Le stelle parlano di amore, lavoro, salute e fortuna per ciascuno di voi, in base al segno zodiacale. Ecco l’oroscopo del 26 maggio con previsioni dettagliate per aiutarvi a vivere al meglio questo lunedì.

Il segno dei Gemelli accoglierà il pianeta Mercurio, favorendo nuove idee in ambito professionale, mentre il Sagittario dovrà prestare attenzione a come si muoverà nelle proprie mansioni. Il Leone sarà razionale nelle sue azioni, mentre la Bilancia dimostrerà maggiore generosità nelle proprie azioni.

Previsioni dell'oroscopo lunedì 26 maggio 2025 con classifica

Ariete: la nuova settimana inizierà con il sorriso per voi nativi del segno. La Luna e Mercurio si sposteranno in una posizione più interessante per voi, rendendo la vostra vita quotidiana più attiva e stimolante. In amore non mancheranno i bei momenti con il partner, mentre voi single sarete più spontanei e socievoli. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare occasioni a cui sarà difficile rinunciare. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna vi terrà compagnia ancora per qualche ora, prima di passare nel segno dei Gemelli. In ogni caso, il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà ancora valido, soprattutto se dimostrerete interesse e buoni sentimenti.

In quanto al lavoro, con la partenza di Mercurio, dovrete dimostrare di saper gestire in autonomia le vostre mansioni, senza alcun aiuto. Voto - 8️⃣

Gemelli: preparatevi ad accogliere il pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale in questo lunedì di maggio. Secondo l'oroscopo, troverete nuove potenziali idee, che se messe in pratica nel modo corretto, vi porteranno lontano. Sul fronte amoroso arriverà la Luna ad alimentare i vostri sentimenti, permettendovi di vedere il vostro rapporto non solo in modo romantico, ma anche più maturo. Voto - 8️⃣

Cancro: vita sentimentale ancora ingarbugliata in questo periodo a causa di Venere in quadratura. Tra voi e il partner non ci sarà ancora una perfetta sintonia, ciò nonostante, potreste cercare di capire cosa non va e come potete uscire da questa situazione.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, il vostro impegno e il vostro successo potranno anche avere un preciso riscontro sul piano economico. Voto - 6️⃣

Leone: gli astri torneranno a muoversi a vostro favore sul piano professionale secondo l'oroscopo. Potrebbe essere il momento adatto per scommettere su alcune idee in sospeso da un po’ di tempo. In amore dimostrerete razionalità e buone emozioni nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che torna a farsi complicata, dopo un periodo di soddisfazioni. In campo professionale Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto nelle vostre mansioni, che dovrete superare velocemente per riuscire a mantenere il ritmo e i buoni risultati ottenuti.

In amore attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe allontanarvi dalla persona che amate. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, dimostrerete maggiore generosità nelle vostre azioni amorose. Il pianeta Venere rimane contro di voi, di conseguenza, non aspettatevi emozioni forti. Nel lavoro potreste avere a che fare con nuove mansioni, e grazie al sostegno di Mercurio, saprete dove andare a mettere le mani. Voto - 7️⃣

Scorpione: in questo lunedì di maggio, il rapporto con il partner tenderà a farsi più morbido secondo l'oroscopo. Troverete armonia nella vostra relazione di coppia, ma non dovrete nemmeno essere pretenziosi. Per quanto riguarda il lavoro, la morsa di Mercurio tenderà finalmente a mancare, permettendovi di ritrovare competitività e buone risorse da investire nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno alcune stelle muoversi contro di voi. La Luna e Mercurio assumeranno una posizione sfavorevole, che potrebbe rendere complicata la vostra vita quotidiana. In amore dovrete essere più morbidi nei confronti del partner, evitando di causare discussioni per questioni da poco. Per quanto riguarda il lavoro, ragionate bene sulle decisioni per le vostre mansioni, evitando di commettere errori. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'influenza di Mercurio nel segno del Toro verrà meno a partire da questo lunedì di maggio. Nel lavoro sarà comunque possibile fare progressi, ma non sempre potreste avere garanzie di successo. In amore non siate troppo frettolosi e superficiali, dando per scontato che il vostro fascino sia irresistibile e che possa rimediare alle vostre disattenzioni nel rapporto.

Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì gradevole dal punto di vista sentimentale, ma non solo. La Luna e Mercurio si allineeranno nel segno dei Gemelli, permettendovi di vivere con più leggerezza la vostra quotidianità. In amore godrete di una bella intesa con il partner, mentre in campo professionale, sentirete meno la pressione di portare a termine alcuni importanti progetti, oppure riuscirete a metterveli alle spalle. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo in calo per voi nativi del segno. In amore la Luna sosterà nel segno dei Gemelli, portando qualche piccola incomprensione tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio potrebbe portarvi a decisioni affrettate. Valutate con attenzione il da farsi prima di prendere una direzione. Voto - 6️⃣