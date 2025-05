L'oroscopo del fine settimana del 24 e 25 maggio 2025 si preannuncia un weekend ricco di energie contrastanti, grazie ai transiti planetari che influenzeranno amore, lavoro e fortuna.

Venere in sestile per il segno dei Gemelli favorirà la comunicazione, soprattutto in ambito sentimentale, mentre i nativi del Toro saranno più maturi e razionali grazie all’influsso della Luna. Le emozioni resteranno intense per il Sagittario, mentre Marte stimolerà l'energia e la determinazione dei nativi del Leone.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 maggio 2025 con classifica

Ariete: le emozioni non mancheranno per voi e la persona che amate secondo l'oroscopo. Se siete single, basterà poco per flirtare e dimostrarvi attraenti, grazie in particolare al fascino di Venere. Sul posto di lavoro sarà un buon momento per intraprendere nuovi progetti, ma attenzione a non agire impulsivamente. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione offrirà opportunità sociali di un certo spessore in questo fine settimana. Single oppure no, non abbiate paura di aprirvi a chi vi ha dimostrato interesse, dimostrando maturità e razionalità. In ambito professionale Mercurio favorisce la riflessione e la pianificazione, portandovi a raggiungere risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere in sestile dal segno dell'Ariete favorirà la comunicazione in questo periodo, accendendo anche la passione in certi momenti. Approfittate in particolare della giornata di sabato, quando la Luna sarà in buon aspetto. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per espandere la vostra rete di contatti e intraprendere nuove iniziative. Voto - 8️⃣

Cancro: gli astri continuano a non essere del tutto favorevoli nei vostri confronti. La vostra storia d'amore potrebbe risultare poco entusiasmante. Per rafforzare il vostro legame, cercate di preoccuparvi maggiormente della vostra fiamma. Sul lavoro, Mercurio favorisce la concentrazione, ma serviranno anche i mezzi giusti per raggiungere il successo.

Voto - 6️⃣

Leone: sarà un fine settimana di alti e bassi per voi nativi del segno. Sarà importante comunicare apertamente per evitare malintesi, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà dissonante. Nel lavoro Marte stimolerà l'energia e la determinazione, ma attenzione a Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali più che soddisfacenti in quest'ultimo fine settimana di maggio. La Luna porterà passione nella vostra relazione di coppia, soprattutto durante la giornata di domenica. Vivrete momenti di maturità e intimità, che faranno bene al vostro rapporto. In quanto al lavoro Mercurio favorisce lo sviluppo delle vostre mansioni, ma attenzione a non uscire dal seminato.

Voto - 8️⃣

Bilancia: gli influssi astrali non si mostrano ancora favorevoli per voi nativi del segno. Trovare armonia nella vostra relazione di coppia non sarà affatto semplice se ci saranno delle questioni in sospeso da risolvere. Bene il settore professionale, grazie in particolare a Giove, che vi darà un pizzico di fortuna nelle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in opposizione vi inviterà a uscire dalla vostra zona di comfort. La vostra relazione di coppia potrebbe rivelarsi appagante se riuscirete ad avere cura del vostro rapporto. In quanto al lavoro l'energia mentale non sarà elevata a causa di Marte e Mercurio contro. Servirà maggior disciplina, ma serviranno anche buone idee.

Voto - 6️⃣

Sagittario: le emozioni resteranno intense per voi nativi del segno. La Luna e Venere favoriranno una splendida relazione di coppia, soprattutto durante la giornata di sabato. Se siete single potrete contare su una vivacità coinvolgente. In quanto al lavoro sarà un periodo di espansione, che dovrete gestire nella maniera più adatta. Attenzione inoltre a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno del Toro andrà a togliere un po’ di tensione all'interno del vostro rapporto. Queste stelle continuano a non avere un assetto ideale, nondimeno, ci sarà quella voglia di voler cambiare qualcosa nel vostro rapporto. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a ragionare bene sulle vostre mansioni, prendendo spesso decisioni adeguate.

Voto - 6️⃣

Acquario: Venere in sestile vi aiuterà a essere brillanti e seducenti secondo l'oroscopo, ma con la Luna in cattivo aspetto, potrebbero nascere incomprensioni. Attenzione dunque a non avere pretese elevate. Sul posto di lavoro Mercurio potrebbe ostacolare lo sviluppo di nuove idee, mentre Marte non vi darà molte energie da spendere. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale stabile in questo fine settimana di maggio. Il rapporto con il partner si rivelerà appagante, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in sestile dal segno del Toro. Nel lavoro Mercurio v'invita a pianificare con maggiore attenzione. Potrebbe essere un buon momento per sviluppare nuove idee proficue. Voto - 8️⃣