Sarà una giornata non positiva per la Vergine, ultima nella classifica dell'oroscopo del giorno 23 maggio 2025, mentre il 1° posto viene presidiato dal Gemelli. A scandire le ore di questo venerdì sarà un quadro astrale intrigante, con Nettuno e Luna in Ariete. Approfondiamo ora i punti salienti di queste 24 ore attraverso un'accurata analisi dell'astrologia.

Classifica e oroscopo del giorno 23 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine. Voi non siete i vostri errori, né i problemi che incontrate. Ogni giorno è una nuova pagina: scrivetela con speranza.

L’amore a volte bussa dove meno ve l’aspettate, ma dovete essere presenti per accoglierlo. Potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po’. È probabile che abbiate trascurato alcune buone abitudini che un tempo seguivate con disciplina, lasciandovi andare a uno stile di vita disordinato. Ne risente anche l’aspetto: potreste vedervi più stanchi, provati. Prendetevi cura del corpo, alimentandovi meglio e dormendo di più. Riducete anche l’assunzione di caffeina: non è il momento di essere tesi o irritabili. La giornata potrebbe rendervi particolarmente nervosi, tanto da sfiorare una discussione in ambito familiare. In serata, però, la tensione si scioglierà.

1️⃣1️⃣- Sagittario. La fiducia spezzata fa male, ma non dovete permettere che qualcuno decida per sempre del vostro cuore. Imparate, perdonate (per voi stessi) e riapritevi. L’amore vero esiste, ma richiede tempo e discernimento. Sarete chiamati a prendere una decisione, ma dentro di voi c’è ancora incertezza. Chi gestisce un’attività in proprio si sente confuso, quasi senza punti di riferimento. Nelle relazioni di coppia, i legami forti sapranno offrire sostegno reciproco, mentre quelli in crisi rischiano di esplodere in litigi. In ambito professionale è importante non perdere la calma: è un momento difficile per molti. Le finanze sono in sofferenza e bisogna far quadrare i conti, magari tagliando alcune spese.

Continuate a resistere: nei prossimi mesi si intravedono spiragli positivi.

1️⃣0️⃣- Leone. Meritate affetto e rispetto, senza condizioni. Smettete di paragonarvi agli altri: l'unicità è il vostro potere. L’amore non è una ricompensa, ma un incontro tra anime che si riconoscono. Vi state impegnando molto per raggiungere gli obiettivi, ma temete di sbagliare. Questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi stessi. Qualcosa, però, potrebbe complicare i piani e creare un po’ di disordine emotivo. È probabile che incontriate una persona del passato: vi sorprenderà quanto sia cambiata.

Per alcuni di voi si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno: l’amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di stare soli.

9️⃣- Bilancia. Siete guerrieri. Ogni delusione vi ha insegnato qualcosa. Non rinunciate a credere nell’amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi: la persona giusta lo farà. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte all’altra senza sosta. Ci saranno commissioni da sbrigare e situazioni private da gestire. Se siete single da molto tempo, il cuore potrebbe ricominciare a battere in modo inaspettato. Una piccola gioia riuscirà a strapparvi un sorriso.

Fate attenzione, però, alla gelosia: in amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite di mal di testa o dolori ai denti, è il caso di ascoltare il corpo.

8️⃣- Acquario. Sapete cosa significa amare, ed è per questo che avete paura. Ma un cuore che ha sofferto è anche un cuore capace di amare profondamente. Datevi un’altra possibilità, con prudenza ma senza muri. Se c’è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Avvertite che qualcosa intorno a voi è cambiato, anche le persone più vicine sembrano diverse.

Questo vi rende diffidenti, ma è anche l’occasione giusta per guardarvi intorno con occhi nuovi. Potreste venire a sapere qualcosa che vi sorprenderà. In tempi incerti come questi, serve flessibilità: nuove situazioni richiedono risposte nuove. Anche se non è facile, cercate conforto nel sapere che non siete soli nelle difficoltà.

7️⃣- Ariete. Siete luce, anche se a volte vi sentite spenti. Non cambiate per piacere agli altri: chi vi amerà davvero vedrà la vostra essenza. L’amore inizia quando vi riconoscete preziosi. Fate attenzione a non farvi travolgere dal caos già dal mattino. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri, potrete finalmente rilassarvi con una buona cena o un bel programma da seguire.

In amore, le relazioni stabili vivranno un momento di dolce complicità. Se ci sono stati screzi o momenti di distanza, sarà possibile ricucire il rapporto con più consapevolezza e affetto.

6️⃣- Capricorno. Non siete definiti dalle vostre difficoltà, ma da come le affrontate. Ogni problema è un’opportunità per crescere. E nell’amore, come nella vita, chi resiste raccoglie i frutti. Vi sentirete meglio, sia fisicamente che mentalmente. Tornerà la voglia di progettare e, magari, di organizzare una piccola fuga in una località costiera. Avete bisogno di recuperare energia e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma state lentamente risalendo. Se siete in coppia, la sintonia con il partner sarà evidente.

Per chi è single, c’è la possibilità di ricevere notizie che riaccendono il cuore. L’importante è lasciarsi alle spalle le ombre del passato.

5️⃣- Scorpione. Avete superato momenti duri prima d’ora, e anche questa volta ce la farete. La vita vi mette alla prova per mostrarvi quanto siete resilienti. Nell’amore, come in tutto, la perseveranza paga. Per gestire al meglio la giornata, vi sarà utile scrivere un’agenda con gli impegni da portare avanti. C’è un progetto importante che merita la vostra attenzione. Questo venerdì sarà ricco di sfumature, con alcune novità che vi sorprenderanno. Da tempo vi sentite un po’ inquieti, ma ora sarà il momento giusto per affrontare qualcosa che rimandate da troppo.

Chi è solo potrebbe incontrare una persona intrigante, mentre chi ha da poco iniziato una nuova relazione dovrebbe prendersi il tempo necessario per approfondire la conoscenza.

4️⃣- Toro. A volte il buio precede l’alba. Continuate a camminare: l’amore, la gioia e la serenità possono bussare quando meno ve lo aspettate. Siete spesso divisi tra giornate in cui vi sentite pieni di energia e altre in cui vi manca qualcosa, anche se non sapete bene cosa. Se siete single, potrebbe affacciarsi un incontro in grado di cambiare il vostro panorama emotivo. Chi ha alle spalle una relazione chiusa da tempo potrebbe sentire riaffiorare vecchi sentimenti. Le coppie che condividono un progetto comune stanno costruendo qualcosa di importante.

Vi aspetta una fase più stabile e gratificante.

3️⃣- Pesci. Siete il primo amore della vostra vita. Se non vi rispettate, come potete chiederlo agli altri? Costruite la vostra felicità interiore: l’amore vero inizierà solo quando vi sarete accettati. Sarete particolarmente sensibili e disponibili verso chi vi sta accanto. Il vostro ascolto sarà prezioso. Dopo un periodo di incertezza, inizierete a intravedere segnali di ripresa. Tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l’occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. La vostra presenza è sempre benvoluta, anche se a volte suscita qualche invidia.

Qualcuno deciderà di concedersi un piccolo momento di cura personale.

2️⃣- Cancro. Siete più forti di ciò che vi ha ferito. Ogni caduta è un’occasione per rialzarvi con più saggezza. L’amore, come la vita, vi chiede coraggio, non perfezione. Ricominciate, anche se con il cuore tremante. Questo sarà un venerdì importante, che aprirà le porte a una settimana speciale. Avete imparato tanto dalle delusioni vissute e ora siete più forti e consapevoli. Nei rapporti cercate autenticità, rispetto e piccoli gesti carichi di significato. La fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito: vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere belle notizie in tempi brevi.

1️⃣- Gemelli. Lasciatevi alle spalle le tensioni degli ultimi mesi. A partire da questa giornata avrete una marcia in più, soprattutto dal punto di vista emotivo. Nei rapporti affettivi sarà utile essere più attenti e premurosi: il lato romantico potrà fare la differenza. Mostrerete spontaneità e carisma, qualità che vi renderanno irresistibili. Cercate solo di non chiudervi troppo nei vostri pensieri. Il legame con i figli o i più piccoli della famiglia sarà una fonte di gioia profonda. È tempo di dar valore a ciò che siete diventati, con la consapevolezza che, a volte, stare bene con sé stessi è la conquista più grande. Siete fortunati.

Analisi astrologica della giornata

La Luna in Ariete, nel giorno 23 maggio 2025, infonde un'energia impulsiva, coraggiosa e assertiva, che spinge all'azione immediata e all'iniziativa personale.

Sono amplificate le emozioni e questo può portare a decisioni rapide, ma anche a momenti di impazienza o conflittualità, specialmente per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Plutone, in Acquario (retrogrado), per i prossimi vent'anni, spinge verso trasformazioni collettive e innovazioni radicali. Infine, Nettuno, appena entrato in Ariete, invita a perseguire sogni audaci.