L'oroscopo di giugno 2025 si preannuncia come un mese ricco di cambiamenti e opportunità per tutti i segni zodiacali. Con l'ingresso di Giove nel segno del Cancro, previsto per il 9 giugno, molti segni sperimenteranno un periodo di crescita e rinnovamento.

I nativi dei Gemelli potranno contare su una ventata di aria fresca e novità, soprattutto in ambito lavorativo, grazie alla creatività stimolata da Mercurio, mentre il segno del Toro sarà favorito da una splendida Venere per costruire rapporti rinnovati e più profondi. Qualche insidia potrebbe presentarsi sul fronte professionale per il Sagittario, mentre la Vergine sarà raggiante e attiva in amore.

Previsioni oroscopo giugno 2025 con classifica

Ariete: arrivare a metà anno con un certo entusiasmo secondo l'oroscopo. Avete ottenuto tanto finora, e questo sesto mese porterà ancora interessanti novità. Certo, il pianeta Venere lascerà il vostro segno, ma se siete riusciti a costruire un rapporto appagante, non abbiate paura di dimostrare le vostre emozioni nei confronti del partner. In quanto al lavoro è arrivato il momento di raccogliere i frutti dei vostri sforzi passati, e sfruttarli per mettere insieme altre idee ambiziose. Attenzione però nella seconda parte del mese, quando Mercurio sarà contro di voi. Voto - 8️⃣

Toro: vi attende un mese di giugno dolcissimo dal punto di vista sentimentale.

Con Venere che passerà dal vostro segno, la passione sarà più intensa per voi e il partner. Anche voi single dimostrerete più interesse verso nuove conoscenze, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro Mercurio sarà in buon aspetto per buona parte del mese, portando idee che se ben gestite potrebbero fare la differenza. Voto - 9️⃣

Gemelli: in arrivo una ventata di novità nella vostra vita professionale, ma non solo. Secondo l'oroscopo, il sostegno di Mercurio sarà fondamentale per mettere in piedi progetti ambiziosi e ben strutturati. Attenzione però al passaggio di Marte in quadratura. Giove inoltre lascerà il vostro segno, per cui non si escludono difficoltà. In amore sarà un mese favorevole per scambiare dolci emozioni con la persona che amate, a patto di non essere troppo invasivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un mese movimentato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma dalla quale potreste riuscire a ricavare tanto, sfruttando il movimento degli astri. In amore potrete contare su Venere in buon aspetto per costruire un legame profondo con la persona che amate. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale. Sul fronte lavorativo Giove arriverà nel vostro cielo, così come Mercurio transiterà temporaneamente nel vostro segno. Sfruttate il momento per mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Leone: questo mese di giugno vedrà gioie e dolori secondo l'oroscopo. In amore potreste mancare un po’ di lucidità a causa di Venere in quadratura. Sia che siate single che in coppia, attenzione a non pretendere troppo dalla persona amata.

In ambito professionale la situazione sarà più favorevole a voi grazie a Mercurio. Anche Marte vi darà buone energie per gestire nel modo migliore le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo raggiante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere vi sorriderà dal segno del Toro, portando momenti di crescita per voi e la persona che amate. I single potrebbero fare incontri interessanti, che saranno presto al centro dell'attenzione. In quanto al lavoro valutate con attenzione certe iniziative. Alcuni progetti, all'apparenza di successo, potrebbero rivelarsi più complicati del previsto. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali convincenti in amore nel prossimo periodo. La morsa di Venere è destinata a concludersi, e sarà possibile cercare di costruire un legame migliore con la persona che amate.

Se siete single ripartire dalle vostre migliori qualità per dare vita a nuovi legami. In quanto al lavoro i vostri sforzi saranno proficui in questo periodo, e potrebbero portare anche a qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Scorpione: il mese di giugno si rivelerà per voi poco stimolante in campo amoroso, a causa della presenza di Venere nel segno del Toro. Ci sarà qualcosa che non funziona più bene tra voi e il partner. Apritevi al dialogo per capire cosa potete fare per vivere una relazione migliore. Nel lavoro sarà un periodo di grandi potenzialità, che se ben gestite, potrebbero portare a risultati ottimi. Voto - 7️⃣

Sagittario: il lavoro potrebbe presentare qualche insidia nel prossimo periodo secondo l'oroscopo.

Non sarete sempre attenti a ogni dettaglio, soprattutto nella prima parte del mese, considerato Mercurio contro di voi. In amore sarà un periodo di stabilità per la vostra relazione di coppia, fatto di momenti maturi, e qualche momento di passione, se vissuto nel momento giusto. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore in questo mese di giugno. Tra voi e il partner scorrerà una bella intesa, che vi permetterà di costruire un legame forte. Se siete single è arrivato il momento di aprire il vostro cuore a nuove conoscenze. In ambito professionale sarà un mese attivo e frenetico. Avrete buone soddisfazioni, ma anche alcune sfide da affrontare, soprattutto nella seconda parte del mese, quando Mercurio sarà sfavorevole.

Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un mese complicato in amore a causa di Venere in quadratura. Cercare il dialogo invece del confronto continuo vi aiuterà a godere meglio della relazione. Lasciatevi andare un po’ di più. Se siete single potreste fare nuovi incontri, ma solo pochi di questi potrebbero rivelarsi veramente intriganti. In quanto al lavoro Mercurio vi spingerà a cambiare prospettiva, e vedere le vostre mansioni in un modo differente. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo turbolento in campo professionale secondo l'oroscopo. Il pianeta Mercurio balzerà da un segno all'altro, e con Marte in opposizione nella seconda parte del mese, non sarete sempre così reattivi. Fermatevi a riflettere su quale strada possa fare maggiormente al caso vostro. In campo amoroso passione e desiderio torneranno protagonisti grazie a Venere in sestile. Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Voto - 7️⃣