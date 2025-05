L'oroscopo della giornata di giovedì 8 maggio è pronto a favorire le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Il lavoro dei nati Sagittario procederà a gonfie vele, invece, i nati Cancro potrebbero sentirvi un po’ stressati. I Pesci ritroveranno entusiasmo e brio nella propria vita sentimentale, mentre il Leone potrà contare su buone stelle in equilibrio.

Previsioni oroscopo giovedì 8 maggio 2025 con classifica

Ariete: questa giornata di giovedì vedrà la Luna in cattivo aspetto. Potreste avere buoni spunti in amore, ma il vostro modo irregolare di amare potrebbe non convincere la persona che amate.

Nel lavoro Mercurio porterà certezze, e buoni spunti per gestire nel modo più adeguato le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale tutto sommato stabile. Sarà un periodo gradevole per voi e il partner, perfetto per costruire un rapporto piacevole ed equilibrato. In quanto al lavoro procedere con bei alti, ma anche qualche punto basso. In ogni caso, non vi mancherà la grinta. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piena di emozioni. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio, portando con sé una ventata di energia e romanticismo che vi farà davvero bene. Nel lavoro riuscirete a svolgere le vostre faccende in modo concreto e funzionale, trovando il consenso di colleghi e superiori.

Voto - 9️⃣

Cancro: la posizione sfavorevole di Mercurio porterà un po’ di stress da gestire. La ripresa sarà molto lenta se non riuscirete a mettere insieme idee valide, che possono permettervi di ambire più in alto. In amore ci saranno emozioni talmente forti che potreste mettere qualcosa in discussione. Attenzione in particolare al vostro umore. Voto - 6️⃣

Leone: la posizione favorevole dell'astro argenteo di Venere renderà questo giovedì di maggio molto interessante. Gli astri vi sproneranno ad avere una vita sociale più intensa del consueto. Passerete dalle amicizie più semplici a quelle più sofisticate. Nel lavoro sarà il periodo giusto per azzardare degli investimenti per migliorare la vostra posizione, soprattutto se ci sono state buone entrate.

Voto - 9️⃣

Vergine: riuscirete a essere morbidi e rassicuranti nei confronti del partner in questo periodo. Queste stelle saranno meno influenti, ma abbastanza serene da regalarvi momenti di gioia con la persona che amate. In quanto al lavoro sarà una giornata potenzialmente buona, ma dovrete metterci anche del vostro per riuscire a raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedranno un po’ più ottimisti in questa giornata. La Luna vi aiuterà a vedere la vostra relazione da un punto di vista diverso, ma non potrete nemmeno ignorare la posizione sfavorevole di Venere. Se siete single, nutrirete buoni sentimenti, ma dovrete saperli manifestare. Nel lavoro avrete bisogno di dimostrare cura e attenzione in quel che fate, ma dovrete partire da delle buone basi per mettere insieme buoni progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete piuttosto sensibili nei confronti del partner in questo periodo, anche troppo a volte. Farete il possibile per la persona che amate, ma non dovrete poi rammentare continuamente ciò che avete fatto. In ambito lavorativo non sempre i vostri sogni potrebbero essere realizzabili, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Sagittario: il lavoro procederà a gonfie vele durante questo giovedì di maggio. Vi sentirete nel posto giusto al momento giusto, con le capacità adeguate per mettere insieme progetti di più ampio respiro. In amore la Luna vi metterà più a vostro agio, e con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, non mancheranno momenti di romanticismo e passione.

Voto - 9️⃣

Capricorno: non sarà questo il momento di concedervi delle libertà al lavoro, considerato la presenza scomoda di Mercurio nel segno dell'Ariete. Avrete bisogno di trovare idee produttive per i vostri progetti, che possano fare la differenza. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno contro di voi. Single oppure no, non aspettatevi momenti da batticuore con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale grandiosa grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sarete piuttosto frizzanti nei confronti della persona che amate, capaci di costruire un rapporto maturo e romantico, in grado di superare qualunque ostacolo. In quanto al lavoro sarete curiosi e aperti alle novità: magari potreste arrivare a raggiungere risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna smetterà di essere contraria a partire da questo giovedì di maggio, portando un cielo sereno nella vostra vita amorosa. Ritroverete brio nel vostro rapporto, dimostrando al meglio le vostre emozioni. In ambito professionale non fate troppo affidamento a ciò che dicono alcuni colleghi: fidatevi del vostro intuito e mettete in pratica le vostre conoscenze. Voto - 8️⃣