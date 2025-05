L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 maggio prevede un po’ di agitazione nei nativi Cancro, che dovranno affrontare alcuni problemi in amore, causati dall'opposizione della Luna e di Venere, mentre i nativi Leone si dimostreranno abbastanza contenti e soddisfatti della loro posizione. Scorpione sarà in cerca di nuove esperienze, amorose o professionali, invece i nativi Acquario godranno di una buona intesa e sintonia con il partner.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 maggio 2025 con classifica

Ariete: sarà un periodo di opportunità per voi nativi del segno, non solo in campo amoroso, ma anche nel lavoro, grazie alla posizione favorevole di Mercurio, che vi metterà nelle giuste condizioni per costruire una base solida per progetti lavorativi ambiziosi.

Con il partner ci saranno momenti dolcissimi da vivere, esaltati dalla posizione favorevole di Venere. Se siete single siate felici delle compagnie che avete. Voto - 9️⃣

Toro: il lavoro sarà al centro dell'attenzione in questo periodo per voi nativi del segno. Pianificare nuove idee, e cercare di portarle al successo sarà importante per voi, soprattutto adesso che Mercurio è in prossimità del vostro cielo, in arrivo durante la giornata di domenica. In amore ci sarà una splendida serenità tra voi e il partner, ma attenzione durante il fine settimana, quando la Luna si troverà in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno un ottimo cielo per voi durante questa settimana di maggio.

Il rapporto con il partner prenderà nuova forma grazie a Venere, e la Luna in buon aspetto tra le giornate di mercoledì e giovedì gli darà stabilità e buone emozioni da vivere. In ambito professionale comincerete a vedere i risultati che tanto aspettavate, tornando gradualmente a una situazione più normale e proficua. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere in quadratura dal segno dell'Ariete porterà agitazione nella vostra vita sentimentale. Il rapporto con il partner non sarà sempre così fluido, complice anche la Luna in cattivo aspetto. Qualcosa potrebbe muoversi a vostro vantaggio nel weekend grazie alla Luna, ma non aspettatevi momenti da favola. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi considerato Mercurio contrario.

Siate conservativi nelle vostre scelte. Voto - 6️⃣

Leone: vi sentirete abbastanza contenti e soddisfatti della vostra situazione attuale. Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Nel complesso però, non potrete ritenervi delusi, per cui cercate di vivere la vostra quotidianità con serenità. Sia in amore che nel lavoro, state facendo tutto ciò che è in vostro potere per essere felici. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali valide in questa settimana di maggio secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma per una complicità assoluta dovrete avere ancora un po’ di pazienza. Approfittate delle giornate di Luna favorevole per risolvere alcune lacune del vostro rapporto.

In quanto al lavoro tenderete a essere precisi in quel che fate, sfruttando appieno le risorse a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Bilancia: questa settimana di maggio non sarà così entusiasmante per i sentimenti, considerato Venere in opposizione. La Luna navigherà in buone posizioni, ciò nonostante non ci saranno occasioni appaganti per il vostro rapporto. Sul posto di lavoro Mercurio vi darà fastidio ancora per poco. Marte e Giove vi daranno una mano con le vostre mansioni, ma se volete ambire in alto, dovrete essere organizzati, ma soprattutto, avere ancora un po’ di pazienza. Voto - 6️⃣

Scorpione: quadro astrale tutto sommato discreto in questa settimana di maggio. Il rapporto con il partner si rivelerà appagante, ma mai eccessivamente romantico.

Sfruttate le ultime giornate della settimana per dare slancio al vostro rapporto, quando la Luna sarà favorevole. In ambito lavorativo valuterete bene ogni idea per i vostri progetti, che possa davvero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Sagittario: la settimana potrebbe iniziare a rilento a causa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Di contro, il pianeta Venere sarà favorevole, e vi aiuterà a superare gli ostacoli della vostra storia d'amore. In quanto al lavoro la vostra situazione sarà tutto sommato discreta. Con il sostegno di Mercurio e la forza di Marte, riuscirete a rendere proficue le vostre giornate. Voto - 7️⃣

Capricorno: Venere in quadratura dal segno dell'Ariete influenzerà negativamente la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

A volte non sapete benissimo dove volete arrivare con il vostro rapporto, e senza il sostegno e i consensi del partner, non sarà facile trovare una direzione giusta. In ambito professionale sostenere le vostre ambizioni potrebbe rivelarsi complicato con Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Acquario: vi sentirete piuttosto felici della vostra situazione attuale secondo l'oroscopo. Queste stelle vi sorrideranno, regalandovi momenti dolcissimi insieme alla vostra anima gemella. Se siete single approfondite nuove conoscenze un po’ per volta. In quanto al lavoro la vostra produttività sarà tutto sommato buona, ma con Marte, e presto anche Mercurio, in cattivo aspetto, attenzione al vostro modo di fare.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna potrebbe scombussolare un po’ il vostro umore, e sarà necessario mantenere una discreta armonia tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza complicazioni, con risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣