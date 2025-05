L'oroscopo del weekend dal 30 maggio al 1° giugno 2025 si preannuncia ricco di emozioni, sfide e opportunità astrali. I pianeti si allineano per offrire a ciascun segno zodiacale momenti significativi in amore, lavoro e fortuna.

Per i nativi Leone le stelle favoriranno la passione, rafforzando il legame di coppia, invece l'Acquario non dovrà cadere in spiacevoli incomprensioni. La fortuna dei nativi Gemelli permetterà al segno d'aria di ottenere tanto al lavoro, mentre la Bilancia si dimostrerà più tollerante e meno rigida nelle proprie mansioni.

Previsioni oroscopo weekend 31 maggio e 1° giugno 2025 con classifica

Ariete: la Luna in Leone aprirà un weekend pieno di emozioni per voi nativi del segno. Gli astri vi sorrideranno, e vi regaleranno momenti da favola insieme alla persona che amate, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro Giove, Marte e Mercurio in aspetto favorevole, stimoleranno la vostra ambizione e creatività. Voto - 9️⃣

Toro: il vostro weekend non sarà così entusiasmante in campo sentimentale, complice la Luna in quadratura dal segno del Leone. Cercate di mostrare maggiore tolleranza nei confronti del partner. In campo professionale, i vostri progetti saranno ancora sulla direzione giusta, ma attenzione a non commettere sbavature.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la fortuna vi assisterà durante questo weekend di maggio secondo l'oroscopo. Giove e Mercurio in buon aspetto porteranno interessanti novità per i vostri progetti professionali, con risultati piuttosto soddisfacenti. In amore troverete maggiore interesse verso la persona che amate, dimostrando di voler mettere insieme un rapporto dolce e appagante. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend spinoso in amore a causa del pianeta Venere in cattivo aspetto. Mettere in discussione qualunque cosa con la persona che amate, non vi aiuterà a godere di un rapporto migliore. Bene il settore professionale, anche ci saranno alcune cose da sistemare se volete ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Leone: Venere in posizione favorevole porterà serenità nella vostra vita amorosa secondo l'oroscopo.

Se siete single potreste incontrare qualcuno di speciale: non lasciatelo scappare. Sul posto di lavoro le opportunità professionali saranno in aumento grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Vergine: questo fine settimana tra il mese di maggio e di giugno si rivelerà tutto sommato stabile per voi nativi del segno. Le stelle saranno tutto sommato favorevoli nei vostri confronti, sia in amore che nel lavoro, ciò nonostante, per ottenere successi nella vostra vita sentimentale o professionale, toccherà a voi svolgere la maggior parte del lavoro. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Leone vi permetterà di essere più tolleranti e meno rigidi in campo sentimentale. La Luna sarà buon aspetto, contrastando questa Venere opposta.

Bene anche il lavoro grazie a Mercurio e Marte, che vi permetteranno di gestire le vostre iniziative in modo più efficiente. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale serena in questo fine settimana per voi nativi del segno. Le stelle stimoleranno la vostra sensualità, ma per essere efficaci, dovrete far sentire il partner amato. In quanto al lavoro attenzione a possibili imprevisti con colleghi o superiori, considerato Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana piuttosto intrigante grazie alla Luna in buon aspetto. Approfittate di queste stelle per costruire un legame forte con la persona che amate. Sul fronte professionale preparatevi ad alcuni cambiamenti, che purtroppo potrebbero rendere scomodo lo svolgimento delle vostre mansioni.

Siate dunque in grado di adattarvi. Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro potrebbe rivelarsi un po’ più complicato nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Se avete accumulato abbastanza esperienza però, portare a termine con successo le vostre mansioni sarà ancora possibile. In campo amoroso cercate di dedicare più tempo alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Acquario: attenzione a non cadere in spiacevoli incomprensioni in campo sentimentale, considerato la Luna in opposizione. Venere sarà in buon aspetto, ma non sempre riuscirete a essere così romantici. In quanto al lavoro, sarete sulla strada giusta per raggiungere il successo grazie a Mercurio e Giove. Attenzione però a Marte, che potrebbe rubarvi un po’ di energie.

Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali stabili e soddisfacenti in campo amoroso. Le stelle vi guideranno verso momenti di serenità, ma attenzione a non avere pretese elevate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere in grado di adattarvi ad alcuni cambiamenti. Con Giove e Mercurio in quadratura, alcuni progetti potrebbero rivelarsi più complicati del previsto da portare a termine. Voto - 7️⃣