L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 maggio è pronto a svelare i segni vincenti e quelli che potrebbero affrontare qualche impasse nel periodo. La settimana entrante, secondo le analisi astrali, vede il segno della Vergine al top, con un eccellente voto 10. Positivo anche il pagellino settimanale per lo Scorpione, che conquista un bel 9, posizionandosi al secondo posto della classifica settimanale. La prima settimana piena di maggio, invece, non sarà all’altezza delle aspettative per i nati sotto il segno del Leone, che finiscono in fondo allo zodiaco con una valutazione pari a 5.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La settimana si aprirà con una certa lentezza, richiedendo più tatto e misura, specialmente nelle relazioni quotidiane, dove sarà indispensabile evitare parole affrettate. Il dialogo rischierà di farsi teso, in particolare nei primi giorni, ma da mercoledì in poi le parole riprenderanno un ritmo più armonioso, offrendo margini per chiarimenti e gesti autentici. In amore, l’attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre sul lavoro servirà prudenza, soprattutto con le scadenze ravvicinate. Il momento più promettente sarà domenica, quando il cielo offrirà uno slancio emotivo utile a ritrovare chiarezza interiore.

Le giornate centrali della settimana rappresenteranno un passaggio significativo: tra mercoledì e venerdì sarà possibile dare forma a progetti lasciati in sospeso, recuperando fiducia in ciò che conta. Restare lucidi e presenti favorirà la buona riuscita delle iniziative. Piccole occasioni, se ben gestite, offriranno soddisfazioni inaspettate.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 11 maggio;

domenica 11 maggio; ★★★★★ mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★★ giovedì 8 e sabato 10;

★★★ martedì 6 maggio;

★★ lunedì 5 maggio.

♉ Toro: voto 7. La presenza di Mercurio nel segno rafforzerà la chiarezza mentale, rendendo la comunicazione più lineare e incisiva. Il periodo si mostrerà fertile per elaborare nuove strategie, soprattutto in ambito pratico, dove intuito e competenza lavoreranno all’unisono.

Il giorno centrale, mercoledì, sarà il momento ideale per prendere decisioni ponderate: alcune dinamiche sentimentali verranno viste sotto una luce differente, consentendo di ridimensionare tensioni recenti. La seconda metà della settimana porterà una leggerezza graduale, utile per riconoscere ciò che merita attenzione e cosa, invece, conviene lasciar andare. Anche per chi vive una relazione duratura, si intravede un’opportunità di rinnovamento, forse attraverso un gesto semplice o una conversazione sincera. Le giornate più favorevoli inviteranno a osare con discrezione, mentre domenica sarà necessario ridurre il ritmo per evitare dispersione o cali di concentrazione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 7 maggio;

mercoledì 7 maggio; ★★★★★ giovedì 8 e sabato 10 (Mercurio in Toro);

★★★★ martedì 6 e venerdì 9;

★★★ lunedì 5 maggio;

★★ domenica 11 maggio.

♊ Gemelli: voto 6.

La settimana sarà caratterizzata da un’alternanza tra momenti brillanti e fasi di lieve disorientamento. Lunedì e domenica si riveleranno stimolanti per i contatti e la vita sociale, mentre tra mercoledì e giovedì si avvertirà una certa fatica nell’organizzare impegni e priorità. La chiarezza interiore verrà gradualmente riconquistata, ma servirà tempo e pazienza per ritrovare stabilità emotiva. In ambito relazionale, le parole avranno un peso maggiore del solito: scegliere con cura ciò che viene espresso eviterà incomprensioni. Per chi coltiva aspirazioni professionali, sarà utile mettere a fuoco gli obiettivi a lungo termine, evitando di disperdere le energie in troppe direzioni. Le giornate di venerdì e sabato porteranno spiragli positivi, anche se sarà necessario mantenere una visione realistica delle circostanze.

Fidarsi del proprio istinto, ma solo dopo un’attenta riflessione, sarà la chiave per affrontare con lucidità i passaggi decisivi.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 5 e domenica 11;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e sabato 10;

★★★ giovedì 8 maggio;

★★ mercoledì 7 maggio.

♋ Cancro: voto 6. Gli astri del momento propongono una settimana piuttosto intensa sul piano emotivo, alternando fasi di ispirazione a momenti in cui sarà più difficile lasciarsi guidare dalla spontaneità. Martedì e mercoledì offriranno il miglior sostegno celeste, utili per chiarire una situazione affettiva o riportare armonia in un rapporto importante. La sensibilità sarà un punto di forza, ma andrà dosata con equilibrio per non rischiare reazioni esagerate di fronte a parole o gesti altrui.

Le giornate centrali suggeriranno di coltivare la pazienza, soprattutto nelle interazioni quotidiane, dove un tono più calmo faciliterà il dialogo. In ambito lavorativo, chi gestisce un’attività autonoma dovrà rivedere alcune scelte strategiche. Sabato chiederà maggiore adattabilità, mentre domenica restituirà quella tenerezza emotiva che rafforza i legami. Ascoltare i propri pensieri in silenzio potrebbe aiutare a distinguere le vere priorità da ciò che confonde.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 6 e mercoledì 7;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ sabato 10 maggio;

★★ venerdì 9 maggio.

♌ Leone: voto 5. Il periodo si presenterà con toni complessi, richiedendo maggiore disciplina e controllo delle reazioni.

Alcune parole non dette peseranno più del previsto, in particolare nella sfera privata, dove il desiderio di sentirsi riconosciuti farà emergere nervosismi latenti. Lunedì offrirà un’occasione preziosa per aprirsi senza timori, ma successivamente sarà essenziale mantenere un atteggiamento composto per evitare tensioni inutili. Il rischio sarà quello di lasciarsi travolgere da pensieri che amplificano dubbi o paure. In ambito lavorativo, sarà utile evitare scontri diretti e concentrarsi su compiti pratici. La seconda parte della settimana risulterà meno fluida, richiedendo maggiore attenzione ai dettagli e alla gestione del tempo. Una maggiore flessibilità vi aiuterà a non perdere di vista l’essenziale.

Domenica sarà il giorno più adatto per dedicarsi a ciò che rilassa e distende, ritrovando quel calore interiore necessario per affrontare il nuovo ciclo con rinnovata fiducia.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 5 maggio;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ venerdì 9 maggio;

★★ sabato 10 maggio.

♍ Vergine: voto 10. Un periodo fertile, ricco di stimoli produttivi e illuminazioni interiori. Lunedì, con la Luna nel segno, darà avvio a una settimana che si annuncia stabile e gratificante sotto molti aspetti. Le relazioni personali trarranno beneficio da una comunicazione limpida e da gesti semplici, ma significativi. Chi ha una relazione stabile potrà godere di un’intesa ritrovata, fatta di ascolto e collaborazione.

Chi è in cerca di emozioni autentiche vivrà momenti densi di significato, anche grazie a circostanze inaspettate. Sul fronte professionale, l’organizzazione e la chiarezza vi distingueranno, consentendo di gestire gli impegni con efficienza. Le giornate centrali, in particolare giovedì e sabato, offriranno spunti per allargare gli orizzonti e consolidare un ruolo acquisito di recente. Il periodo si concluderà con uno stato d’animo sereno e fiducioso, utile per pianificare le settimane future con lucidità e senso pratico.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 5 maggio (Luna in Vergine);

lunedì 5 maggio (Luna in Vergine); ★★★★★ martedì 6, giovedì 8 e sabato 10;

★★★★ mercoledì 7, venerdì 9 e domenica 11.

Previsioni settimanali e valutazioni astrali per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8.

L'oroscopo della seconda settimana di maggio offrirà numerose occasioni per riscoprire armonia nei rapporti e maggiore consapevolezza di sé. La Luna nel segno, giovedì, fungerà da catalizzatore emotivo, favorendo momenti di rara intensità comunicativa. L’inizio della settimana porterà un ritmo sostenuto, ma gestibile, con una discreta capacità di mantenere l’equilibrio anche tra impegni ravvicinati. Sul fronte sentimentale, alcuni gesti concreti riusciranno a riavvicinare chi si era sentito distante. Le giornate centrali indicheranno il momento giusto per affrontare questioni lasciate in sospeso, chiarendo dubbi o perplessità attraverso un dialogo pacato. In ambito pratico, sarà utile affidarsi a una pianificazione razionale per evitare affanni.

Il fine settimana, pur mostrando una lieve flessione domenica, vi spingerà a riflettere su decisioni importanti, valorizzando ciò che è stato costruito con costanza. Restare fedeli a principi interiori sarà la bussola più efficace.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 8 maggio (Luna in Bilancia);

giovedì 8 maggio (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 5, mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★★ martedì 6 e sabato 10;

★★★ domenica 11 maggio.

♏ Scorpione: voto 9. Il cielo di questa settimana sarà ricco di sfumature favorevoli, accompagnato da una sensibilità più profonda del solito. Sabato rappresenterà il punto di massima espressività emotiva, grazie alla Luna nel segno, mentre già da martedì si intravede un contesto favorevole per consolidare legami e rafforzare fiducia reciproca.

Le giornate si susseguiranno con regolarità, offrendo occasioni per chiarire alcune dinamiche familiari e rimettere in ordine priorità dimenticate. In ambito affettivo, il desiderio di autenticità spingerà verso un contatto più vero con chi vi è vicino. Dal punto di vista professionale, l’intuito vi guiderà con precisione, aiutandovi a individuare percorsi strategici che non erano stati presi in considerazione prima. La lucidità con cui valuterete proposte e decisioni sarà l’arma vincente per gestire al meglio ogni passaggio. La settimana si chiuderà sotto buoni auspici, favorendo la concentrazione e la chiarezza interiore.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 10 maggio (Luna in Scorpione);

sabato 10 maggio (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 6 e domenica 11;

★★★★ lunedì 5 mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9.

♐ Sagittario: voto 6.

Il periodo si presenterà con un andamento altalenante, in cui il desiderio di libertà si scontrerà con alcune responsabilità difficili da evitare. I primi giorni appariranno confusi, specialmente martedì, quando sarà richiesta maggiore precisione nei rapporti e nelle scelte quotidiane. L’ambiente lavorativo chiederà maggiore ordine, mentre nelle relazioni sarà utile contenere l’irruenza, cercando piuttosto un approccio più riflessivo. Giovedì e venerdì offriranno il miglior scenario per esprimere idee o pianificare un breve spostamento, utile anche per alleggerire lo stress. Il fine settimana porterà maggiore serenità e nuove prospettive da valutare con calma. Sarà importante dosare le energie e concentrarsi su obiettivi concreti, evitando di disperdersi in progetti difficili da realizzare nell’immediato. Una maggiore apertura mentale vi consentirà di affrontare la settimana con maggiore leggerezza.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ giovedì 8 e venerdì 9;

★★★★ mercoledì 7, sabato 10 e domenica 11;

★★★ lunedì 5 maggio;

★★ martedì 6 maggio.

♑ Capricorno: voto 6. La settimana si aprirà con determinazione e spirito pratico, ma sarà la costanza a fare la differenza nei giorni successivi. Lunedì e sabato offriranno il miglior supporto astrale, ideali per affrontare questioni lavorative con precisione. Tra mercoledì e giovedì, però, l’umore subirà leggere variazioni, richiedendo maggiore diplomazia nei rapporti interpersonali. Alcuni malintesi potrebbero insorgere se non verranno chiariti subito, soprattutto in ambito familiare o con persone vicine. Venerdì e domenica si riveleranno giornate utili per rivedere scelte passate con maggiore distacco, comprendendo ciò che è rimasto irrisolto. La sfera emotiva necessiterà di attenzione e ascolto: evitare reazioni istintive sarà essenziale per preservare l’armonia. La settimana nel complesso sarà utile per comprendere quali percorsi meritino fiducia e quali, invece, richiedano una revisione profonda.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 5 e sabato 10;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e domenica 11;

★★★ mercoledì 7 maggio;

★★ giovedì 8 maggio.

♒ Acquario: voto 7. Il periodo si aprirà con un buon equilibrio tra idee, azioni e relazioni, sostenuti da un cielo che favorirà dialogo e scambi costruttivi. Martedì rappresenterà la giornata più propizia per proporre qualcosa di nuovo, anche in ambito lavorativo, dove il vostro ingegno potrà manifestarsi in maniera originale. Lunedì e mercoledì offriranno una buona base per organizzare meglio il tempo, gestendo in modo più fluido le scadenze. Tra venerdì e sabato sarà preferibile non forzare situazioni incerte, ma osservare con maggiore attenzione i segnali che arrivano dagli altri. Le emozioni andranno gestite con delicatezza, evitando reazioni eccessive che rischierebbero di compromettere un clima di reciproco rispetto. Domenica, con una configurazione più armonica, restituirà un senso di stabilità interiore, utile per ritrovare fiducia e rinnovare l’interesse verso ciò che nutre realmente l’animo.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 6 maggio;

martedì 6 maggio; ★★★★★ lunedì 5 e mercoledì 7;

★★★★ giovedì 8 e domenica 11;

★★★ venerdì 9 maggio;

★★ sabato 10 maggio.

♓ Pesci: voto 8. Il cielo offrirà una settimana di profonda sensibilità e ispirazione, con momenti intensi da vivere con apertura d’animo. Venerdì si presenterà come il giorno più significativo per dare voce a desideri e sentimenti che attendevano solo il momento giusto per emergere. Sabato e domenica completeranno questo quadro favorevole, incoraggiando un recupero emotivo che saprà ridare forza e dolcezza ai rapporti più autentici. Anche in ambito professionale si noteranno piccoli ma importanti progressi: la costanza premiata dai risultati rafforzerà la motivazione. Le giornate centrali, in particolare mercoledì e giovedì, permetteranno di chiarire alcuni dubbi attraverso un confronto pacato. Le emozioni fluiranno con maggiore spontaneità, rendendo più semplice comprendere ciò che davvero conta. In amore, i gesti semplici acquisteranno un significato profondo. La settimana si chiuderà con un rinnovato desiderio di pace e bellezza, capace di illuminare i pensieri e proiettare il cuore verso nuovi orizzonti.

La graduatoria settimanale con le stelle: