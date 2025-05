L'oroscopo di mercoledì 28 maggio 2025 si presenta come una giornata piena di momenti rilevanti in amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il cielo è influenzato da movimenti astrali significativi che potrebbero incidere sulle dinamiche di ciascun segno.

I nativi del Sagittario saranno piuttosto previdenti nelle loro scelte professionali, per evitare di andare fuori strada, mentre Giove offrirà energia e determinazione ai nativi dell'Acquario. Le stelle favoriranno i sentimenti di coppia per l'Ariete, mentre lo Scorpione avrà in mente importanti investimenti.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 maggio 2025 con classifica

Ariete: la fortuna sembra sorridervi in questo periodo, soprattutto in ambito lavorativo e finanziario. Non è il momento di fare investimenti impulsivi, ciò nonostante, grazie al vostro impegno, siete riusciti a ottenere buoni risultati, e mettere qualcosa da parte. In amore la giornata favorirà i sentimenti tra voi e il partner. Se siete single, sarete ancora in tempo per vivere incontri interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: in questo periodo di maggio le stelle assumeranno una posizione tutto sommato discreta nei vostri confronti. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per proporre nuove idee, che possono garantirvi risultati molto interessanti.

In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di costruire un rapporto veramente appagante. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì solida in ambito amoroso per voi nativi del segno, ma non solo. Un tris di stelle, formato dal Sole, dalla Luna e da Giove, vi permetterà di vivere il vostro rapporto in modo maturo e affiatato. Nel lavoro Mercurio vi metterà a vostro agio in quel che fate, aiutandovi a prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: alcune questioni d’ordine pratico vi metteranno in agitazione e non saprete come comportarvi. Affinché nel lavoro possiate raggiungere buoni risultati, dovrete essere più pragmatici e lavorare sodo, senza perdervi nei dettagli.

In ambito amoroso non sarete così in vena di emozioni. Preferirete concentrarvi di più su voi stessi, ma ciò potrebbe comportare dei rischi nella vostra vita sociale e sentimentale. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un giorno vivace in cui affrontare alcune sfide, soprattutto al lavoro. Con il sostegno di Marte, Giove e Mercurio, investire risorse in più in alcuni progetti ambiziosi, potrebbe essere molto proficuo. In amore potrete contare sulla Luna e Venere per condividere il meglio di voi con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Vergine: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarete sicuri della profondità dei sentimenti del partner. Avrete bisogno di sicurezze, ma con queste stelle non sarà così facile per voi.

Anche nel lavoro dovrete essere più attivi e decisi nelle vostre scelte, e dimostrarvi capaci di gestire ogni situazione con il giusto metodo. Voto - 6️⃣

Bilancia: la comunicazione sarà un aspetto fondamentale della vostra vita amorosa. Esprimere i vostri sentimenti con chiarezza sarà la chiave per recuperare terreno nella vostra relazione di coppia. Sfruttate dunque la posizione della Luna per migliorare il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio vi terrà concentrati sulle vostre mansioni, e con Giove in trigono, avrete anche un pizzico di fortuna in più. Voto - 7️⃣

Scorpione: avrete importanti ambizioni in mente in questo periodo secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà un po’ altalenante in questo periodo, ma volendo, potreste comunque riuscire a ricavare qualcosa di buono.

In amore o nel lavoro, rispettate gli spazi altrui, dimostrandovi sempre disponibili e con la voglia di fare. Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro modo di fare previdente vi aiuterà a non correre troppi rischi in campo professionale, considerato Giove e Mercurio in cattivo aspetto. Anche in amore manterrete un basso profilo al momento, considerato la Luna in opposizione. Con Venere in trigono però, non smetterete di provare sentimenti positivi verso la persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: la passione non sarà il vostro forte in questo periodo a causa di Venere, ciò nonostante, cercherete di dimostrare la vostra presenza e vicinanza al partner, soprattutto nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro le stelle vi spingeranno a cogliere nuove opportunità, nel tentativo di migliorare la vostra posizione.

Voto - 7️⃣

Acquario: si apre per voi un periodo magico secondo l'oroscopo. In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendere unico il rapporto con la persona che amate. Se siete single le faccende di cuore occuperanno un posto speciale al momento. Nel lavoro Marte potrebbe rallentarvi un po’, ma con Mercurio e Giove a favore, gli obiettivi saranno comunque a portata di mano. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale solamente discreta in questo periodo. Tra voi e il partner non ci sarà una perfetta intesa a causa della Luna in quadratura. Attenzione soprattutto al vostro modo di fare. In quanto al lavoro attenzione a non prendere decisioni affrettate, considerato Mercurio e Giove contro di voi. Voto - 6️⃣