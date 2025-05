Secondo l’oroscopo della fortuna di venerdì 16 maggio 2025 il Sagittario conquista il vertice della classifica, portando con sé un’energia radiosa e un entusiasmo contagioso.. All'ultimo posto si posiziona il Toro, che attraversa una fase di fortuna decisamente rallentata.

La classifica completa dei segni in base alla fortuna di venerdì 16 maggio

1° Sagittario - State vivendo un momento in cui tutto sembra girare per il verso giusto. La voglia di esplorare, di rischiare e di osare viene premiata da eventi fortunati che sembrano fatti su misura per voi.

Non temete i cambiamenti, anzi, li inseguite con determinazione e fiducia. La fortuna si manifesta nei contatti giusti, negli incontri che capitano proprio quando servono, nelle parole che arrivano nel momento esatto. Siete in grado di attrarre il meglio con il vostro entusiasmo e la vostra apertura mentale. Approfittatene per dare corpo a un sogno accantonato.

2° Leone - Le stelle vi guardano con favore e vi regalano una dose extra di magnetismo e ispirazione. Tutto ciò che toccate prende forma, e anche una semplice idea può diventare qualcosa di concreto se vi impegnate. La fortuna è con voi, ma siete voi a renderla ancora più potente con il vostro atteggiamento positivo. La vostra capacità di trascinare gli altri si rivela utile anche in ambito lavorativo.

Non mancheranno segni di approvazione, premi, o un colpo di scena in grado di farvi salire di livello. Non siate modesti: brillate senza paura.

3° Bilancia - Avete finalmente ritrovato un equilibrio tra il vostro mondo interiore e quello esterno, e questo si traduce in una maggiore fluidità negli eventi. La fortuna vi accompagna in forma elegante e costante, senza esagerazioni ma con coerenza. Le buone notizie possono arrivare da un’amicizia, da un messaggio inatteso, da un cambiamento che si rivela positivo fin dal primo istante. Se avete vissuto un periodo complicato, ora le nubi si stanno diradando. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe aiutarvi a sistemare una questione pratica o finanziaria.

4° Acquario - State vivendo un periodo di grande ispirazione e di idee innovative, e la fortuna sembra apprezzare questa vostra spinta verso il futuro. La giornata vi offre stimoli nuovi, soluzioni alternative, o addirittura l’occasione di chiudere un ciclo per aprirne un altro più stimolante. I vostri sogni sembrano prendere forma, ma serve un pizzico di coraggio per trasformarli in realtà. I segnali positivi ci sono e arrivano da più direzioni. Il segreto è fidarsi del proprio intuito e non restare ancorati al passato.

5° Gemelli - Vi muovete con leggerezza e curiosità, e questo vi consente di captare al volo occasioni che altri potrebbero ignorare. La vostra fortuna è fatta di dettagli: una frase ascoltata per caso, un incontro breve ma rivelatore, una possibilità che sembrava banale ma che diventa decisiva.

La vostra mente veloce è il vero motore di questo momento: riuscite a cogliere il meglio da ogni contesto e a trasformarlo in risorsa. Una chiamata, un invito o una coincidenza apriranno una porta interessante.

6° Pesci - La vostra fortuna è fatta di emozioni, intuizioni e percezioni sottili che vi guidano nella direzione giusta. Avete un radar interiore acceso, e questo vi permette di evitare problemi e di andare dove vi sentite più al sicuro. Il caso non esiste: tutto ciò che vi accade ha un senso profondo che riuscite a cogliere con chiarezza. Anche se gli eventi non sono clamorosi, c’è un filo dorato che unisce ogni esperienza e vi regala una sensazione di continuità e protezione. Se seguite la vostra voce interiore, non sbaglierete.

7° Scorpione - Siete un po’ in lotta con voi stessi, ma le stelle vi offrono comunque appigli fortunati. Il segreto sta nel saper cogliere le occasioni che si presentano senza lasciarvi bloccare dal bisogno di controllo. Se riuscite a lasciarvi andare, noterete che le soluzioni arrivano da sole. Anche una situazione difficile può improvvisamente prendere una piega favorevole, purché vi apriate alla possibilità che le cose vadano diversamente da come le avevate immaginate. Una persona potrebbe offrirvi un aiuto prezioso.

8° Cancro - Vi sentite in fase di ripresa, anche se la fortuna non è ancora del tutto fluida. C’è però un miglioramento evidente: le energie aumentano, la mente si fa più lucida e le opportunità iniziano a riaffacciarsi con maggiore frequenza.

Una buona notizia potrebbe arrivare in serata, oppure un progetto lasciato in sospeso potrebbe riprendere forma. È importante non lasciarvi sopraffare dal passato: guardate avanti e accettate i segnali positivi che iniziano a manifestarsi. Il peggio sembra alle spalle.

9° Ariete - State cercando di ritrovare la direzione, ma non è facile restare centrati. La fortuna si muove a tratti, in modo disordinato, e rischia di passare inosservata se non vi fermate ad ascoltare. Le energie sono altalenanti, e questo vi rende impazienti. Eppure, un momento di silenzio potrebbe bastare per capire quale strada prendere. Evitate le reazioni istintive e cercate di accogliere anche gli imprevisti come occasioni.

Un cambiamento forzato si rivelerà utile, ma solo col tempo.

10° Vergine - La fortuna sembra essersi presa una pausa, ma non siete del tutto scoperti. È un periodo in cui dovete contare soprattutto sulle vostre forze e non affidarvi troppo al caso. Le cose arrivano, ma in modo lento e graduale. Se saprete aspettare, riceverete piccole conferme che vi aiuteranno a non perdere la fiducia. È una giornata da affrontare con metodo e dedizione. Evitate di disperdere le vostre energie in progetti poco chiari. Meno è meglio.

11° Capricorno - Non è un momento brillante per quanto riguarda i colpi di fortuna. Vi sentite rallentati, come se qualcosa vi trattenesse ogni volta che tentate di fare un passo avanti.

Le stelle vi chiedono di fermarvi a riflettere, di accettare che non tutto può essere controllato. La fortuna potrebbe tornare, ma per ora vi è richiesto un cambio di atteggiamento. Cercate di alleggerirvi, di non portare tutto il peso del mondo sulle spalle. Un consiglio sincero potrebbe rivelarsi più prezioso di quanto immaginate.

12° Toro - Siete in fondo alla classifica, ma non per mancanza di valore. Semplicemente le stelle non vi sostengono in modo attivo, e ciò si traduce in una giornata opaca, dove la fortuna sembra voltarsi dall’altra parte. Ogni iniziativa incontra un intoppo, ogni speranza sembra rimandata. Non è il momento di pretendere risposte immediate o risultati clamorosi. La chiave sta nel rallentare, ascoltarvi e capire dove state davvero andando. Non ostinatevi a percorrere una strada solo perché l’avete già iniziata. Forse è tempo di cambiare rotta.