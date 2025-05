Scopri l'oroscopo del giorno, sabato 31 maggio, con le previsioni complete per amore, lavoro e fortuna segno per segno.

Grazie all’influenza dei principali movimenti astrali, i nati sotto il segno del Leone avranno molto da condividere con la persona che amano, mentre lo Scorpione potrebbe sollevare dei dubbi sulla propria vita sentimentale. L'atmosfera sarà elettrica per il segno del Sagittario, mentre la fortuna sarà dalla parte dei nati sotto il segno dei Gemelli.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 31 maggio

Ariete: l'ultima giornata del mese vi vedrà parecchio affiatati nei confronti del partner.

Godrete di una splendida armonia, che vi permetterà di concentrarvi appieno sul vostro rapporto. In quanto al lavoro dinamismo e creatività porteranno buoni risultati nei vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno una discreta stabilità in amore secondo l'oroscopo. Avrete voglia di vivere solo il meglio del vostro rapporto, ma prima o poi, vi toccherà anche la parte più amara. Sul fronte lavorativo prendete le vostre iniziative con i giusti tempi: presto riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole da vivere durante questo sabato di maggio. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, pronti per farvi iniziare al meglio questo fine settimana.

In campo professionale, chiarezza buone risorse nei vostri progetti saranno essenziali per svolgere bene il vostro lavoro, oltre che un po’ di fortuna. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere in quadratura sarà ancora una spina nel fianco. Faticherete un po’ a essere concreti o romantici verso la persona amata. Inoltre, un atteggiamento suscettibile non vi aiuterà molto. Sul fronte professionale state attraversando una fase complessa, ma presto anche voi troverete la vostra fortuna. Voto - 6️⃣

Leone: preparatevi ad un sabato scoppiettante in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sarà un piacere per voi condividere il meglio di voi con la persona che amate e rafforzare il vostro legame, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Bene anche il lavoro, grazie ad alcuni investimenti oculati, che vi daranno qualche soddisfazione in più. Voto - 9️⃣

Vergine: trovare le idee giuste per i vostri progetti professionali potrebbe non essere così semplice considerato Mercurio e Marte contro di voi. Sarà difficile esprimere con chiarezza idee o iniziative. Anche in amore potrebbe non esserci una perfetta intesa, ma ciò nonostante, sarete in tempo per riparare eventuali incomprensioni ammettendo le vostre responsabilità. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva per quanto riguarda il lavoro. Il sostegno di Giove e Mercurio si rivelerà prezioso per gestire in modo ideale le vostre mansioni. In campo sentimentale invece, la vostra storia d'amore fatica ancora a decollare a causa di Venere.

Con la Luna in buon aspetto però, forse potreste comprendere meglio le intenzioni della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe sollevare dei dubbi sulla vostra vita sentimentale. Single oppure no, attenzione a non toccare tasti dolenti, che possano irritare la vostra fiamma. In quanto al lavoro potreste inciampare in progetti all'apparenza proficui, ma che potrebbero solo mettervi in difficoltà. Voto - 6️⃣

Sagittario: l'atmosfera tra voi e il partner si farà elettrica in questa giornata di sabato. La Luna e Venere vi spingeranno a migliorare il vostro rapporto, e godere della compagnia della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete mossi dalle migliori intenzioni, ma a volte potrebbero non essere sufficienti per gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Capricorno: non ci saranno grandi occasioni romantiche durante quest'ultima giornata di maggio. Avrete speranze migliori per il mese di giugno, ma dovrete mostrate un atteggiamento più attento e maturo verso il partner. In quanto al lavoro la situazione sarà favorevole per il momento. Sarà necessario ultimare alcune mansioni in tempo e rispettare le scadenze. Voto - 6️⃣

Acquario: la vostra storia d'amore potrebbe attraversare qualche momento di tensione a causa della Luna in opposizione. Avrete bisogno di riflessione, ma soprattutto di maggiore comprensione verso il partner per stare bene insieme. In quanto al lavoro la concentrazione sarà fondamentale per concludere con successo le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale stagnante in questo periodo secondo l'oroscopo. Ignorate le provocazioni e concentratevi sugli obiettivi. In amore avrete il sostegno del partner, che nelle prossime giornate potrebbe fare la differenza. Sarà importante per voi costruire un rapporto equilibrato e romantico il giusto. Voto - 7️⃣