L'oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025 annuncia che alcuni nativi dell’Ariete si troveranno a gestire una vita domestica piuttosto dinamica e dovranno organizzare attentamente i loro impegni. I nati sotto il segno del Cancro potrebbero sentire il desiderio di riunire la famiglia, ma dovranno stare attenti a non confondere i loro desideri con la realtà e a informarsi bene prima di prendere decisioni finanziarie importanti. Infine, i nati in Leone avranno buoni rapporti con le persone anziane e investiranno solo in base alle loro reali capacità finanziarie.

Approfondiamo ora le previsioni relative alla prima sestina zodiacale, compresa tra l'Ariete e la Vergine, riguardanti il settore economico e familiare.

La settimana 26 maggio-1° giugno secondo gli astri: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Quattro pianeti influenzano il settore familiare, il che implica che la vita domestica sarà particolarmente dinamica questa settimana. L’oroscopo suggerisce di stabilire un programma ben definito per gestire ogni impegno senza eccessivi sforzi. Se avete dei figli, dedicate del tempo a dialogare con loro. Le influenze astrali vi permetteranno di nutrire speranze per un incremento degli introiti. Questo miglioramento sarà dovuto, in particolare, agli investimenti relativi a uno strumento di lavoro o alla propensione verso le tecnologie più recenti.

Voto: 9

Toro – Profondi cambiamenti potrebbero sconvolgere le abitudini familiari. Tra le varie evenienze, potreste trovarvi a dover organizzare un trasloco. Il partner d’amore vi offrirà un supporto prezioso. Come recita un detto vietnamita, "se marito e moglie sono uniti, insieme possono prosciugare il mare della Cina". Saturno, in posizione favorevole, infonderà a coloro che gestiscono denaro e a tutti i professionisti della finanza una spiccata abilità. Sarete capaci di portare a termine un'operazione finanziaria di notevole portata. La fortuna bacia le negoziazioni e transazioni di questa settimana. Voto: 8

Previsioni settimanali fino al 1° giugno con pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Le uscite e gli eventi sociali non vi attraggono in questo periodo particolare.

Preferite dedicare il tempo alle persone a voi care. Del resto, è tra le mura domestiche che ricaricate le batterie e ritroverete l'efficienza nel vostro lavoro. Dato che Venere è un pianeta benefico per natura, vi proteggerà e vi eviterà serie difficoltà finanziarie. Fate però attenzione a Plutone: potreste dover spendere più del previsto per arredare la casa o per assecondare i desideri dei familiari. Prestate attenzione, supererete il budget prima di rendervene conto! Tenete d'occhio i conti e rimandate gli acquisti non essenziali. Voto: 9

Cancro – Sotto l'impulso di Urano, questa settimana potreste sentire un forte desiderio di organizzare grandi riunioni familiari e di ristabilire i legami con i parenti di cui avevate perso le tracce.

Attenzione a non confondere i desideri con la realtà e a non annebbiare le percezioni. Sul fronte finanziario, l'oroscopo raccomanda di informarvi scrupolosamente prima di avviare qualsiasi operazione finanziaria onerosa, in modo da scongiurare future difficoltà. Voto: 7,5

Oroscopo da lunedì 26 maggio a domenica 1° giugno: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Se siete genitori, assicuratevi che i figli non siano insolenti né troppo riservati. Durante questa settimana, i rapporti con le persone più anziane saranno sereni. Sarete in grado di evitare di idealizzare continuamente e, ancor più, di lanciarvi in imprese speculative rischiose. Questa volta, prenderete come regola inappellabile di investire o speculare unicamente secondo le vostre reali capacità finanziarie, e non in base a necessità o desideri.

Voto: 7,5

Vergine – Nel settore familiare, vi attende una settimana scorrevole e priva di particolari scossoni. Solo l'influenza del Sole, attraverso le sue particolari combinazioni astrali, potrebbe a tratti portare un po' più di vivacità all'interno delle mura domestiche. Non escludete la possibilità di una visita inattesa da parte di parenti che non vedete spesso, mentre in alcune situazioni familiari potrebbero emergere delle divergenze, che saranno tuttavia di breve durata e facilmente superabili. Dal punto di vista finanziario, Venere vi proteggerà, e potreste persino beneficiare di un introito inaspettato che vi consentirà di acquistare qualcosa che desideravate da molto tempo. Oppure, potreste decidere di destinare questa somma per fare un regalo speciale alla persona amata. Voto: 7,5.