L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio si preannuncia favorevole in amore per l'Acquario. Mentre questo segno ottiene il massimo punteggio dalle stelle, il Capricorno si ferma invece a soli 3 cuori. Scopriamo nel dettaglio le previsioni e la classifica, da 3 a 5 cuori.

Previsioni astrologiche dell'amore, la settimana 19-25 maggio 2025

❤️❤️❤️ Capricorno. Settimana caotica e impegnativa, caratterizzata da imprevisti e continue corse contro il tempo. Vi sentirete sotto pressione, soprattutto a causa di cambiamenti recenti sul piano professionale o economico, a cui non vi siete ancora completamente adattati.

I nuovi ritmi e le nuove regole vi costringono a rivedere le abitudini. E tutto questo miscuglio di vicende avrà delle conseguenze sull'amore, sulla famiglia, sulle amicizie. Basti pensare che, secondo l'astrologia, nella sfera personale potrebbero emergere tensioni e fastidi. Per il momento, però, l’unica strategia possibile è stringere i denti e mantenere il sangue freddo. Evitate decisioni affrettate: la lucidità sarà la vostra miglior alleata. Il riposo potrebbe risentire di qualche pensiero in più del solito.

❤️❤️❤️ Ariete. Il periodo si preannuncia nervoso e carico di tensioni familiari e sentimentali. Si può dire che c'è una sorta di tempesta nel vostro cuore. State affrontando una sfida che, invece di darvi slancio, vi appesantisce ulteriormente.

A farne le spese sono coloro che vi amano. Avvertite il bisogno di tranquillità, ma il destino sembra remarvi contro. Tenete duro: 'più scuro di mezzanotte non può venire'! Fate comunque attenzione a possibili imprevisti. Le difficoltà accumulate negli ultimi anni vi hanno cambiato nel profondo. Chi è single potrebbe sentirsi incerto all’idea di aprirsi a nuove conoscenze. Prendetevi del tempo per capire cosa desiderate davvero.

❤️❤️❤️ Vergine. Settimana complessa e carica di emozioni contrastanti. Se avete saputo investire bene le vostre energie nei mesi passati, ora potreste avere un vantaggio. In caso contrario, è il momento giusto per recuperare terreno e guardare avanti con più apertura.

Non restate chiusi nelle vostre sicurezze: il mondo è pieno di opportunità da scoprire. Fate in modo che questo anno abbia un significato concreto, accogliendo nuove esperienze con coraggio e curiosità. Dichiaratevi a quella persona che vi fa battere il cuore, e smettetela di mostrare insicurezza: l'età è solo un numero, la distanza è una scusa.

❤️❤️❤️ Leone. Siete tenaci, ambiziosi e non mollate mai, nemmeno davanti agli ostacoli più duri. Ed è proprio questo mix che cattura l'attenzione altrui. Il problema è che, ultimamente, avete dovuto fare delle rinunce importanti, sia per voi stessi che per chi vi sta vicino. Anche se non avete mai perso la voglia di lottare, la fatica comincia a farsi sentire.

In questi giorni potreste diventare più impazienti del solito, e questo vi espone al rischio di commettere errori come trascurare il partner. Il nervosismo rischia di compromettere i rapporti personali.

❤️❤️❤️❤️ Sagittario. Il cambiamento sentimentale che desiderate non arriverà da solo: va cercato e costruito. Non vi sentite desiderati o compresi. Anziché lasciarvi condizionare dalle vostre paure irrazionali, provate a riscoprire la forza che un tempo vi spingeva a rischiare. Nei prossimi giorni potrebbero presentarsi questioni legate al denaro e alla vita familiare che metteranno alla prova la vostra stabilità emotiva. Le spese sono aumentate e i conti non tornano, tuttavia sarebbe un errore permettere a queste questioni di incidere sull'amore.

Chi è single deve continuare a puntare sulla trasparenza: l’onestà aiuterà a ritrovare equilibrio.

❤️❤️❤️❤️ Gemelli. Sbagliare è umano, ma è proprio dagli errori che si impara a crescere, specie in amore. Non lasciate che una delusione vi impedisca di andare avanti. In questa settimana sentirete il bisogno di ampliare le vostre relazioni, ma potrebbe mancarvi la fiducia per lasciarvi andare del tutto. Provate a riallacciare dei vecchi contatti. Le esperienze passate vi hanno reso cauti, ma non chiudetevi troppo. Provate a incanalare la vostra creatività: ci sono soluzioni innovative che aspettano solo di essere esplorate. Ricordate: ogni fine è anche un nuovo inizio.

❤️❤️❤️❤️ Pesci. M'ama o non m'ama?

In questo periodo primaverile il vostro cuore è nel caos assoluto. Una vecchia delusione vi ha cambiato, ma non permettete al passato di incidere sul vostro presente. Vi attendono delle giornate ricche di intuizioni e di sensazioni che vi aiuteranno a sentirvi più in sintonia con la famiglia, gli amici e chi amate. Avete bisogno di ordine e silenzio per ritrovare voi stessi. Anche se siete sempre pronti ad ascoltare gli altri, a volte sentite il bisogno di isolarvi. Si aprono prospettive intense e coinvolgenti: lasciatevi andare alle emozioni.

❤️❤️❤️❤️ Cancro. Periodo favorevole e stimolante per le faccende di cuore. Le stelle vi concedono di sognare in grande, senza farsi frenare da insicurezze o ostacoli.

La vostra simpatia è una calamita in amore. Siate voi stessi e non badate all'età, alla distanza e al contesto sociale. Chi è in coppia, le prossime giornate vi permetteranno di fare chiarezza su ciò che desiderate davvero e di iniziare a costruire il vostro futuro. In famiglia, potreste prendere decisioni importanti, che si riveleranno fondamentali. Non permettete a nessuno di ridimensionare le vostre ambizioni. La fiducia in voi stessi sarà il vostro punto di forza.

❤️❤️❤️❤️❤️ Scorpione. Settimana generosa di occasioni. Qualcuno potrebbe concedersi un momento di svago interpersonale, mentre altri saranno concentrati sul migliorare la propria situazione sentimentale. In amore, non aspettate che le cose cambino da sole.

Se volete davvero una svolta, dovete agire, parlare. Approfittate dell’energia a disposizione per ampliare la rete di contatti. Possibili colpi di fulmine entro l'estate. Anche se sarete stanchi, il partner vi saprà concedere l'attenzione che meritate.

❤️❤️❤️❤️❤️ Bilancia. Una brillante intuizione potrebbe cambiare il tono dell’intera settimana. Dopo un periodo complesso, tornate finalmente a sentirvi sulla strada giusta. Ci sono delle ombre che tormentano i cuori innamorati, ma nulla che non si possa risolvere con un po’ di pazienza e indagine. Non createvi illusioni, non rincorrete il passato. Alcune mattine potrebbero iniziare con fatica o con qualche contrattempo, ma non si tratterà di nulla di serio.

Dedicatevi alla famiglia. Chi vi circonda nota le vostre qualità, anche se non sempre lo ammette, dandovi per scontati.

❤️❤️❤️❤️❤️ Toro. Oroscopo cruciale: dovrete prendere decisioni e organizzare al meglio ciò che vi aspetta nei prossimi mesi o settimane. Attese, comunicazioni importanti, partenze o ritorni segneranno l'intera settimana. Chi è sposato o convive, dovrebbe pianificare un viaggio romantico, che potrebbe rafforzare ulteriormente il legame. All'orizzonte s'intravede l'avvicendarsi di un evento significativo che vi vedrà al centro della scena: preparatevi accuratamente, ma senza troppe ansie. Per quanto riguarda le storie in crisi, dopo tante difficoltà affrontate negli ultimi tempi, siete finalmente sulla via della ripresa.

Non lasciatevi sopraffare dalle incertezze. Il futuro è incerto per chiunque, ciò che conta è la direzione che scegliete di seguire.

❤️❤️❤️❤️❤️ Acquario. Settimana dinamica e sorprendente, per sentimenti e famiglia. Alcuni problemi recenti potrebbero finalmente trovare una definitiva soluzione, regalandovi un senso di ritrovato sollievo entro il weekend. Chi è solo potrebbe vivere emozioni forti e inaspettate: ogni incontro va considerato con attenzione. La fortuna sarà dalla parte di coloro che sono innamorati o che provano un forte interesse verso una certa persona, ma tocca a voi coglierne i segnali. Siate pronti a rompere gli schemi e a seguire l’istinto, soprattutto nelle questioni di cuore.