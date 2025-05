Le stelle dell'oroscopo di sabato 3 maggio sono pronte a fornire tutti i dettagli per i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. I nativi Ariete si sentiranno più liberi e felici della loro situazione, invece il Capricorno sarà più introverso nei confronti del partner. Il Sagittario avrà buone energie da spendere, mentre l'intuito dei nativi Acquario sarà in gran forma.

Previsioni oroscopo sabato 3 maggio 2025 con classifica

Ariete: questa giornata di sabato vi permetterà di sentirvi più liberi e spensierati, soprattutto se state attraversando un bel periodo in generale.

Gli astri saranno dalla vostra parte, spingendovi a vivere la vita al meglio. Farete di tutto per essere felici con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro, ci saranno tutti i presupposti per riuscire a mettere le mani su progetti ambiziosi e proficui. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale un po’ meno allettante in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Il fine settimana non inizierà benissimo, ma questo non significa che tra voi e il partner ci saranno delle spaccature. Sul fronte professionale i vostri progetti saranno sulla giusta strada, ma dovrete guardarvi le spalle anche dagli innumerevoli ostacoli. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un sabato fatto di piacevoli momenti.

La Luna e Venere vi sorrideranno, concedendovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Sul posto di lavoro arriveranno discrete opportunità, che vi permetteranno lentamente di risalire la china e mettervi una posizione migliore. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un momento particolarmente fortunato della vostra vita, complice la posizione di queste stelle. In generale però, sarà possibile cercare di ricavare qualcosa di buono da questa giornata. L'ottimismo sarà importante per poter andare avanti: in amore per non cadere in spiacevoli discussioni, e nel lavoro per cercare di costruire buone idee professionali. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna arriverà nel vostro segno zodiacale, favorendo prima di tutto la vostra vita sentimentale.

Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni, soprattutto voi single. Siate sempre aperti e sinceri con la persona che amate. Sul posto di lavoro investite bene le risorse a vostra disposizione, cercando di raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Vergine: sarà una giornata tutto sommato discreta. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni, ma non dovrete essere troppo diretti per evitare malintesi. In campo professionale le vostre idee potrebbero trovare seguito, soprattutto se gestite nella maniera più opportuna. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte. L'influenza negativa di Venere si farà sentire ancora un po’, ciò nonostante, l'astro argenteo vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti del partner.

In quanto al lavoro potreste anche avere buone intuizioni, ma dovrete saperle concretizzare. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo sabato di maggio vi vedrà un po’ di malumore a causa della Luna in quadratura. Potrebbe esserci qualche divergenza con il partner. Attenzione a non ampliare queste discussioni, che potrebbero solo portare a una crisi. Sul posto di lavoro riuscirete a dire la vostra, ma dovrete accettare che ci sia qualcuno più abile di voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete buone energie da spendere grazie a Marte in buon aspetto, soprattutto in campo professionale. Il sostegno di Mercurio in trigono poi porterà una maggiore creatività, utile per raggiungere importanti successi. Sul fronte amoroso sarà una giornata intensa di emozioni grazie alla Luna e Venere, e con tante cose da fare insieme alla persona che amate.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ancora poco gradevole a causa di Venere in quadratura. Potreste assumere un atteggiamento più introverso nei confronti del partner, che non farà molto bene al vostro rapporto. Anche nel lavoro dovrete tornare con il giusto atteggiamento, e cercare di essere più determinati in quel che fate. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete in ottima forma in campo professionale in questo periodo. Il vostro intuito sarà eccellente grazie a Mercurio, e vi permetterà di prendere le giuste decisioni per le vostre iniziative. In amore la Luna in opposizione potrebbe disorientarvi. Se saprete ascoltare il partner, avrete comunque buone possibilità di vivere un rapporto sereno. Voto - 7️⃣

Pesci: questa giornata di sabato vi vedrà particolarmente sereni, anche se queste stelle saranno poco influenti.

Con un po’ di creatività, potreste riuscire a trovare qualcosa di piacevole da fare con la vostra fiamma. Sul posto di lavoro alcune iniziative potrebbero rivelarsi complesse da gestire, ma con il giusto impegno, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣