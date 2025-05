L'oroscopo della giornata di martedì 20 maggio 2025 si apre sotto l'influenza della Luna in Acquario, portando energia creativa, voglia di mettersi in mostra e una spinta a seguire il cuore, non solo la testa. Marte vibra con passione e decisione, mentre Venere suggerisce dolci rivoluzioni nei sentimenti. Andrà particolarmente bene al Sagittario.

Il segno dei Pesci accoglierà l'astro argenteo nella seconda parte della giornata, mentre il segno del Leone dovrà curare al meglio il proprio temperamento.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 20 maggio

Ariete: gli influssi positivi della Luna renderanno questa giornata di martedì piuttosto vivace per voi nati del segno.

Insieme a Venere in congiunzione, non mancheranno momenti d'intesa con la persona che amate. Nel lavoro avrete buone idee in mente, ma attenzione all'impulsività nelle decisioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in rialzo. Nella seconda parte della giornata, la Luna tornerà ad agire a vostro favore, contribuendo nell'economia della vostra relazione amorosa. Sul fronte lavorativo alcuni progetti creativi inizieranno a prendere forma, ma attenzione a Marte, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete bisogno di dialogare con la persona che amate, e cercare di vedere il vostro rapporto in modo diverso per poter stare bene insieme. In questo martedì di maggio la Luna potrebbe infatti sollevare qualche incertezza, che solo con l'amore verso il partner potrete superare.

In quanto al lavoro le energie non mancheranno. Avrete bisogno però di mettere in pratica alcune idee dall'ottimo potenziale. Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo della Luna nel segno dei Pesci porterà desiderio d'intimità e protezione nonostante Venere contraria. Potrebbe essere un buon momento per dare valore al vostro rapporto. Nel lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, cercando di fare chiarezza prima di agire. Voto - 7️⃣

Leone: attenzione al vostro temperamento in questa giornata di martedì, soprattutto in mattinata, quando l'influenza della Luna si farà ancora sentire. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi se necessario, per schiarire le idee. In ambito professionale la mole di lavoro vi spaventa un po’, ma questo non dovrà fermarvi.

Presto, anche voi potreste prendervi la vostra fetta di gloria. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. Questa giornata di martedì potrebbe prendere una piega poco rassicurante in amore a causa della Luna in opposizione. Cercate di essere più spontanei e meno critici. Nel lavoro Mercurio porterà svolte positive nei vostri progetti, soprattutto in alcuni fermi da un po’ di tempo. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa giornata vedrà ancora una volta il pianeta Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Per fare chiarezza nel vostro rapporto, dovrete essere voi per primi a farvi avanti. In quanto al lavoro seguirete il vostro intuito, ma avrete bisogno anche di alcune certezze prima di agire.

Voto - 6️⃣

Scorpione: armonia e romanticismo torneranno in primo piano grazie alla Luna in trigono. Sarà possibile ritrovare complicità con la persona che amate se dimostrerete al meglio le vostre emozioni. Sul posto di lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Cercate di preservare quanto di buono siete riusciti a fare. Voto - 8️⃣

Sagittario: queste stelle non porteranno splendide notizie dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, non sempre dimostrerete uno spiccato romanticismo nei confronti del partner. In quanto al lavoro determinazione e lucidità vi renderanno protagonisti di alcune entusiasmanti iniziative.

Voto - 7️⃣

Capricorno: in questo martedì di maggio potrebbero esserci delle sorprese in campo amoroso. La Luna in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di ritrovare il sorriso con il partner, anche soltanto per un breve periodo di tempo. In quanto al lavoro avrete una visione chiara dei vostri progetti, dimostrandovi spesso pronti a ogni evenienza. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale in giornata, ciò nonostante, avrete comunque modo di godere di una relazione sentimentale dolce e appagante grazie al fascino di Venere in trigono. Sarà un buon momento per il romanticismo e la comunicazione. In ambito professionale non mancherà l'impegno in quel che fate, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga.

Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi ad accogliere la Luna. L'astro argenteo porterà voglia di leggerezza nel vostro rapporto, oltre che momenti di crescita e maturità. In ambito lavorativo creatività e logica saranno due alleati preziosi nella vostra scalata al successo. Voto - 9️⃣