L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 maggio vedrà una certa fantasia nei nati sotto il segno del Toro, che potranno contare sulla creatività di Mercurio, mentre i nati Vergine non lasceranno nulla al caso, sia in amore che al lavoro. Il Sagittario attraverserà una fase di crescita emotiva, invece i nati sotto il segno del Leone avranno forte personalità da mostrare.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 maggio 2025 con classifica

Ariete: la permanenza di Venere nel vostro segno zodiacale renderà questo periodo primaverile e questa settimana entusiasmante e dinamica con il partner.

Single oppure no, sarà un periodo di rivelazioni emotive, che potrebbero portare a confronti sinceri e affiatati. Nel lavoro vorreste gestire i vostri progetti in modo indipendente, e con Mercurio e Marte a favore potreste riuscirci. Voto - 8️⃣

Toro: la fantasia porterà oltre i vostri limiti la vostra creatività al lavoro. Avrete buone capacità in fin dei conti: dovrete soltanto saperle usare. In amore la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna, ciò nonostante riuscirete a riprendervi velocemente e godere di una bella storia d'amore. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime in questo periodo, grazie a queste stelle, che emaneranno una buona luce su di voi. In amore il vostro cuore batte forte, e dovrete soltanto trovare il giusto pretesto per coinvolgere la persona che amate.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni, e Giove nel segno porterà un pò di fortuna. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana favorisce l'introspezione. Le intuizioni personali possono guidarti verso scelte più consapevoli, grazie anche alla Luna in buon aspetto. In generale però, con Mercurio e Venere in quadratura, non aspettatevi sempre di ottenere ciò che volete con le scelte che prenderete. Voto - 6️⃣

Leone: la settimana si aprirà con la Luna piena in Scorpione, che andrà a smorzare il vostro entusiasmo. Per fortuna Venere vi aiuterà a mettere tutto in prospettiva, e vivere una relazione di coppia abbastanza tranquilla, grazie anche alla vostra forte personalità. In ambito professionale Mercurio porterà un pò di confusione nei vostri progetti.

Attenzione a come vi muoverete. Voto - 7️⃣

Vergine: non lascerete nulla al caso grazie a Mercurio in trigono secondo l'oroscopo. Soprattutto sul posto di lavoro, sarete capaci di ottenere risultati incoraggianti dai vostri progetti, che non dovrete sottovalutare. In ambito amoroso questo cielo non sarà così favorevole, ma potrebbe darvi comunque buone occasioni per conquistare il cuore della persona che amate. Voto - 8️⃣

Bilancia: queste stelle non vi daranno molte occasioni in amore, soprattutto il pianeta Venere in opposizione. Attenzione inoltre alla Luna, che sarà contro di voi durante il weekend. Non sarà un momento facile dunque per la vostra vita sentimentale. Anche nel lavoro ci sarà qualche incertezza, ma con Mercurio non più in opposizione, potreste trovare anche qualche idea interessante.

Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un netto calo in campo lavorativo a causa di Mercurio in opposizione. Potreste non sentirvi a vostro agio in quel che fate, e sarete costretti a rivedere i vostri piani. Stabile la sfera sentimentale, grazie anche alla Luna che navigherà in buone posizioni. A volte potreste sentirvi vulnerabili, ma ci saranno anche momenti d'intimità con il partner. Voto - 7️⃣

Sagittario: attraverserete una fase di crescita emotiva secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito sentimentale. Questa settimana potrebbe essere utile per esplorare nuovi lati del vostro rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. In quanto al lavoro perderete il supporto di Mercurio, ma avrete ancora buone possibilità di successo con le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo di Mercurio nel segno amico del Toro vi aiuterà a vedere con la giusta prospettiva i vostri progetti. Potrete dunque raddrizzare le cose, e cercare ancora di raggiungere buoni risultati. In amore le relazioni sociali saranno ancora traballanti a causa di Venere. L'astro argenteo vi darà una mano durante il weekend. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete piuttosto espressivi in questo periodo grazie a Venere. A volte la Luna potrebbe causare qualche piccola incomprensione, ma in generale, avrete bei momenti da vivere con le persone che amate. In ambito professionale potreste ricevere buone opportunità, ma con Mercurio in quadratura potrebbe essere difficile gestirle. Voto - 7️⃣

Pesci: Mercurio tornerà ad agire a vostro favore durante questa settimana.

I vostri progetti potrebbero prendere una bella direzione, e aumentare le vostre ambizioni. In amore la Luna invita alla riflessione. Potreste sentirvi più introspettivi, cercando di comprendere meglio desideri e bisogni della vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣