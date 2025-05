Arriva giugno e cambiano le carte in tavola: l'oroscopo del mese apre le porte a grandi cambiamenti, con Sole in transito in Cancro (il 21/6), in concomitanza con il solstizio d'estate. L'aspetto più importante è l'ingresso di Giove in Cancro dal 9 giugno, il pianeta della fortuna.

L'oroscopo di giugno 2025: dall'Ariete al Pesci

Ariete - Con l'arrivo dell’estate a ondate, il sole alto nel cielo e le giornate che sembrano non finire mai, diventa difficile restare concentrati su qualcosa che non vi appassiona davvero. Sì, bisogna lavorare per vivere, ma vi siete spinti oltre il limite, prosciugandovi senza tregua.

Eppure, proprio ora, quella stanchezza potrebbe diventare il pretesto perfetto per alleggerirvi: è stagione di indossare solo l’essenziale, anche metaforicamente. Non meritate forse un po’ di piacere? Non sentite anche voi il richiamo della libertà, quella che profuma di acqua fresca sulla pelle, di musica che attraversa il corpo e di frutti maturi che esplodono tra le labbra?

Quando si è esausti, tesi e confusi, ci si può sentire fuori luogo anche se si è esattamente dove si dovrebbe essere. Il piacere e il riposo non sono un lusso, ma una necessità: iniziate a considerarli parte integrante della vostra cura personale. Stabilite momenti in cui occuparvi di voi diventa la priorità. Fate attività che vi rigenerano: una pedalata, una nuova passione da coltivare, o magari la riscoperta di un hobby di gioventù.

Anche sistemare casa, piantare qualcosa, cambiare disposizione ai mobili può trasformarsi in un gesto d’amore verso voi stessi. Non affrettate le grandi decisioni: lasciate che maturino come un frutto al sole. Mostrate pazienza, anche verso voi stessi. Andate piano, il più piano possibile, per quanto il vostro spirito impetuoso lo consenta. Quando vi muovete con troppa fretta, rischiate di caricare le vostre azioni di un peso emotivo che può ferire più di quanto immaginate.

Toro - Quando l’amore comincia a scorrervi nelle vene, il mondo vi appare più luminoso, più vivo. Ogni dettaglio vi emoziona: un fiore che si apre, un sentiero bagnato dalla pioggia, il suono ovattato della natura che vi avvolge.

È come se tutto diventasse parte di un grande rituale d’amore. In questi giorni, concedetevi il lusso di lasciarvi attraversare dalla bellezza. Se siete in coppia, vivete il legame con intenzione. Guardate il vostro partner come se fosse una scoperta continua, lasciate che lo sguardo diventi una forma d’arte, un atto d’amore. Non c’è bisogno di prove o di giochi per testare la sincerità di un sentimento: l’autenticità risiede nel semplice atto di essere insieme, vivi nello stesso tempo, nello stesso luogo.

Se invece siete single, o vivete una situazione ambigua, non chiudetevi alla bellezza che vi circonda. Uscite, passeggiate, osservate i giardini, toccate gli alberi, accendete una candela per celebrare la vostra compagnia.

Non siete soli: siete innamorati della vita. Il vostro cuore è in fiore, pronto a sbocciare in una forma piena di speranza.

Gemelli - Avete avuto difficoltà a esprimervi ultimamente? O forse il problema non è tanto ciò che dite, quanto ciò che avreste voluto dire e non ci sono stati gli strumenti per farlo. È stato un periodo intenso, pieno di spostamenti, cambiamenti, nuove rivelazioni e persone che sono entrate nella vostra vita. A volte fingete che tutto sia sotto controllo, ma non è sempre così semplice. Siete abili con le parole, con le liste, con la logica. Forse avete annotato pensieri, pesato pro e contro. Ma la verità è che certi dolori non si affrontano con la mente: vanno attraversati, vissuti, sentiti.

Solo allora sarà possibile comprenderne davvero il significato.

Non abbiate timore. Siete più forti di quanto foste in passato. Conoscete meglio i vostri limiti e sapete riconoscere chi merita la vostra energia. Fidatevi del vostro intuito: saprete quando rallentare, quando ripartire. Il cuore umano è un terreno complesso, ma ogni volta che lo attraversate, andate un po’ più lontano.

Cancro - La consapevolezza è più semplice quando si è soli. Camminando in silenzio lungo una spiaggia, si può riflettere sulla vastità delle emozioni, sulla loro forza e imprevedibilità. Ma quando si è in compagnia, tutto si complica. Le reazioni degli altri, le attese, le emozioni che ci investono: tutto può metterci alla prova.

Come l’oceano, anche gli esseri umani sono mutevoli, turbolenti, bellissimi e imprevedibili. Quando si sopravvive a un uragano emotivo, ne restano i segni, anche sotto la superficie. E quei segni ci trasformano, ridefiniscono il nostro modo di vivere. Se scegliete di camminare da soli, siete perfettamente in grado di farlo. Però, se c’è qualcuno che vi accompagna (che sia un amore o un’amicizia speciale) camminate con attenzione. Osservateli con rispetto, come guardereste un mare in continuo cambiamento. Perdonate le tempeste che vi hanno colpito, specialmente quelle che vi hanno quasi spezzati. E perdonatevi per aver desiderato lasciarvi travolgere.

Leone - Ogni tanto capita di fare una scelta sbagliata.

È parte del rischio. In amore come nella vita, non c’è crescita senza incertezza. Le perdite non definiscono il vostro valore, né cancellano i vostri tentativi. Chi cade e si rialza è spesso più forte di chi resta sempre in piedi. Siete stanchi di stagnare nelle stesse emozioni? Desiderate qualcosa di più autentico, più libero, più creativo? Allora create. Fate dell’azione la vostra risposta. Non preoccupatevi di ciò che non ha funzionato: lasciate che siano altri a farsi carico di quel peso.

Se vi sentite trattenuti da persone o situazioni che non evolvono, non sprecate più energie per cambiarle. Non potete salvare chi non vuole salvarsi. Il vostro impegno, la vostra sensibilità, non bastano a trasformare chi non è disposto a cambiare.

Prendete quel tempo, quell’amore, e usatelo per voi.

Vergine - La famiglia è un concetto complesso. Spesso la narrazione che ci costruiamo intorno è molto distante dalla realtà. Anche se qualcuno tra voi ha avuto un’infanzia serena, molti portano dentro le scorie di legami difficili e incompleti. Eppure, anche dalle rovine può nascere qualcosa di nuovo. In questo periodo, fermatevi a riflettere su cosa significhi per voi “famiglia”. Se è un rifugio, allora cercatelo, riposatevi, lasciatevi accogliere da chi vi conosce da sempre. Se invece è un luogo pieno di tensioni, allora guardate altrove.

Ci sono persone che vi hanno offerto rifugio, anche senza pretenderlo. Esiste un mondo, forse ancora in costruzione, in cui potete sentirvi al sicuro.

Tornateci. Lì dove potete essere amati per ciò che siete, non per ciò che dovreste essere.

Bilancia - Anche chi sembra restio al cambiamento, in fondo, lo desidera. L’abitudine stanca, persino quando è rassicurante. Per questo vi spingete oltre, cercate esperienze nuove, interrogate il quotidiano. Volete stupore, volete movimento. Ma quando lo ottenete, spesso cercate qualcosa di familiare in ciò che è nuovo. Vi siete forse persi in sogni lontani, idealizzando ciò che non avete? Quando la vita vi offre una mano da giocare, potete accettarla o cambiarla. Nessuna scelta è senza rischio, ma siete voi a dare senso a ciò che vi viene dato.

Forse c’è già qualcosa che desiderate e che possedete. Se è così, tenetelo stretto.

Non trascurate chi vi ama, non date per scontato ciò che oggi sembra scontato ma domani potrebbe mancare. Il cambiamento è certo, ma per ottenere qualcosa di diverso occorre comportarsi in modo diverso.

Scorpione - Per quanto ancora continuerete a giudicarvi con durezza? Vi siete messi alla prova senza tregua, avete dato tutto e ora che arrivano riconoscimenti, affetto e opportunità, vi chiedete se ve li meritate davvero. È tempo di cambiare prospettiva. Avete costruito relazioni sane, basate sulla reciprocità. Vi circondano persone che vi stimano, che vi vedono con occhi pieni di gratitudine. Non è fortuna: è il frutto della vostra dedizione. Avete scelto con cura chi avere accanto, e loro hanno scelto voi perché hanno riconosciuto la vostra autenticità.

Guardate in faccia ciò che vi ferisce. Ogni voce interiore che vi fa dubitare del vostro valore ha forza solo se gliela concedete. Non permettete al senso di inadeguatezza di governare la vostra vita. Avete dato tanto: ora è tempo di ricevere, senza più scusarvi per essere amati.

Sagittario - Quando eravate bambini, come immaginavate la vostra vita? La sognavate ricca di avventure, di passioni travolgenti, di luoghi lontani? Forse vi vedevate liberi, indipendenti, creativi. Tornate a quei sogni. Rievocateli con rispetto. Ora guardate la vostra vita da quella prospettiva. Cosa direbbe quel bambino (o bambina) del lavoro che fate, delle persone che vi circondano, della quotidianità che avete costruito?

Se ci sono motivi di orgoglio, onorateli. Se ci sono parti che vi fanno sentire a disagio, non scacciatele. Sedetevi con quelle emozioni. Ascoltatele. Potrebbero indicarvi la strada per ritrovare voi stessi.