Secondo l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio, il Toro vivrà dei momenti positivi, meritandosi come voto un 8 in pagella. I nativi saranno comunque chiamati a gestire con cautela i problemi economici e ad appianare le divergenze con pacatezza.

I single del Cancro potranno invece fare incontri interessanti, il tutto mentre il Leone potrà godere degli influssi positivi di Plutone.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo 19-25 maggio: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Durante la settimana, l'equilibrio della vostra unione coniugale potrebbe essere scosso dal rapporto tra risorse economiche e amore, in quanto la maggior parte delle divergenze avrà origine da questioni finanziarie.

Se siete ancora liberi sentimentalmente, desiderate seriamente innamorarvi? Attualmente non pare molto verosimile, ma la realtà è che non ne sarete molto preoccupati. Le vostre priorità sono differenti e, per quanto riguarda l'amore, difficilmente vi spingerete oltre ad un’avventura. La vostra autorevolezza sarà messa in dubbio da una ristretta cerchia di collaboratori, ma continuerete comunque a beneficiare di grande stima all'interno dell'ambiente lavorativo. Voto: 7

Toro – I problemi economici, affrontati in coppia, richiederanno una gestione molto cauta. Tentate di appianare le divergenze con la massima pacatezza possibile: un tono inflessibile o categorico non porterà risultati positivi.

Single, alcuni incontri inaspettati potrebbero trasformarsi in legami piacevoli. Dedicatevi con cura al vostro lavoro, anche se i compiti che vi vengono richiesti vi sembrano molto al di sotto del vostro livello. La vostra precisione sarà generosamente compensata con la proposta di un impiego o di un ruolo più stimolante e perciò più gratificante. Ma per ora, ricordate che "ogni giornata porta con sé i suoi problemi". Voto: 8

La settimana 19-25 maggio secondo le stelle: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Sotto l'influsso di Venere, la vita matrimoniale si prospetta serena e solida. Molti di voi inizieranno persino una nuova e stimolante attività insieme alla persona amata. Se siete single, vi innamorerete profondamente del partner arrivando a pensare persino alle nozze.

Venendo al lavoro, i liberi professionisti potrebbero invece incontrare qualche difficoltà. Siate precisi e mirate sempre alla soddisfazione della clientela. Voto: 7

Cancro – Durante questa settimana, l'influsso di Venere accrescerà notevolmente il vostro potere di seduzione all'interno della coppia. Cercherete di consolidare i legami che vi uniscono alla persona amata, evitando di disperdere le energie, e vivrete insieme momenti indimenticabili. Se siete single, godrete della speciale benevolenza di Venere. Coloro che hanno recentemente vissuto una separazione beneficeranno degli stessi influssi planetari dei single, cosa che potrebbe aprire la porta ad incontri molto interessanti. In ambito lavorativo, risulterà arduo mantenere la vostra posizione lavorativa.

Non accettate compromessi e mantenete un atteggiamento rigido, poiché ogni passo falso potrebbe avere conseguenze significative. Voto: 7,5

Previsioni astrali fino al 25 maggio con pagelle: Leone e Vergine

Leone – In questa settimana, l'impatto di Venere si dimostrerà favorevole soprattutto per chi è sposato. Nonostante ciò, in alcune circostanze, potreste sentirvi attratti da qualcun altro. L’oroscopo raccomanda di opporvi a questa tentazione per non mandare in frantumi il legame con il vostro partner. Single, vi aspetta una gradevole storia d'amore, che fonderà affetto e sensualità. Ma dovete avere l'audacia di condividere i vostri sentimenti con la persona che vi attrae. In ambito professionale, è possibile che siate un po' amareggiati per l'evoluzione degli eventi.

Vi aspettavate molto e, al contrario, i vostri progetti hanno subito solo rinvii. Tutto ciò si risolverà comunque grazie a Plutone. I suoi influssi saranno estremamente positivi, quindi beneficiatene. Voto: 7,5

Vergine – Coppie di lunga data, potreste avvertire il peso del tempo. Sarà necessario impiegare tutta la vostra creatività per allontanarvi dalle abitudini e riscoprire l'ardore degli inizi. Le coppie fresche vivranno una settimana di grande gioia. Se siete single, potreste essere troppo disincantati per accorgervi delle nuove occasioni sentimentali. Tuttavia, ricordate che un nuovo amore può portare una ventata di novità nella vostra esistenza. Tenete gli occhi ben aperti. Sul fronte lavorativo, l'influsso di Marte vi darà una grande forza. Se la vostra situazione professionale non vi soddisfa, intraprenderete azioni decise per modificarla, ma non fate affidamento su nessuno all'infuori di voi stessi. Voto: 7