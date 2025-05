Secondo l'oroscopo dal 12 al 18 maggio, i nativi dell'Acquario potrebbero sperimentare incertezze affettive. Per quanto concerne il segno del Leone, la settimana si preannuncia positiva in ogni comparto. Buon momento per Vergine, in ambito sentimentale il feeling tra partner sarà ottimo.

Oroscopo da lunedì 12 a domenica 18 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana la comunicazione col partner sarà ottima, aiutandovi a collaborare in casa e nell'arredamento. È un periodo ideale per rafforzare i legami, sia nelle storie consolidate che in quelle nuove.

Non dimenticate i momenti di dolcezza che vi uniranno. Single, grazie ad alcuni pianeti favorevoli, vivrete l'amore in varie forme: qualcuno potrebbe rivedere un ex o trasformare un'amicizia in qualcosa di più. A livello finanziario non avrete preoccupazioni e potreste recuperare dei crediti. Per alcuni, però, una questione ereditaria potrebbe creare tensione e richiederà attenzione per evitare ingiustizie. Voto: 7,5

Toro – La vostra indole pragmatica vi porterà a immaginare un amore da romanzo. Di conseguenza, la vita sentimentale potrebbe apparirvi un po' insipida e il partner un po' privo di originalità, se paragonato a queste brillanti fantasie. Tuttavia, la persona al vostro fianco vi farà notare, giustamente, la vostra parzialità.

Se siete single, vivrete con il desiderio di incontrare l'anima gemella. Parallelamente, potreste non dare la dovuta attenzione a coloro che incontrerete in questa settimana; queste persone potrebbero avere tutto ciò che serve per la vostra felicità. L’oroscopo finanziario vi esorta a risolvere eventuali divergenze, altrimenti, potreste trovarvi in una situazione ingarbugliata, finendo per fare passi indietro anziché progredire. Voto: 7

Gemelli – Questa settimana si preannuncia favorevole grazie a influssi lunari positivi, portando con sé risvolti certamente piacevoli. Se siete single, potreste fare incontri capaci di mutare il vostro cammino. Le coppie affiatate vivranno una rinnovata passione.

Diversamente, le relazioni difficili affronteranno una fase delicata. Sarà fondamentale che dedichiate attenzione alle questioni economiche. Analizzate attentamente la vostra situazione finanziaria e pianificate come affrontare eventuali deficit patrimoniali. Soprattutto, siate estremamente prudenti nelle spese: la superficialità potrebbe avere conseguenze negative durature. Non dimenticate l'importanza del risparmio. Voto: 7,5

Cancro – Single, evitate di immischiarvi in storie che potrebbero causarvi più problemi che gioie. Ricordate che un colpo di fulmine potrebbe attendervi dietro l'angolo. Qualora doveste incontrare delle difficoltà nel vostro rapporto, cercate di superarle quanto prima, altrimenti si creerà un clima di sfiducia doloroso tra voi e il vostro partner.

Perciò, le coppie di lunga data dovranno prestare particolare attenzione e impegnarsi per ristabilire l'armonia. Alcune stelle non particolarmente favorevoli uniranno le loro forze, e il loro influsso combinato potrebbe rivelarsi rischioso dal punto di vista finanziario. La mancanza di previdenza, l'impulsività e spese impreviste e consistenti potrebbero mettervi in difficoltà. Tuttavia, alcuni di voi potrebbero sfruttare questo influsso astrale per tentare la fortuna e concludere un affare molto vantaggioso. Voto: 7

La settimana 12-18 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Si prospetta una settimana all'insegna di comprensione, gioia e vitalità, fattori che potranno agevolare un'unione formale ricca di splendore e successo.

I matrimoni celebrati in questi giorni potrebbero favorire la vostra ascesa sociale. Se siete in cerca dell'anima gemella, questo periodo offrirà svariate opportunità per incontrare un amore eterno. Prestate attenzione a non lasciarvi andare a spese eccessive, tentazione a cui difficilmente potreste resistere. Seguite i saggi consigli del partner e, se necessario, affidategli l'amministrazione del denaro. Altrimenti, potreste imbattervi in situazioni impreviste. Rammentate che le difficoltà economiche non solo compromettono il benessere personale, ma possono anche deteriorare le relazioni. Voto: 8

Vergine – Sul fronte sentimentale, si prospetta una settimana serena e senza intoppi, una prospettiva indubbiamente piacevole.

Le nuove persone che incontrerete si dimostreranno affabili, gentili e cordiali. I più giovani tra voi vivranno con entusiasmo le loro prime storie d'amore, caratterizzate da freschezza e spontaneità. Chi ha già una relazione d’amore potrà riscoprire le emozioni vivaci degli inizi del vostro legame. Recentemente avete preferito la cautela e gli investimenti a lungo termine, ma questa settimana potreste sentirvi più inclini a operazioni finanziarie di breve durata. E perché non farlo? L'essenziale è focalizzarvi con attenzione sui vostri obiettivi ed essere molto prudenti. Prestate attenzione alle operazioni azzardate o poco pianificate. Voto: 8

Bilancia – Questa settimana sentirete il bisogno di ridefinire le priorità e intraprendere un nuovo percorso.

Analizzare periodicamente le dinamiche di coppia si rivelerà saggio. Per garantire un rinnovamento fruttuoso, prestate sempre attenzione a ciò che il partner comunica prima di esporre le vostre opinioni. Se siete single, aspirerete a condividere gioie e dolori con chi vi capisce profondamente e vi accetti per come siete. Gli influssi celesti manterranno la vostra situazione finanziaria in gran parte immutata; tuttavia, la trasformazione potrebbe nascere da voi. Ispirati da Nettuno, manifesterete un livello di organizzazione e lungimiranza insolitamente elevato. Il vostro consulente finanziario ne sarà certamente felice. Voto: 8

Scorpione – La positiva influenza di Marte proteggerà il settore sentimentale, potenziando l’arte della seduzione e stimolando la passione.

Se siete sposati, vivrete momenti di grande gioia, purché il partner sia affettuoso quanto voi. Se invece siete single, potreste sentire la voglia di buttarvi in una relazione leggera, guidati più dal divertimento che da un profondo coinvolgimento emotivo. Tutto si svolgerà serenamente se agirete con onestà, evitando dichiarazioni d'amore impegnative che potrebbero essere prese sul serio. Il settore finanziario non sarà influenzato da alcun pianeta, preservandovi da problemi significativi. Tuttavia, due elementi incideranno indirettamente sulla vostra stabilità economica, consigliandovi prudenza: Giove potrebbe spingervi a spendere, soprattutto per la casa o per regali; Plutone potrebbe posticipare un guadagno atteso.

Voto: 9

Previsioni astrologiche per la settimana 12-18 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nella vita di coppia, si prospetta una piacevole effervescenza. Per molti, l'attenzione principale sarà rivolta alla famiglia e alle questioni domestiche, cosa che, data la vostra naturale inclinazione alla cura degli altri, vi risulterà gradita. Se siete single, armatevi di pazienza: le attuali configurazioni planetarie vi vedono impegnati su altri fronti, rendendo scarse le opportunità di incontri significativi. Visto che non amate molto le avventure, è probabile che trascorriate questa settimana senza nuove compagnie. In questo periodo di instabilità astrale, l’oroscopo consiglia di evitare operazioni finanziarie o immobiliari di grande portata.

Concedervi qualche giorno in più per valutare attentamente le decisioni non vi farà perdere nulla. Voto: 7

Capricorno – Fareste meglio a esporre chiaramente la situazione al partner, senza tentare di nascondergli ciò che desiderate sapere. La sincerità vi guiderà fuori da ogni difficoltà, senza obbligarvi a rinunciare ai vostri spazi personali. Single, il vostro cuore sarà ardente; ciononostante, l'oroscopo consiglia di aspettare che l'impeto si calmi prima di fare scelte consapevoli. Non si è mai abbastanza accorti con Saturno in aspetto negativo. Questo astro vi sosterrà se sarete prudenti, parsimoniosi e metodici; ma se vi lascerete andare a spese eccessive e superficiali, fate attenzione, perché potrebbe ritorcersi subito contro di voi!

Voto: 6

Acquario – La posizione di Venere potrebbe generarvi qualche perplessità sui vostri affetti o farvi percepire una momentanea distanza dal partner. Non drammatizzate le piccole difficoltà: la situazione evolverà positivamente presto. Se siete single, non incontrerete la persona giusta restando seduti, ma partecipando ad eventi, accettando inviti e prestando attenzione a chi vi circonda. Impegnandovi così, la felicità sarà vicina, perché nessun influsso astrale vi sarà contrario. Le previsioni per le vostre finanze in settimana sono incoraggianti, con diverse indicazioni di un aumento dei guadagni attuali. Siate prudenti e non spendete somme non ancora in vostro possesso. Voto: 7

Pesci – La vita di coppia potrebbe non essere del tutto tranquilla, ma Saturno vi offrirà la possibilità di prendere le distanze dalle difficoltà.

Nonostante le tensioni, il legame affettivo tra voi rimarrà forte. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, l'amore che vivrete sarà denso di emozioni. Avrete tutto ciò che serve per conquistare chiunque vi interessi per una relazione coinvolgente. L'influenza positiva di Mercurio intensificherà la vostra intuizione, fornendovi una speciale capacità di prevedere gli sviluppi esterni in ambito economico o di altro genere, consentendovi di sfruttarli a vostro vantaggio. Di conseguenza, si consoliderà il senso commerciale di alcuni e l'abilità di elaborare piani finanziari per altri. Voto: 6,5