L'oroscopo della giornata di venerdì 23 maggio prevede che la Luna transiterà in Ariete, con la conseguenza che il segno del Cancro vivrà dei momenti di difficoltà.

I nativi Gemelli saranno mossi da una notevole forza d'animo, mentre la Bilancia dovrà dimostrare maggiore umiltà nel proprio rapporto.

Di seguito i dettagli.

Previsioni oroscopo venerdì 23 maggio 2025 con pagelle, voto 8 al Toro

Ariete: la Luna e Venere in buon aspetto vi consentiranno di trascorrere un pre-weekend positivo dal punto di vista sentimentale. Soprattutto voi single, potreste vivere emozioni inaspettate.

Sul fronte professionale Marte vi renderà audaci, ma cercate di non esagerare troppo nello svolgimento delle vostre mansioni. Valutate bene ogni vostra decisione. Voto - 8️⃣

Toro: vi piacerebbe molto poter vivere un rapporto più rassicurante. Queste stelle vi offriranno buone occasioni, ma per ottenere qualcosa in più dal partner, dovrete dimostrare al meglio i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro farete buoni progressi e vi sentirete stimolati a dare di più grazie al sostegno del pianeta Toro. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, aggiungendo un po’ di brio alla vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro sarete mossi da una notevole forza d'animo.

La determinazione non mancherà e la positività di Giove vi darà una mano, in particolare ai nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Cancro: in coppia, sarà importante assicurare comprensione al partner. Sarà un buon momento per riflettere sulla vostra relazione di coppia e per cercare di fare qualcosa per migliorarla. In ambito lavorativo avete un percorso ben chiaro da seguire. Non perdetevi d'animo dunque se a volte ci saranno degli ostacoli da superare. Voto - 6️⃣

Leone: sicurezza e fascino saranno dalla vostra parte. Single oppure no, sarà il momento ideale per costruire un rapporto del tutto nuovo tra voi e la vostra fiamma. Sul fronte professionale avrete bisogno di crescere e di novità che potrebbero anche arrivare, a patto che sappiate gestirle.

Voto - 7️⃣

Vergine: le previsioni astrali vi vedono particolarmente produttivi in ambito professionale. L'influenza positiva di Mercurio vi consentirà di prendere le giuste decisioni e di non commettere errori. In amore tornerà la tranquillità ora che la Luna non sarà più contraria. Sarà un buon momento per rafforzare il legame con la persona che amate e per chiarire eventuali dubbi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale cupa in questa giornata di venerdì. Il fine settimana che sta per arrivare potrebbe non essere così entusiasmante per voi nativi del segno, complice la Luna e Venere in opposizione. Potreste avere bisogno di chiarire alcune cose, per questo sarà importante comunicare apertamente con il partner.

In quanto al lavoro, attenzione alle spese di troppo, anche se le cose stanno migliorando. Voto - 6️⃣

Scorpione: potrete contare su delle buone stelle. Con il partner ci sarà stabilità nel vostro rapporto, ma attenzione a non nascondere nulla che possa danneggiare il vostro legame. In ambito professionale sarebbe più opportuno non farsi condizionare dal pensiero e dal giudizio degli altri. Seguite il vostro istinto. Voto - 7️⃣

Sagittario: la giornata di venerdì vede gli astri dalla vostra parte. Lasciatevi andare, vivete appieno le emozioni, ma soprattutto, approfittate del periodo per rafforzare il legame con il partner. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove proposte, che andranno esaminate a fondo affinché possano darvi delle soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà importante mostrarsi calmi e pazienti nei confronti del partner. Con la Luna e Venere in quadratura non aspettatevi forti emozioni, ma per non cadere in una crisi di coppia, dare e ricevere rispetto sarà una componente essenziale. In quanto al lavoro state attraversando una fase produttiva e proficua, dalle grandi potenzialità. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di venerdì che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto per voi nativi del segno. La vostra sensibilità vi porterà a godere di un rapporto aperto e maturo, con i suoi momenti di passione e intimità. Sul posto di lavoro sarebbe meglio non correre troppi rischi, considerata soprattutto la posizione sfavorevole di Mercurio.

Voto - 7️⃣

Pesci: evitate di adagiarvi e gettatevi a capofitto nelle novità, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio. Sul fronte amoroso vi piacerebbe poter vivere un rapporto più aperto e basato su una comunicazione più trasparente. Voto - 8️⃣