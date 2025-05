L’oroscopo del 31 maggio e 1° giugno assegna alla Vergine un bel 9 in pagella: il weekend per i nativi si preannuncia infatti ricco di emozioni intense soprattutto sul fronte coniugale.

I single del Cancro vivranno intense sensazioni e avranno spazio per sognare, mentre i nativi del Leone godranno di importanti successi sul lavoro.

Oroscopo di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno con pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Attenzione ai tranelli di Saturno! Nel rapporto di coppia potrebbero sorgere delle incomprensioni tranquillamente superabili, a meno di tradimenti di uno verso l'altro.

Ai single questo weekend potrebbe invece regalare un incontro indimenticabile. Non cercate di svolgere troppe mansioni insieme, riconoscete i vostri limiti e siate pratici nei vostri obiettivi. Voto: 7

Toro – Le questioni di cuore non saranno la vostra priorità in questo periodo. Sebbene Venere, il pianeta dell'amore, sia in una posizione favorevole, avrete molto altro a cui dedicare la vostra attenzione. Tuttavia, l'atmosfera nella vita di coppia si preannuncia molto gradevole. Se siete single, smettete di preoccuparvi: il vostro status potrebbe presto cambiare. Avrete infatti ottime possibilità di incontrare qualcuno con cui costruire un legame solido e duraturo. Giove e Plutone stimoleranno la vostra ambizione professionale, spingendovi a consolidare la vostra posizione e a migliorare le prospettive future.

Fate attenzione, però: questi influssi astrali potrebbero talvolta rendervi poco agili nei dialoghi. Voto: 6,5

Astrologia dedicata al weekend 31 maggio-1° giugno: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – L'influsso di Venere vi consentirà di ripartire su ottime basi. Se la relazione ha superato di recente delle difficoltà, potrete rallegrarvi: la forza del vostro legame sarà inscalfibile. Se siete single, l'influenza di Marte risveglierà profondamente la vostra sensualità. Fate attenzione, però: per alcuni di voi, questa scintilla si trasformerà in un amore duraturo; per altri, sarà solo un'infatuazione intensa ma effimera. Per quanto riguarda la carriera, non correrete rischi significativi. Tuttavia, Saturno e Plutone saranno in aspetto sfavorevole.

Per questo motivo, pur non dovendo temere ostacoli insormontabili, avrete comunque interesse a non azzardare troppo nelle vostre scelte professionali. Voto: 8

Cancro – I raggi del Sole si concentreranno sui rapporti di coppia. Negli ultimi tempi avete trascurato la sfera affettiva ma le stelle vi offriranno la possibilità di riparare. Per i single, si prospettano occasioni di ardente intensità. Sentirete di esistere veramente, di sperimentare emozioni profonde, e questo vi avvolgerà in una piacevole quiete. Anche le vostre ambizioni professionali decolleranno: sarà il periodo ideale per intavolare una conversazione con il datore di lavoro riguardo ad un potenziale incremento salariale.

Voto: 8

Il weekend 31 maggio-1° giugno secondo le stelle: pagelle per Leone e Vergine

Leone – L'amore vi seguirà. Sfruttate le serate per avvicinarvi alla persona che vi sta a cuore. Chi è single potrebbe invece incontrare l'anima gemella prima della fine della settimana. Una magnifica concentrazione di pianeti benefici farà il tifo per voi anche in ambito professionale. L'oroscopo consiglia caldamente di approfittare di questo aspetto planetario favorevole per farvi notare di più, specialmente se sentite che il vostro lavoro non è ancora pienamente riconosciuto e valorizzato. Voto: 8

Vergine – Il weekend si preannuncia tutt'altro che monotono sul fronte coniugale. Preparatevi a vivere emozioni intense: vi servirà un forte spirito d'adattamento, oppure dovrete accontentarvi della routine.

Nonostante gli alti e bassi, la solidità del vostro rapporto di coppia non verrà minimamente scalfita. Per i single, la seduzione sarà un gioco da ragazzi; attirerete facilmente nuove conoscenze. Tuttavia, le storie che nasceranno potrebbero mancare di profondità. Grazie all'influenza positiva di Saturno, godrete comunque di maggiore autonomia sul lavoro. Spesso faticate ad adattarvi alle rigide normative dell'ambiente professionale, adesso potrete finalmente sentirvi più liberi. I rapporti con i colleghi, inoltre, si riveleranno molto proficui: se darete una mano, potete star certi che il favore vi verrà ricambiato. Voto: 9