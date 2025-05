L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 maggio si preannuncia ricco di emozioni, opportunità professionali e sorprese astrali.

Con l’ingresso del Sole in Gemelli il 21 maggio, i pianeti influenzeranno profondamente le dinamiche sentimentali, lavorative e finanziarie. Venere porterà armonia nella vita dei nativi Ariete, mentre il Sagittario dovrà dimostrare di essere sempre presente per la persona che ama. Una ventata di ottimismo soffia sul segno del Leone, pronto a riscoprire entusiasmo e fiducia.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 maggio 2025 con classifica

Ariete: la passione continuerà a essere alle stelle grazie a Venere, anche in questa settimana di maggio. L'inizio dell'estate si preannuncia meraviglioso per voi: approfittate per fare qualcosa di più spensierato insieme alla persona che amate. Nel lavoro potrebbero esserci collaborazioni e investimenti che non andranno affatto ignorati se volete progredire nella vostra carriera professionale. Voto - 9️⃣

Toro: la settimana potrebbe iniziare un po’ a rilento a causa della Luna in Acquario, ciò nonostante, avrete comunque buone occasioni per concedervi momenti di dolcezza con la persona che amate. In ambito lavorativo forse desidererete rallentare un po’.

Aspettate ancora un po’ e fate qualche sacrificio se necessario, prima di abbracciare la libertà. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale un po’ altalenante durante questa settimana. La Luna vi darà una mano fino a martedì, per poi mettervi sotto pressione con il partner. Mantenere una buona armonia sarà fondamentale in questo periodo. Sul posto di lavoro potreste ricevere notizie finanziarie positive, che potrebbero spingervi a effettuare acquisti in programma da tempo. Voto - 7️⃣

Cancro: esprimere i vostri sentimenti con sincerità non sarà sempre così semplice secondo l'oroscopo, considerato Venere in quadratura. Questo periodo negativo però non durerà per sempre, anzi, sarà il momento di fare qualcosa per riuscire finalmente a risollevarvi.

In quanto al lavoro approfittate della posizione di Mercurio per fare maggiore chiarezza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: il passaggio del Sole nel segno dei Gemelli porterà una ventata di ottimismo secondo l'oroscopo. Dovrete però attendere la giornata di mercoledì prima di ricominciare a vedere le cose al meglio, per voi e per il partner. Sul posto di lavoro sarete abbastanza reattivi, ma dovrete anche ragionare bene sul da farsi per evitare di investire energie e risorse in progetti poco proficui. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale favorevole sul lavoro. Mercurio in trigono dal segno amico del Toro porterà buone idee, che potrebbero mettervi nella direzione giusta per raggiungere obiettivi ambiziosi.

In campo amoroso le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero rivelarsi toste a causa della Luna opposta, ma sappiate che sarà comunque possibile cercare di vivere un rapporto sereno, se saprete esprimere bene le vostre emozioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una settimana complicata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi darà una mano fino alla giornata di martedì. Successivamente, l'influenza pressante di Venere in opposizione tornerà a farsi sentire particolarmente. Le incomprensioni potrebbero sorgere se non si presta attenzione ai sentimenti del partner. In quanto al lavoro, Giove potrebbe offrirvi buone opportunità per gestire le vostre mansioni in modo differente. Voto - 6️⃣

Scorpione: partirà un po’ a rilento questa settimana di maggio a causa della Luna in quadratura.

Ciò nonostante, aldilà di qualche piccolo malinteso, l'ottimismo e la fiducia verso il partner apriranno a dialoghi costruttivi, utili a mantenere un'ottima intesa. In campo professionale Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività. Meglio non correre troppi rischi per il momento. Voto - 7️⃣

Sagittario: Venere in trigono dal segno dell'Ariete favorirà l'intesa tra voi e il partner secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura tra mercoledì e giovedì potrebbe portare un po’ d'agitazione, ma la maturità e un po’ di seduzione vi aiuteranno a calmare le acque. Dimostrate di essere sempre presenti per la persona che amate. In quanto al lavoro è il momento di pianificare e apportare alcuni cambiamenti, utili per mantenere una certa qualità nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: potreste sentirvi a volte incompresi dalla persona che amate, e con Venere in quadratura, potrebbero emergere alcune difficoltà nel vostro rapporto. Se siete single, l’attrazione fisica sarà forte, ma cercate di non confondere desiderio e sentimento. Nel lavoro Mercurio renderà redditizie le vostre mansioni, ma a volte dovrete impegnarvi più del previsto. Voto - 6️⃣

Acquario: con il Sole che entra in Gemelli, la vostra vita sentimentale si farà più leggera e giocosa. Anche la Luna vi aiuterà a rendere più interessante e maturo il rapporto. Sul fronte professionale attenzione a Mercurio e Marte, che potrebbero rendere complicato lo sviluppo delle vostre mansioni. Se state pensando a dei cambiamenti, ragionate bene prima di agire.

Voto - 7️⃣

Pesci: questa settimana di maggio si rivelerà abbastanza tranquilla e piacevole per voi nativi del segno. L'energia sarà positiva grazie in particolare alla Luna in buon aspetto. I single saranno più magnetici e pronti a vivere storie originali. Nel lavoro riuscirete a essere produttivi grazie a Mercurio, che porterà idee interessanti alle vostre mansioni. Voto - 8️⃣