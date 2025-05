L'oroscopo di 29 maggio 2025 si apre con una configurazione astrale che coinvolge la Luna in Cancro, Venere in Ariete e Mercurio in Gemelli.

Questi transiti influenzano in modo diverso ciascun segno in amore, nel lavoro, salute e fortuna. I nativi Leone troveranno benessere nel proprio rapporto sentimentale, mentre l'Acquario avrà importanti slanci creativi. Gli astri doneranno vitalità ai nativi Cancro, nel tentativo d recuperare terreno in amore, mentre il segno dello Scorpione si mostrerà tenero con il partner.

Previsioni oroscopo giovedì 29 maggio 2025

Ariete: la collaborazione con i colleghi sarà armoniosa e convincente in questo periodo. Un buon coordinamento vi aiuterà a raggiungere più facilmente il successo che meritate. In amore Venere e la Luna favoriranno i nuovi incontri, promettendo emozioni interessanti da vivere. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta in questa giornata di giovedì. La Luna vi sorriderà dal segno del Cancro, ma dovrete metterci del vostro affinché possiate stare bene insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro le buone idee arriveranno, ma con Marte in quadratura non dovrete avere fretta di procedere. Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere in sestile dal segno dell'Ariete porterà ottimismo nella vostra vita sentimentale.

Queste stelle stimoleranno la passione e la curiosità. Possibili colpi di fulmine o nuove conoscenze per i cuori solitari. Riguardo al lavoro le entrate arriveranno, ma dovrete anche tenere conto delle spese che dovrete affrontare nel prossimo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: l'astro argenteo in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà un po’ di vitalità nella vostra relazione di coppia, nonostante Venere contraria. Potrebbe essere un buon momento per aprirsi al dialogo. Sul posto di lavoro le cose sembrano muoversi a vostro favore, portando nuove responsabilità e interessanti potenzialità nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Venere stabilmente in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di trovare benessere nella vostra vita sentimentale.

I single potrebbero fare incontri destinati a durare, mentre chi è già impegnato godrà di un amore appassionato. Nel lavoro arriveranno interessanti entrate nel prossimo periodo, che andranno gestire in modo intelligente per ottimizzare le vostre finanze. Voto - 8️⃣

Vergine: ultimamente non riuscite a far combaciare bene le vostre mansioni al lavoro. Con Giove e Mercurio in cattivo aspetto, progetti all'apparenza semplici, richiederanno più tempo del previsto. Anche in amore non sarete particolarmente brillanti, nonostante la Luna sia a favore. Cercate di essere più spontanei nel vostro modo di amare, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedranno abili ed efficienti in ambito professionale.

Saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con coraggiosa determinazione. Per quanto riguarda i sentimenti, l'impazienza sarà vostra nemica. Con Venere in opposizione, sarà necessario essere più aperti al dialogo, e dimostrare maggiore comprensione. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in Cancro accentua la vostra creatività e avete voglia di esprimerla nei confronti del partner, dimostrando una grande tenerezza. Se siete single fare qualcosa di carino per la persona che amate sarà sicuramente un bel gesto, ma dovrete farlo in modo disinteressato. In quanto al lavoro, le cose stanno andando bene. Arriveranno anche interessanti entrate in questo periodo, che potreste sfruttare per migliorare la vostra posizione.

Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale scomoda per quanto riguarda il lavoro. Trovare la quadra in alcuni progetti non sarà così semplice considerato Mercurio in opposizione. Meglio in amore, grazie al sostegno di Venere, che riempirà di buone emozioni il vostro cuore, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo giovedì di maggio vedrà delle stelle poco convincenti in amore. Dovrete cercare di essere più comunicativi e fare un primo passo verso una relazione più stabile. Le parole giuste potrebbero cambiare tutto. In quanto al lavoro, avrete bisogno di concludere adesso certe mansioni, prima di non esserne più in grado. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà il periodo ideale per esplorare nuovi orizzonti professionali e avere slanci di creatività.

Sarete protetti da Giove e da Mercurio, che vi aiuteranno a trovare soluzioni efficaci per le vostre mansioni. In amore sarà un ottimo momento per fare qualcosa di speciale per la persona che amate, che possa segnare positivamente il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Pesci: avrete bisogno di trovare il giusto bilanciamento in campo professionale in questo periodo, e con Giove e Mercurio contro di voi non sarà semplice. Abbiate pazienza: presto troverete qualcosa che faccia al caso vostro. In ambito amoroso l'intimità con il partner non mancherà grazie alla Luna, portandovi a vivere momenti di perfetta armonia. Voto - 7️⃣