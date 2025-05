Le previsioni dell’oroscopo sul lavoro per la settimana dal 19 al 25 maggio 2025 mostrano un cielo interessante per molti segni zodiacali, con occasioni di consolidamento, crescita e trasformazione. I favoriti sono Capricorno, Leone e Bilancia, mentre Ariete e Pesci dovranno affrontare un momento meno fluido, con ostacoli da gestire sul piano organizzativo e relazionale.

Pagelle del lavoro dal 19 al 25 maggio 2025

♈ Ariete – ⭐⭐ La settimana lavorativa si apre con una certa confusione mentale e organizzativa: le troppe idee che vi frullano in testa rischiano di intralciare il cammino verso gli obiettivi reali.

Inoltre, alcuni malumori in ambito professionale, legati a tensioni non risolte, potrebbero emergere in modo improvviso, mettendo alla prova la vostra pazienza. Il consiglio delle stelle è quello di non reagire d’impulso ma di scegliere con cura le parole. Solo verso il weekend ritroverete maggiore lucidità.

♉ Toro – ⭐⭐⭐⭐ La vostra costanza viene premiata. Dopo settimane in cui avete seminato con pazienza, ora raccogliete risultati concreti: possono arrivare conferme attese, incarichi nuovi, o persino una proposta importante. Sarete apprezzati per la vostra affidabilità e per la capacità di portare avanti i compiti con serietà. Le relazioni con colleghi e superiori migliorano, creando un clima sereno e collaborativo.

Chi è in cerca di lavoro potrebbe ricevere buone notizie da mercoledì in poi.

♊ Gemelli – ⭐⭐⭐ Settimana dinamica ma un po’ caotica. Vi trovate immersi in mille attività contemporaneamente, ma rischiate di disperdere energie se non stabilite delle priorità chiare. Le buone idee non mancano, ma serve più concentrazione per concretizzarle. Attenzione a firmare documenti o contratti senza leggere bene ogni dettaglio. Le giornate migliori sono giovedì e venerdì, ideali per chiarimenti e nuove trattative. Usate il dialogo come strumento di risoluzione.

♋ Cancro – ⭐⭐⭐ Il lavoro non presenta scossoni, ma neppure grandi slanci: siete in una fase interlocutoria in cui tutto sembra procedere con lentezza.

Questo vi dà però l’occasione per fare ordine, rivedere piani a lungo termine e gestire con maggiore serenità eventuali criticità. Le vostre intuizioni si rivelano utili per anticipare problemi o per sostenere un collega in difficoltà. Non fatevi coinvolgere troppo emotivamente in questioni che richiedono solo un approccio pratico.

♌ Leone – ⭐⭐⭐⭐⭐ Settimana di grandi possibilità e conferme importanti. Il cielo professionale è splendente: carisma, iniziativa e capacità decisionale vi permettono di distinguervi in ogni ambiente. È il momento ideale per avanzare una proposta, chiedere un ruolo diverso o esplorare una nuova direzione professionale. Anche chi è in cerca di occupazione può contare su incontri fortunati e colloqui positivi.

Sfruttate la grinta che avete per imprimere una svolta al vostro percorso.

♍ Vergine – ⭐⭐⭐ State attraversando una fase in cui vi sentite sottoposti a molteplici richieste e responsabilità. Il vostro senso del dovere vi spinge a voler fare tutto alla perfezione, ma questo può creare stress e senso di sopraffazione. È importante non cercare di controllare ogni dettaglio: delegate quando potete e non esitate a chiedere supporto. Se riuscirete a gestire meglio il tempo, riuscirete anche a recuperare un po’ di serenità. Da venerdì si prospetta un miglioramento.

♎ Bilancia – ⭐⭐⭐⭐ Settimana costruttiva, in cui equilibrio e diplomazia vi aiutano a farvi valere. Saprete come muovervi con intelligenza nei rapporti professionali, riuscendo a trasformare anche una situazione difficile in un’occasione di confronto positivo.

Le vostre idee vengono ascoltate e valorizzate, soprattutto se vi esprimete con chiarezza e decisione. Non trascurate un’opportunità che potrebbe arrivare in modo inaspettato: sarà una chance da cogliere al volo.

♏ Scorpione – ⭐⭐⭐ Alcuni progetti sembrano rallentare o cambiare direzione rispetto alle aspettative. Non si tratta di un fallimento, ma piuttosto di un’occasione per correggere rotta. La settimana sarà utile per riconsiderare priorità, ridefinire obiettivi e mettere ordine tra le varie attività. Attenzione alla comunicazione con colleghi: potrebbero sorgere malintesi se non sarete chiari. Il fine settimana porta una nuova visione, più lucida e strategica.

♐ Sagittario – ⭐⭐⭐ Settimana ambivalente.

Da un lato c’è entusiasmo, nuove idee e voglia di crescere; dall’altro, potreste percepire una certa difficoltà a farvi seguire o comprendere dal contesto in cui operate. È importante calibrare bene le parole e tenere conto della sensibilità altrui. Evitate giudizi affrettati e focalizzatevi sul miglioramento continuo. Un progetto abbandonato potrebbe tornare improvvisamente d’attualità: valutate se riprenderlo in mano.

♑ Capricorno – ⭐⭐⭐⭐⭐ È la vostra settimana d’oro: riceverete conferme, gratificazioni o nuovi incarichi in grado di valorizzare al massimo le vostre competenze. Siete un punto di riferimento solido per il vostro ambiente lavorativo, e questo si traduce in maggiori responsabilità ma anche in risultati tangibili.

Ottimo periodo per avanzare una richiesta o pianificare un cambiamento professionale importante. Chi lavora in proprio può fare un salto di qualità significativo.

♒ Acquario – ⭐⭐⭐⭐ La mente è brillante e piena di intuizioni. Anche se il contesto lavorativo può apparire statico o poco stimolante, riuscirete a portare un tocco creativo che farà la differenza. Buona la capacità di gestire rapporti complessi, anche grazie alla vostra apertura mentale. Attenzione solo a non essere troppo dispersivi: le idee migliori vanno concretizzate. Giornate top: martedì e venerdì, ideali per nuove collaborazioni o proposte.

♓ Pesci – ⭐⭐ Una settimana faticosa, in cui la stanchezza mentale e qualche dubbio interiore potrebbero portarvi a riconsiderare alcune scelte fatte.

C’è bisogno di tempo per ritrovare equilibrio e concentrazione. Evitate di prendere decisioni affrettate: meglio attendere la fine della settimana, quando la mente sarà più lucida. Attenzione agli errori di distrazione, soprattutto in ambito burocratico o contabile. Prendetevi cura del vostro benessere, senza forzare i tempi.