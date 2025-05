L'oroscopo del giorno, lunedì 19 maggio, si apre sotto l'influsso di una Luna Nuova in Acquario, un transito che porta con sé un'energia di rinnovamento e introspezione. Le energie astrali favoriscono la stabilità, la crescita personale e la ricerca di armonia nelle relazioni.

Per i nativi del Leone potrebbe esserci qualche malinteso in amore, mentre i Gemelli riusciranno a mostrarsi più simpatici e socievoli. Sarà importante per il Cancro gestire con attenzione le proprie finanze, mentre i Pesci godranno di una vita amorosa tranquilla.

Previsioni dell’oroscopo di lunedì 19 maggio 2025, segno per segno

Ariete: la gestione del lavoro potrebbe richiedere più attenzione all'inizio di questa settimana, ciò nonostante, non vi arrenderete agli ostacoli, cercando di dimostrare il vostro valore. In ambito amoroso sarete innamorati e felici della persona che amate, pronti a fare tutto il possibile per stare bene insieme. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno qualche incertezza in campo amoroso a causa della Luna in cattivo aspetto. Faticherete un po’ a essere sempre rassicuranti nei confronti del partner. Cercate di farvi forza a vicenda. Sul posto di lavoro le buone idee non mancheranno, e potrebbero regalarvi grandi soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi renderà abbastanza simpatici e socievoli. Soprattutto se siete single, se riuscirete a fare breccia nel cuore della persona che amate, i buoni sentimenti verranno da sé. Per quanto riguarda il lavoro, ci terrete molto a fare le cose per bene, e dimostrare di essere abili nel vostro settore. Voto - 9️⃣

Cancro: gestire le vostre finanze sarà molto importante in questo periodo per voi nativi del segno. Avrete importanti progetti in mente, per cui dovrete avere un quadro ben chiaro delle vostre finanze. In amore meglio non sbilanciarsi troppo né fare promesse difficili da mantenere. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario potrebbe portare qualche malinteso tra voi e il partner.

Venere vi darà una mano dal segno dell'Ariete, ciò nonostante, non ci sarà sempre un ottimo feeling. Nel lavoro la vostra carriera potrebbe beneficiare di nuovi stimoli. Cercate di cogliere le opportunità che arriveranno. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di lunedì nel complesso positiva per voi nativi del segno. Cercate solo di non essere troppo permalosi nei confronti del partner. Concedetevi invece momenti più dolci e di totale passione. In quanto al lavoro, Mercurio porterà importanti opportunità da cogliere al volo, che non potrete rifiutare. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che prevede la Luna in buon aspetto in questa giornata di lunedì. Il rapporto con il partner continuerà a non essere particolarmente appagante a causa di Venere opposta, ma con la Luna in trigono riuscirete a essere più ragionevoli.

In quanto al lavoro le cose sembrano andare meglio, ma non sarà il momento di essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo non semplicissimo in amore a causa della Luna in quadratura. A volte potrebbe esserci qualche malinteso con il partner, ma questo non vi fermerà nel cercare di costruire un legame migliore. In ambito professionale attenzione agli imprevisti. Con Marte e Mercurio contro, potrebbero esserci momenti di incertezza: mantenete la calma. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di lunedì sopra le aspettative in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno benevoli nei vostri confronti, pronti a garantirvi momenti di grande intesa con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le cose gireranno per il verso giusto e avrete una buona dose di energia da parte di Marte per raggiungere il successo che meritate.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Passione e armonia non saranno così frequenti nel vostro rapporto, che avrà bisogno di una svecchiata e di alcuni chiarimenti. In ambito professionale Mercurio vi offrirà supporto, portando buone idee e nuovi progetti da realizzare. Voto - 7️⃣

Acquario: il lavoro non sarà al centro dei vostri pensieri in questo periodo, complice la posizione sfavorevole di Marte e Mercurio. Avrete bisogno di buone idee e dei giusti mezzi per riuscire a mettere sul piatto progetti migliori. In amore invece questa giornata avrà molto da offrirvi grazie alla Luna e Venere. Il sostegno delle persone che amate sarà di grande aiuto in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Pesci: una giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In amore vi sentirete bene con la persona che amate, prendendo il vostro rapporto con il giusto temperamento. In ambito professionale le buone idee non mancheranno grazie a Mercurio: dovrete soltanto riuscire a metterle in pratica nella maniera più adeguata. Voto - 8️⃣