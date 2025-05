Secondo l'oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025, i nati sotto il segno dei Pesci avranno giornate di sintonia con i figli e potrebbero ricevere una piacevole sorpresa economica. I nativi della Bilancia potrebbero avere qualche grattacapo con i ragazzi in età scolare, ma saranno in grado di elaborare un ottimo piano finanziario. Infine, le persone native del Sagittario dovranno controllare la pazienza in famiglia, ma grazie agli influssi nettuniani, saranno più accorte nelle questioni finanziarie e potranno investire nel settore immobiliare.

Approfondiamo ora i dettagli relativi al settore familiare ed economico per i segni della seconda sestina zodiacale.

Oroscopo e pagelle della settimana 26 maggio-1° giugno: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Questa settimana, non avrete problemi con i familiari anziani o con i bambini piccoli. I ragazzi in età scolare, invece, potrebbero darvi qualche grattacapo. Dotati di grande sicurezza e inclini alla discussione, tenderanno a opporsi alle regole. Questo potrebbe irritarvi non poco. È il momento ideale per elaborare un piano finanziario di prim'ordine. Sarete in grado di stimare correttamente i rischi da affrontare per incrementare i vostri beni senza compromettere la stabilità della condizione economica attuale.

Voto: 6

Scorpione – Dovrete agire con grande diplomazia per prevenire alcune tensioni familiari. Il partner potrebbe provare gelosia per l'affetto che voi riversate sui figli e per quello che essi vi dimostrano. L'oroscopo vi consiglia di evitare qualsiasi reazione violenta, in quanto non porterebbe a nulla di costruttivo. Se il mondo degli investimenti vi affascina, questa settimana è fondamentale che manteniate i piedi per terra e non lasciate in sospeso quei beni il cui prezzo potrebbe subire un calo imminente. Cedeteli al momento opportuno, senza rimpiangere la scelta. Voto: 7

Astrologia dedicata alla settimana 26 maggio-1° giugno: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – In famiglia, potreste perdere facilmente la pazienza.

Se i vostri cari mostrano insofferenza, sarete tentati di chiudervi in voi stessi anziché aprirvi al dialogo. Controllate scrupolosamente il budget. Grazie agli influssi nettuniani, la propensione allo sperpero diminuirà. Sarete più accorti nelle questioni finanziarie, e saprete evitare gli ostacoli e le illusioni che a volte popolano la vostra immaginazione. Questa settimana sarà propizia per investire nel settore immobiliare. Voto: 6

Capricorno – Le interazioni con i familiari saranno positive questa settimana. Fate attenzione, però, al rischio di discussioni con i figli, che potrebbero mostrarsi particolarmente ostinati e determinati, trovando difficile accettare la vostra autorità, forse un po' troppo rigida.

Con i genitori, evitate che si creino incomprensioni, e tutto procederà per il meglio. Vi attendono ottime prospettive finanziarie. Potrete risolvere una situazione precaria o, ancora meglio, accrescere le vostre risorse con astuzia. Tuttavia, potreste essere colti da un'irrefrenabile voglia di spendere. Voto: 6

Oroscopo familiare e finanziario dal 26 maggio al 1° giugno: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Dovrete dedicare particolare attenzione ai doveri genitoriali. L'influenza di Saturno vi imporrà di essere al fianco dei figli, offrendo aiuto e guida nelle loro scelte. Ciononostante, l'atmosfera familiare sarà distesa e piacevole. In questi giorni, la fortuna vi assisterà sicuramente in ambito finanziario.

Alcuni investimenti che avete fatto a lungo termine cominceranno a dare i loro frutti. Avrete anche l'opportunità di concludere un'ottima operazione finanziaria. In ogni caso, il denaro fluirà verso di voi con facilità, come l'acqua che scorre a valle. Voto: 7,5

Pesci – Questa settimana sarete in perfetta sintonia con i figli, anche se si trovano nell'età adolescenziale. La dedizione sarà molto apprezzata da loro, e vi daranno numerosi motivi di soddisfazione. Sul fronte finanziario, non ci saranno grandi stravolgimenti. Tuttavia, fareste bene a non assecondare ogni desiderio che vi verrà in mente. Per i nati nella terza decade, è probabile una piacevole sorpresa economica. Voto: 7.