Non c'è pace per il Toro, ancora ultimo nella classifica dell'oroscopo del 17 maggio 2025 che, al contempo premia l'Ariete. Questa giornata di sabato segue le influenze della Luna in Capricorno, che semina un po' di parapiglia. Scopriamo nel dettaglio che cosa dicono le previsioni dell'astrologia giornaliera.

Classifica e oroscopo del giorno 17 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. Anche se Mercurio è nella vostra casa, il quadrato con Marte potrebbe portare tensioni in ambito lavorativo o personale. La giornata inizierà con qualche intoppo, soprattutto perché tendete a svegliarvi sempre più tardi del solito.

Negli ultimi tempi vi capita spesso di restare svegli fino a notte fonda, intrappolati nei pensieri. Dubbi sul futuro, difficoltà economiche, incertezze lavorative: tutto si affolla nella mente, impedendovi di trovare serenità. Agli occhi degli altri apparite distratti e pensierosi, ma serve una scossa. Dovete trovare l’energia per reagire, affrontare la giornata con più grinta. In amore, riaccendete la passione: sorprendete la persona che avete accanto con un gesto affettuoso o inaspettato. Limitate il consumo di caffè, soprattutto se soffrite di pressione instabile o mal di testa ricorrenti. Forse ora tutto vi sembra fermo, ma è nei silenzi che nascono le vere decisioni.

1️⃣1️⃣- Vergine. La Luna in Capricorno, dona stabilità e focus sul lavoro.

Il problema è la congiunzione Sole-Urano, che potrebbe portare imprevisti che richiedono adattabilità. State per lasciarvi alle spalle una settimana intensa, che vi ha prosciugato le energie. Non sorprendetevi se in queste ore vi sentirete fiacchi e con un solo desiderio: riposare. Assecondatelo. Il corpo ha bisogno di recuperare. Meglio non forzare i ritmi, perché la settimana che vi aspetta sarà altrettanto impegnativa. C'è qualcosa che vi turba e vi fa sentire sotto pressione: forse una sensazione di sfortuna costante o un clima teso sul lavoro. Alcuni di voi potrebbero essere stati coinvolti in situazioni spiacevoli, come un licenziamento o un cambiamento imprevisto. Serve sangue freddo e lucidità per andare avanti.

In amore, non chiudetevi: chi vi ama davvero saprà accogliervi senza pretese.

1️⃣0️⃣- Acquario. In questo periodo siete un pochino spirituali, complice la Luna in Capricorno. Avete paura di commettere errori e fallire, soprattutto dopo i sacrifici fatti nei mesi passati per raggiungere i vostri obiettivi. Avete dimostrato forza e determinazione, ma ora vi sentite in balia degli eventi. Non colpevolizzatevi se qualcosa è andato storto: non è sempre questione di bravura. Anche chi è competente e tenace può trovarsi tagliato fuori in certi momenti. Non è il mondo contro di voi: è solo un periodo difficile per tutti. Prendete fiato, lasciate che le tensioni si assestino. Il tempo sarà il vostro alleato: vi insegnerà a rimettervi in gioco nel momento giusto.

Il vero amore non è solo passione, ma anche coraggio nel guardarsi dentro. Crescere insieme è più potente che andare ognuno per conto proprio. Ricucire, a volte, rende la stoffa ancora più resistente.

9️⃣- Sagittario. Anche se nessuno vi applaude, anche se sembra che nessuno vi veda: il vostro impegno ha un valore immenso. Continuate a credere in ciò che fate. Dietro a certe malelingue si nasconde solo un bisogno disperato di attenzioni o un desiderio di sentirsi superiori. Non prestate troppa attenzione a chi parla alle vostre spalle: spesso sono solo parole vuote. Cercate di tenere a bada l’ansia e distinguere tra problemi reali e paure immaginarie. Se siete in cerca di lavoro, ci saranno novità positive nei prossimi giorni, ma dovrete adattarvi a nuove condizioni o rivedere il curriculum.

Accettare qualche compromesso non significa fallire. La vera forza è rialzarsi e ripartire con determinazione. Non accontentatevi di meno di ciò che vi fa sentire rispettati, valorizzati e accolti.

8️⃣- Capricorno. Tempo di bilanci, ispirazione e responsabilità. La Luna si trova nel vostro segno, accrescendo la forza. In questo periodo ogni decisione sembra delicata e pesante da gestire, ma il gioco di squadra potrebbe aiutarvi a superare alcuni ostacoli. La stanchezza accumulata durante la settimana vi rende apatici e privi di slancio. Cercate di non abbattervi e mantenete la concentrazione su ciò che conta. Se ci sono occasioni da cogliere, non aspettate troppo: agite finché potete. Giugno porterà nuove opportunità e vi spingerà verso un cambiamento importante.

Preparatevi ad accoglierlo. Se ogni giorno è una battaglia, forse è il momento di ridefinire i confini. Il vostro cuore merita cura, non caos.

7️⃣- Leone. Anche se avete Marte nel segno, il quadrato con Mercurio potrebbe portare discussioni accese. Avete bisogno di una giornata semplice e riposante, meglio se trascorsa in famiglia. La fatica accumulata si fa sentire, e non potete continuare a sprecare energie in attività che vi appesantiscono. Avete imparato a dare valore alle piccole cose, soprattutto in questo periodo così complicato. Alleggerite il carico e distribuite gli impegni lungo la settimana, senza voler fare tutto in un giorno. Prendersi cura di sé non è un lusso, ma una necessità.

Non siete egoisti se vi mettete al primo posto. Anzi, solo amandovi davvero potrete dare amore autentico agli altri. Chi vi ama non vi consumerà, ma vi nutrirà. Tornate a riconoscervi nello specchio.

6️⃣- Bilancia. Tensioni legate al quadrato Mercurio-Marte, che potrebbe seminare il caos nelle relazioni. La giornata non si prospetta particolarmente movimentata, ma potrebbe esserci qualche grattacapo da affrontare in famiglia o in ambito sentimentale. Vi sentite esausti, quasi sopraffatti dalle responsabilità. Forse c’è una situazione che richiede attenzione e non sapete più da dove iniziare. Rimanete calmi, come solo voi sapete fare. Dentro di voi c’è la capacità di trovare una soluzione a ogni problema.

Potrebbe arrivare un messaggio o una chiamata inaspettata: tenetevi pronti a rispondere con lucidità. Non isolatevi. In amore, anche se avete sofferto, lasciate uno spiraglio aperto: la luce può passare anche da lì.

5️⃣- Scorpione. Finalmente potrete godervi una giornata serena e priva di tensioni. Se in amore ci sono state incomprensioni, avrete modo di affrontarle e chiarire definitivamente. Evitate sforzi inutili e cercate di bilanciare l’alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a rifugiarvi nel cibo spazzatura. Provate invece a chiedere aiuto a chi vive con voi: non potete sempre fare tutto da soli. Pensate anche a organizzare una vacanza o una piccola fuga al mare, per rigenerarvi.

La vita premia chi ci prova. Anche in amore. Quel sogno che non si è realizzato non era l’unica strada. Avete ancora dentro di voi tante idee, tante possibilità. Riposatevi, ma non smettete di crederci.

4️⃣- Gemelli. Siete travolti da un'ondata di entusiasmo e voglia di fare. Con Giove nel segno, sarete amichevoli e travolgenti come non mai. La giornata sarà perfetta per ritrovare il contatto con la natura e dedicarvi a qualche attività all’aperto. Dopo un periodo di stress e pressione, è arrivato il momento di respirare a pieni polmoni. Uscite. Se nei giorni scorsi ci sono state tensioni in amore o in famiglia, adesso l’aria si fa più leggera e potrete ritrovare serenità. Se qualcosa vi preoccupa, rimandatelo a lunedì.

In questo momento serve leggerezza. Le cicatrici non sono vergogne da nascondere, ma strade percorse. Abbiate il coraggio di mettervi di nuovo in gioco.

3️⃣- Cancro. Sembra strano, ma anche se la Luna si trova in segno sfavorevole, recuperate posizioni rispetto ai giorni precedenti. Vi attende una mattinata carica di energia: dopo giorni in cui vi siete sforzati di tenere il ritmo, ora finalmente riuscite a dare il massimo. Staccate la spina e rigenerate corpo e mente. Le ultime novità vi hanno destabilizzati, ma vi state ritrovando. Nella prossima settimana riuscirete a riprendere il controllo, sia sul lavoro (anche con un impiego part-time) che nei rapporti personali. La voglia di mare e leggerezza si fa sentire sempre più forte.

La vostra anima gemella potrebbe essere molto più vicina di quanto si pensi. Continuate ad amare, anche con cicatrici: chi vi riconoscerà davvero saprà curarle, non evitarle. Il cuore può tornare a battere forte, anche dopo una frattura.

2️⃣- Pesci. Gettate basi solide, grazie ad un Saturno nel segno. Sarete al centro dell’attenzione e ricchi di spirito d’iniziativa. Dopo giornate emotivamente pesanti, tornerete a sentirvi in sintonia con voi stessi. I momenti di confusione lasciano spazio a un equilibrio ritrovato. In amore siete perfezionisti, e in questa giornata sarete particolarmente ricettivi. Una persona cara saprà esservi accanto nel modo giusto. Una piacevole sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Intanto, godetevi la giornata per ciò che è, senza troppe elucubrazioni. Non cercate di omologarvi: la vostra autenticità è la vostra firma nel mondo.

1️⃣- Ariete. Avrete energia romantica e creativa da vendere, questo per gli aspetti astrali di Venere e Nettuno. Avete bisogno di ricaricare le batterie e lo farete nel modo giusto. Le ultime settimane vi hanno messo alla prova, ma ora potete tirare un sospiro di sollievo. La giornata sarà ideale per fermarvi, riflettere e ritrovare energia. Vi attende una fase di rilancio, ma per affrontarla al meglio serviranno nuove idee, ben chiare e concrete. Lasciatevi ispirare dalle sensazioni positive: ogni cosa può cambiare se siete disposti a rimettervi in gioco con determinazione.

Siete molto più forti di quanto crediate. Ogni gesto quotidiano è un atto di amore verso la vostra vita. Non cercate approvazione esterna.

Analisi astrologica della giornata

L’imminente congiunzione Sole-Urano in Toro (che avverrà domenica) porta un’energia di cambiamento e imprevedibilità. Ma già dal 17 maggio, questa configurazione è percepibile, comportando momenti di spaccatura con la routine, decisioni audaci se non addirittura il manifestarsi di eventi inaspettati. C'è da mettere in conto l'aspetto teso tra Mercurio in Toro e Marte in Leone, che possono generare discussioni accese e fraintendimenti.