Nell'oroscopo di venerdì 9 maggio, le influenze astrali promettono emozioni forti, opportunità professionali e qualche sfida da affrontare con saggezza.

I nati Leone infatti, avranno la situazione sotto controllo al lavoro, mentre la Luna favorirà il dialogo con il partner per il segno della Bilancia. Venere amplifica le emozioni del Sagittario, mentre l'Ariete non dovrà essere egocentrico in amore.

Previsioni oroscopo venerdì 9 maggio 2025 con classifica

Ariete: la Luna in opposizione dal segno della Bilancia potrebbe smorzare il vostro entusiasmo in amore.

A volte potreste essere egocentrici, trascurando il benessere della persona che amate. Andrà meglio al lavoro grazie a Mercurio, che vi aiuterà a prendere le decisioni giuste per le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: la creatività non sarà così elevata, così come la vostra reattività al lavoro. Sentite il profumo d'estate nell'aria, e vorreste rallentare un po’, ma per il momento, dovrete darvi da fare per raggiungere i vostri obiettivi. In amore la complicità con il partner sarà molto buona. Anche voi single avrete discrete opportunità per trascorrere del tempo con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Gemelli: sorrisi dalle stelle. La Luna e Venere porteranno prosperità all'interno della vostra relazione di coppia, in particolare per i nati nella seconda decade.

Nel lavoro sfruttate l'energia di Marte e Mercurio per proporre idee innovative e distinguervi. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali difficili in questa giornata di venerdì. Il rapporto con il partner non sarà così affabile, complice la Luna e Venere contro di voi. A volte però, potrebbero bastare anche piccoli gesti per rafforzare il vostro legame. In quanto al lavoro sarà un periodo proficuo, ma dovrete dimostrare particolare impegno in quel che fate. Voto - 6️⃣

Leone: avrete la situazione sotto controllo in campo professionale. Mercurio e Marte vi aiuteranno a prendere decisioni sensate e proficue per i vostri progetti. In arrivo possibili riconoscimenti o nuove responsabilità. In amore Venere favorirà la sensibilità, mentre la Luna vi aiuterà a idealizzare il vostro rapporto.

Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di venerdì stabile. Le stelle accenderanno i vostri sensi in amore, aiutandovi ad avere le idee più chiare su come far felice la vostra fiamma. In quanto al lavoro non forzate le cose: alcuni obiettivi saranno a portata di mano, dovrete soltanto prenderli con la giusta cura. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione favorirà il dialogo con la persona che amate.. Sarete più aperti verso il partner, ma attenzione a non forzare le cose. Nel lavoro Marte stimolerà l'azione, ma serviranno anche idee valide per poter fare progressi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile in questo venerdì di maggio. L'armonia con il partner sarà tangibile, ma anche delicata. Cercate il giusto equilibrio per poter stare bene insieme.

In campo professionale fate attenzione alle spese: potreste ritrovarvi con degli imprevisti da affrontare. Voto - 8️⃣

Sagittario: in arrivo un'altra giornata grandiosa dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere porteranno emozioni e maturità nella vostra vita sentimentale, rendendo la vostra quotidianità leggera e avvincente. Sul fronte lavorativo potrebbe essere una giornata favorevole per investimenti o acquisti importanti. Voto - 9️⃣

Capricorno: cercare di essere ottimisti con la Luna e Venere contro di voi non sarà affatto semplice. Le ostilità di queste stelle faranno emergere tutta la vostra vulnerabilità emotiva: basterà un nulla a ferirvi, a guastarvi la giornata. Anche nel lavoro sarà necessario reagire, e cercare di fare di più.

Voto - 6️⃣

Acquario: con la Luna favorevole, potreste vivere momenti intensi e sorprendenti in amore. Single oppure no, aspetterete le giuste opportunità per mostrare le vostre emozioni. La comunicazione sarà un vostro punto di forza. In ambito professionale Mercurio vi spingerà a osare, ma attenzione a Marte in opposizione. Voto - 8️⃣

Pesci: avrete fretta di fare tutto e subito in questo periodo, ma con queste stelle non allineate al meglio, dovrete prendere le cose con i giusti tempi. Single oppure no, dunque, imparate a conoscere meglio la vostra fiamma, prima di lasciarvi andare alle emozioni. In ambito professionale studiate al meglio la situazione, prima di agire. Voto - 7️⃣