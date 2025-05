In cima alla classifica dell'oroscopo della felicità di giugno 2025 svetta lo Scorpione, che in questo mese ritrova leggerezza, amore per la vita e una straordinaria capacità di godersi il presente. Dopo periodi più cupi, riesce finalmente a sorridere senza difese e a sentirsi in pace. In fondo, invece, si colloca il Capricorno, che fatica a lasciarsi andare e tende a chiudersi in una rigidità mentale che lo priva di occasioni di gioia. La felicità per lui resta un concetto da definire, mentre gli altri già la vivono.

La classifica completa della felicità di giugno 2025, Gemelli al terzo posto

1. Scorpione - Siete voi i campioni assoluti della felicità per questo mese. E chi l’avrebbe detto? La vostra proverbiale profondità si colora di leggerezza, come se aveste deciso, una volta per tutte, di mettere giù lo zaino pesante delle preoccupazioni. Vi riscoprite capaci di ridere per niente, di emozionarvi guardando le piccole cose e di amare con tutta l’anima senza complicarvi la vita. È il vostro momento: godetevelo fino all’ultima goccia. L’intensità che vi caratterizza diventa una fonte luminosa e contagiosa.

2. Leone - Brillate di luce propria e non è solo per merito del Sole. La vostra felicità nasce dalla consapevolezza di ciò che siete, dei vostri desideri e dei passi fatti per realizzarli.

A giugno vi sentite belli, forti e in sintonia con voi stessi. È proprio questa coerenza interiore a darvi gioia: essere autentici, liberi, ammirati senza dover forzare nulla. L’amore gira dalla vostra parte, i progetti si muovono e voi vi sentite finalmente appagati.

3. Gemelli - La leggerezza dell’estate vi fa sentire nel vostro habitat ideale. Siete socievoli, curiosi, pieni di stimoli. Ogni giorno può portarvi qualcosa di nuovo da scoprire, e questo vi rende felici come bambini al luna park. La vostra felicità è contagiosa e si alimenta con ogni risata condivisa, con ogni idea brillante che prende forma. Se vi lasciate ispirare dalle persone che vi circondano, vivrete un giugno pieno di soddisfazioni emotive e piccole epifanie quotidiane.

4. Bilancia - State trovando finalmente un equilibrio interiore che vi era mancato nei mesi scorsi. A giugno riscoprite il piacere della bellezza nelle piccole cose, dei rapporti armoniosi, del tempo speso bene anche in solitudine. La felicità per voi non è rumore, ma una musica lieve che accompagna le giornate senza disturbare. Vi sentite compresi, rispettati e questo vi dà un senso profondo di pace. Perfetto anche il clima affettivo: i cuori si scaldano.

5. Ariete - La felicità per voi è azione, sfida, conquista. E in questo mese sentite che le cose cominciano a muoversi come volete. Avete bisogno di stimoli forti per essere felici, e giugno ve ne regala più di uno. Nuove idee, opportunità, relazioni dinamiche: tutto vi tiene vivi e motivati.

L’unico consiglio delle stelle è di non esagerare con la frenesia. Ogni tanto fermatevi, respirate e godetevi anche i momenti di quiete: anche lì c’è felicità

6. Toro - La vostra felicità è fatta di stabilità, di certezze, di piaceri concreti. E a giugno riuscite a costruire un ambiente intorno a voi che vi fa sentire protetti e sereni. Mangiare bene, dormire bene, vivere bene: sono questi i pilastri su cui poggiate il vostro buonumore. Anche l’amore vi sorride, con gesti semplici ma pieni di significato. Vi sentite meno rigidi, più disponibili al cambiamento, e questo vi fa bene dentro.

7. Pesci - Siete in una fase positiva, anche se a tratti vi sentite ancora un po’ confusi. Ma la felicità per voi è fatta di sogni, di intuizioni, di empatia.

E in questo mese avete molte occasioni per sentirvi ispirati. La vostra sensibilità vi fa cogliere sfumature che agli altri sfuggono, e quando riuscite a condividere questo mondo interiore, vi sentite profondamente realizzati. La chiave è non isolarvi: parlate, raccontate, lasciate entrare gli altri nel vostro universo.

8. Acquario - La felicità per voi è libertà, e a giugno ne avete abbastanza da sentirvi bene. Vi muovete con agilità tra impegni e tempo per voi, tra rapporti sociali e momenti di riflessione. Vi manca forse un po’ di stabilità emotiva, ma la sensazione di essere padroni del vostro destino vi rende soddisfatti. Siete più sereni del solito e avete voglia di progettare. Non male, per un segno che ama guardare al futuro con occhi pieni di idee.

9. Sagittario - Il vostro spirito avventuroso è sveglio, ma qualcosa vi trattiene. Forse qualche responsabilità di troppo, forse un piccolo nodo emotivo che vi rallenta. Nonostante tutto, sapete trovare motivi per sorridere. Vi basta poco per sentirvi felici: una passeggiata, un incontro curioso, una frase ascoltata per caso. La vostra è una felicità intermittente ma intensa. Se riuscite a liberarvi di qualche peso mentale, potreste salire di posizione molto in fretta.

10. Vergine - Siete alla ricerca della felicità perfetta, quella che spunta solo quando tutto è al proprio posto. Ma la verità è che l’estate non ama l’ordine, e le stelle vi invitano ad accettare anche un po’ di disordine. La felicità c’è, ma dovete smettere di cercarla con la lente d’ingrandimento.

In ambito lavorativo potete ottenere buoni risultati, ma è nella vita privata che dovete fare uno sforzo per lasciarvi andare. La vera gioia è nelle imperfezioni.

11. Cancro - Siete un po’ più vulnerabili del solito, e questo vi fa sentire meno felici. I ricordi vi assalgono, le emozioni vi scuotono, e a volte vi chiudete in voi stessi invece di condividere. Ma non tutto è perduto: basterebbe aprire uno spiraglio per far entrare un po’ di luce. L’amore può darvi molto, ma dovete fidarvi. Se vi lasciate amare e sostenere, potete ritrovare la gioia anche nei momenti più delicati. Non abbiate paura di chiedere aiuto.

12. Capricorno - In questo mese fate fatica a riconoscere ciò che vi rende felici.

Siete concentrati su obiettivi concreti, ma trascurate le vostre emozioni. E la felicità, per essere tale, ha bisogno di essere sentita, non solo pensata. La rigidità con cui affrontate le giornate vi priva di quella leggerezza che renderebbe tutto più semplice. Smettete di voler avere sempre tutto sotto controllo. La felicità è fatta anche di imprevisti, di errori, di momenti vuoti riempiti da un sorriso.