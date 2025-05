L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 maggio si rivela sfortunato per i nati dell'Ariete, penalizzati dalle stelle con soli 3 punti nella classifica a trifogli. Al contrario, Capricorno, Acquario, Pesci e Leone trascorreranno delle giornate positive, chi ritrovando la quiete interiore e chi sentendosi molto vitale.

Classifica e oroscopo della settimana 12-18 maggio 2025

☘️☘️☘️ Gemelli. La settimana in arrivo potrebbe mettervi alla prova sotto diversi punti di vista. La vostra lucidità mentale sarà messa in discussione da un senso di confusione che rischia di farvi prendere decisioni affrettate.

È fondamentale che evitiate i pericoli inutili, sia sul lavoro che nella vita privata. Anche se siete pieni di qualità, vi state sottovalutando troppo e questo vi porta a sottostimare le vostre possibilità di riuscita. In amore ci saranno confronti significativi, forse anche qualche tensione difficile da gestire, specie se si trascina da tempo. Qualcuno sarà costretto a fare i conti con una situazione familiare delicata, che andrà affrontata con coraggio e senza rinvii. Tagliate ogni legame con chi alimenta negatività: in questo momento avete bisogno di nutrire la mente e il cuore con energia positiva. Chi ha subito una forte delusione sentimentale faticherà ancora a risollevarsi.

☘️☘️☘️ Ariete. Che sfortuna!

Le prossime giornate saranno segnate da una certa fatica interiore. Potreste sentirvi spossati e senza motivazione, come se tutto fosse più pesante del solito. Questo stato d’animo vi porterà a riflettere sul vostro percorso: forse è giunto il momento di cambiare approccio e cercare strade nuove. Anche se non è facile rimettere tutto in discussione, farlo potrebbe essere liberatorio. A livello familiare, la tensione sarà palpabile e i conti potrebbero non tornare, alimentando incertezze e preoccupazioni che vi accompagneranno a lungo. È importante mantenere la calma e cercare un punto d'equilibrio tra le necessità emotive e quelle pratiche.

☘️☘️☘️ Scorpione. Sarà una settimana intensa, con momenti di grande stress alternati ad attimi di speranza.

Alcuni di voi dovranno affrontare una questione delicata, forse legata alla famiglia o al lavoro. Una telefonata o una visita importante porterà notizie da affrontare con attenzione. Il mondo professionale ed economico si muove, ma non ancora con la rapidità che desiderate. Qualcuno si sentirà sotto pressione per una prova, un esame o un appuntamento importante, e questo influirà anche sull’umore. Nelle coppie di lunga data potrebbe affiorare un certo malcontento, fatto di incomprensioni o parole dette male. Cercate di non alimentare polemiche e concedetevi un po’ di tempo per respirare.

☘️☘️☘️ Toro. State attraversando una fase piuttosto introspettiva e silenziosa. Vi siete chiusi in voi stessi e, anche se all'esterno sembra tutto sotto controllo, dentro di voi si muovono pensieri che faticano a trovare sfogo.

Questa settimana sarà ideale per fare un bilancio onesto e ripartire. Provate a cambiare qualcosa del vostro quotidiano, magari rinnovando il look, uscendo di più o conoscendo nuove persone. Dite addio al passato e a ciò che non vi rispecchia più. Il lavoro o lo studio vi terranno occupati per ore, ma non potete mettere da parte la salute: fate delle pause, dormite di più e curate l’alimentazione. Per distrarvi, potreste lasciarvi coinvolgere da una nuova serie romantica: un piccolo rifugio per l’anima.

☘️☘️☘️☘️ Cancro. Le emozioni saranno amplificate e gli impegni si moltiplicheranno. Alcuni progetti subiranno cambiamenti improvvisi e vi troverete a dover fare i conti con un’agenda da riorganizzare in fretta.

Sul piano economico si conferma un momento delicato: state spendendo più del previsto e le entrate non bastano a coprire tutto. Evitate le spese impulsive e concentratevi su ciò che è davvero importante. Nonostante le difficoltà, ci saranno anche spiragli di luce: l’amore, la salute e la voglia di rinnovarsi vi daranno qualche soddisfazione. Dedicarvi al giardinaggio o a un’attività manuale potrebbe aiutarvi a scaricare la tensione accumulata.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia. Vi attende una settimana fatta di voglia di cambiamento e di rinnovamento personale. Dopo un periodo di chiusura e freddo, è tempo di tornare a brillare. Avrete bisogno di rimettervi in sesto, magari con una visita dal parrucchiere o un piccolo gesto di cura personale.

La vostra natura ambiziosa vi spinge a non accontentarvi e a puntare sempre in alto: fate bene a farlo. I single potrebbero ricevere un invito interessante o incrociare uno sguardo intrigante. Chi vive una relazione, invece, sarà chiamato a fare chiarezza e a riflettere su scelte importanti. Attenzione al portafoglio: non è il momento di sperperare.

☘️☘️☘️☘️ Sagittario. Una settimana dalle due facce: per i più maturi, potrebbero manifestarsi stanchezza, dolori fisici o malesseri passeggeri che invitano a rallentare il passo. Meglio non esagerare e prendersi il giusto tempo per riposare e recuperare. I più giovani, invece, si ritroveranno coinvolti in progetti interessanti, alcuni dei quali in cantiere da tempo.

L'amore sarà un punto di forza, con nuove opportunità per i cuori liberi e maggiore sintonia nelle relazioni. Attenzione, però, a non sottovalutare i piccoli lavori di casa o le esigenze del corpo: esagerare potrebbe ritorcersi contro.

☘️☘️☘️☘️ Vergine. Si avvicina un momento decisivo per chi deve affrontare una prova, un esame o una sfida di rilievo. Questa settimana sarà fondamentale per raccogliere i frutti dell’impegno. State mettendo da parte qualcosa per un acquisto importante o un investimento, ma attenzione a non cadere nell’eccesso di rinuncia: il risparmio va gestito con intelligenza, senza privarsi di ciò che è necessario. In campo sentimentale, i più audaci avranno incontri interessanti.

I single di sesso maschile, in particolare, dovrebbero iniziare a pensare a un futuro più stabile.

☘️☘️☘️☘️☘️ Leone. Ritroverete la quiete attorno e dentro di voi. Finalmente vi libererete di quella sensazione di stallo che vi ha accompagnato a lungo. Vi sentirete più vivi, energici e pronti a rimettervi in gioco. Il momento è propizio per prendere posizione, soprattutto in amore. Non potete più restare in balia di emozioni irrisolte: è ora di guardare in faccia la realtà e accettare sia ciò che vi ha fatto soffrire che ciò che vi ha reso felici. I single si sentiranno ancora un po’ sfavoriti, ma l’estate promette flirt e passioni leggere. Abbiate fiducia: qualcosa di bello si profila all’orizzonte.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci. Sarete molto fortunati. Vi aspetta una settimana ricca di attività, di impegni e di pensieri. Lo stress rischia di portarvi a mangiare in modo disordinato, abusando di zuccheri e caffè. Cercate di ascoltare di più il vostro corpo e di prendervi delle pause. Sul piano mentale sarete messi alla prova, ma con la vostra consueta tenacia riuscirete a superare ogni ostacolo. In casa, chi ha famiglia potrebbe sentirsi sopraffatto da mille responsabilità: non dovete fare tutto da soli, chiedete una mano. All’orizzonte si intravedono prove, colloqui o esami: la parola d’ordine è non farsi prendere dal panico.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario. Le stelle preannunciano giornate ricche di emozioni e di passione, in modo particolare per i più giovani o per chi vive una storia d’amore coinvolgente.

I cuori solitari saranno favoriti e avranno più possibilità di fare incontri stimolanti. Il corpo, però, chiederà attenzione: sarà fondamentale curare l’alimentazione e trovare un equilibrio tra doveri e piaceri. Tra le mura domestiche vi attendono compiti e situazioni da gestire con precisione. Non fatevi distrarre dalle frivolezze: se resterete concentrati, riuscirete a godere appieno delle cose che vi appassionano. Una critica o una richiesta inaspettata vi metterà alla prova: affrontatela con maturità.

☘️☘️☘️☘️☘️ Capricorno. Settimana di rinascita e di ritrovata vitalità. Dopo un lungo periodo fatto di dubbi e riflessioni, vi sentirete più stabili e determinati. Prendetevi del tempo per riflettere e pianificare il futuro, soprattutto ci sono delle decisioni importanti da prendere.

La voglia di ripartire da zero si farà sentire in modo potente: lasciate andare ciò che non vi appartiene più e date forma a un progetto nuovo. In amore, le giovani coppie vivranno giornate serene, mentre quelle di lunga data dovranno affrontare un certo senso di noia o insoddisfazione. Concedetevi del tempo per voi stessi: il vostro benessere parte da lì. Entro giugno sarete protagonisti di un grande evento, preparatevi.