L'oroscopo della settimana dal 2 all’8 giugno annuncia un cielo movimentato, con Mercurio in Gemelli che favorisce comunicazione e leggerezza, mentre Marte in Cancro alimenta emozioni profonde e talvolta contrastanti. Alcuni segni godranno di una bella spinta verso il cambiamento, soprattutto in ambito professionale (come Vergine e Bilancia), mentre altri dovranno confrontarsi con alcune tensioni interiori o familiari (come Ariete e Leone). In amore ci sarà spazio per nuove storie, ma anche per chiarimenti necessari. L’Acquario sarà in grande ripresa, con nuove energie che favoriscono il lavoro e la vita sociale.

Le previsioni astrologiche dal 2 all’8 giugno, con pagelle per tutti i segni zodiacali

♈ Ariete

Siete un vulcano di energia, ma potreste reagire in modo eccessivo a questioni di poco conto. La settimana richiede sangue freddo e autocontrollo, soprattutto in ambito familiare. Al lavoro potreste sentirvi poco ascoltati: evitate gli scontri diretti. In amore, l’irritabilità rischia di rovinare momenti speciali. Respirate e lasciatevi andare solo a emozioni sincere. ⭐ Amore: ★★☆☆☆ ⭐ Lavoro: ★★☆☆☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

♉ Toro

La settimana si apre con una certa stabilità, ma potreste sentirvi frenati da qualche responsabilità di troppo. In amore cercate maggiore libertà, ma attenzione a non ferire chi vi sta vicino.

Sul lavoro, la determinazione non manca, ma sarà importante rivedere qualche strategia. Il weekend porta buone occasioni di recupero. ⭐ Amore: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

♊ Gemelli

Mercurio nel segno vi rende brillanti e comunicativi: approfittatene per avanzare proposte o iniziare nuove collaborazioni. In amore torna la voglia di giocare e flirtare, con ottime possibilità di incontri se siete single. Chi è in coppia potrà chiarire vecchi malintesi. Una settimana scorrevole e frizzante. ⭐ Amore: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

♋ Cancro

Con Marte nel segno, siete energici ma anche suscettibili: potreste prendere tutto sul personale. La sfera affettiva è intensa, ma evitate gelosie o eccessi.

Sul lavoro si profilano scelte importanti: fidatevi del vostro intuito. Attenzione alla stanchezza fisica, regalatevi pause rigeneranti. ⭐ Amore: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★☆☆☆

♌ Leone

Non è una settimana facile: qualche tensione familiare o una delusione potrebbero farvi perdere un po’ di sicurezza. In amore vi sentite sottovalutati, ma è solo una fase passeggera. Sul lavoro cercate di non impuntarvi: la flessibilità sarà la chiave del successo. Migliora nel weekend. ⭐ Amore: ★★☆☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★☆☆☆

♍ Vergine

Settimana super costruttiva: siete organizzati, lucidi e finalmente pronti a dare forma a un progetto rimasto in sospeso. In amore recuperate complicità e serenità, con una bella armonia nella coppia.

Chi è solo potrebbe fare un incontro interessante in ambito professionale. Forma fisica in netto miglioramento. ⭐ Amore: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

♎ Bilancia

Le stelle vi spingono a rimettere ordine nelle vostre priorità. In amore avete bisogno di chiarezza e forse anche di più spontaneità. Sul lavoro potrebbero aprirsi spiragli interessanti, ma solo se supererete alcune paure legate al cambiamento. Ottimo periodo per iniziare una nuova abitudine salutare. ⭐ Sentimenti: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

♏ Scorpione

Con Marte dissonante potreste sentirvi emotivamente altalenanti o facilmente irritabili. Evitate reazioni impulsive, specialmente in ambito sentimentale. In amore, siate più morbidi e aperti al dialogo.

Sul lavoro ci saranno piccoli successi che vi ripagheranno di uno sforzo recente. Cercate di dormire meglio: il vostro corpo chiede riposo. ⭐ Sentimenti: ★★☆☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★☆☆☆

♐ Sagittario

Settimana frizzante e dinamica: voglia di evadere, viaggiare, progettare qualcosa di nuovo. In amore torna la voglia di mettersi in gioco, anche con un pizzico di follia. Il lavoro vi premia, soprattutto se operate in ambienti creativi o flessibili. Seguite l’istinto: saprà dove condurvi. ⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

♑ Capricorno

Molte responsabilità sulle spalle, ma la settimana scorre tutto sommato liscia. Sul lavoro siete meticolosi e riceverete apprezzamenti. In amore potreste sentirvi distanti o non compresi: non chiudetevi in voi stessi, parlate.

Un imprevisto potrebbe portarvi a gestire con più attenzione il budget. ⭐ Sentimenti: ★★☆☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

♒ Acquario

Ottima settimana, con uno slancio creativo e mentale che vi rende invincibili. In amore tornano entusiasmo e leggerezza: un nuovo incontro o un ritorno dal passato può movimentare il cuore. Nel lavoro arrivano proposte interessanti: seguite la vostra visione senza dubbi. ⭐ Sentimenti: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

♓ Pesci

Settimana emotivamente altalenante. In amore serve pazienza, soprattutto se siete in coppia da tempo: qualcosa va rivisto. Il lavoro vi richiede concentrazione e determinazione. Evitate distrazioni inutili e dedicatevi a ciò che conta davvero. ⭐ Sentimenti: ★★☆☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★☆☆☆