amore considerato la Luna in quadratura. Per evitare conflitti, cercate il compromesso. Se siete single prendetevi una pausa dalla vostra vita sociale e meditate maggiormente su voi stessi. Sul posto di lavoro meglio non caricarsi troppo d'impegni, nonostante le vostre potenzialità. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto. Il pianeta Venere continuerà a mettervi in difficoltà, ciò nonostante, riuscirete a mostrare un po’ più empatia. In quanto al lavoro sarete capaci di adattarvi a nuovi ambienti, e prendere decisioni adeguate. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di giovedì meno proficua in campo professionale. Evitate di sovraccaricarvi: concentratevi su pochi progetti, ma dove vi sentite più a vostro agio.

In ambito amoroso sarà una bella giornata da condividere con la persona che amate, grazie anche al sostegno di Venere in trigono. Voto - 7️⃣

Vergine: attenzione a non essere impulsivi nei confronti del partner in questa giornata di giovedì. Con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, potrebbe esserci qualche spiacevole incomprensione da risolvere. In quanto al lavoro riuscirete a essere strategici, quasi in modo meticoloso, al fine di centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto anche in questa giornata di giovedì. Vi comporterete in modo quasi severo con il partner, ma la verità è che avrete bisogno di risolvere dei malintesi che vi portate dietro da troppo tempo.

Il lavoro si rivelerà tutto sommato proficuo, grazie al sostegno di Marte e Giove. Voto - 6️⃣

Scorpione: cercate di evitare inutili confronti in campo professionale, che possono solo mettervi in difficoltà. State per vivere una nuova fase nel vostro settore, che richiederà un certo impegno per essere gestita al meglio. In amore ci sarà una buona sintonia con il partner, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno del Leone. Voto - 7️⃣

Sagittario: la comunicazione con il partner sarà fondamentale in questo periodo. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, dovrete saper gestire eventuali incomprensioni. Sul posto di lavoro potreste assumervi nuove responsabilità, che potrebbero anche elevare la vostra posizione.

Voto - 7️⃣

Capricorno: evitate di lanciarvi in nuove relazioni senza conoscerle bene. La Luna vi inviterà ad aprire il vostro cuore, ma la cautela sarà necessaria per il momento. Sul fronte professionale vi metterete in gioco e dimostrerete le vostre capacità grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: l'atmosfera si farà carica di passione con la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Se siete single un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Nel lavoro non temete di mettervi in gioco: anche se Marte e Mercurio saranno contro di voi, non mettete in dubbio le vostre qualità. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una giornata all'altezza delle aspettative.

Single oppure no, non abbiate paura di chiarire i vostri sentimenti. La sincerità potrebbe portarvi a nuove emozioni. Nel lavoro le soddisfazioni arriveranno presto, grazie anche al sostegno e le buone idee di Mercurio. Voto - 8️⃣