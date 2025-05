La fortuna bussa alla porta dei Pesci: l'oroscopo della settimana 2-8 giugno 2025 premia il segno con il punteggio massimo. Al contrario, il Capricorno si accinge ad affrontare un periodo incerto, con qualche problema di carattere economico. Approfondiamo le previsioni delle stelle, segno per segno.

Punteggi e oroscopo della settimana 2-8 giugno: Capricorno flop, Pesci top

☘️☘️☘️ Capricorno. State attraversando un periodo d’incertezza che sembra non voler finire, e ciò può farvi sentire sopraffatti. È come se vi trovaste in una stanza buia, cercando l’interruttore senza sapere dove sia.

Vi manca una direzione chiara, ma la verità è che siete molto più forti di quanto pensiate. In settimana potrebbero presentarsi problemi economici o gestionali: questioni da risolvere in banca, alla posta o in casa. Evitate investimenti rischiosi o decisioni avventate: non è il momento giusto. Anche il vostro fisico richiede maggiore attenzione. Dormite poco, mangiate in fretta o in modo disordinato, e la vostra energia ne risente. Prendetevi cura di voi: un piccolo gesto quotidiano può fare la differenza. In amore, la stabilità c’è, ma non dovete dare nulla per scontato. Coltivate la comunicazione e create momenti di complicità.

☘️☘️☘️ Toro. Settimana faticosa, scandita da mille impegni pratici che vi obbligheranno a restare sempre con la mente occupata.

In casa c’è molto da fare: piccole ristrutturazioni, lavori in sospeso, visite di parenti, o semplicemente il bisogno di mettere ordine dove regna il caos. Il rischio è di sentirvi esausti ancora prima che arrivi il weekend. Qualcuno sarà coinvolto in una cerimonia oppure partirà per una breve vacanza, ma anche lì sarà difficile staccare completamente. A livello sentimentale, se siete in una relazione da molti anni, potrebbero affiorare dubbi o cali d’entusiasmo: evitate di ignorare il problema e affrontatelo con il cuore aperto. L’amore maturo non si nutre solo di passione, ma anche di intesa, rispetto e progettualità. Proponete un cambiamento, magari un viaggio o un momento speciale solo per voi due.

In arrivo qualche spesa imprevista.

☘️☘️☘️ Scorpione. Siete combattuti tra desiderio di controllo e bisogno di lasciarvi andare. I pensieri si affollano nella mente, e molte delle vostre paure non trovano riscontro nella realtà. È arrivato il momento di distinguere ciò che è vero da ciò che vi raccontate per abitudine. In settimana, concedetevi una pausa: una piccola fuga, anche solo mentale, vi aiuterà a vedere le cose da una prospettiva diversa. In amore, qualcuno ritroverà la passione, altri si renderanno conto che è arrivato il momento di chiudere un capitolo ormai logoro. Se avete figli, richiederanno più presenza e ascolto. Dal punto di vista economico, entrate e uscite si alterneranno, ma niente che non possa essere gestito con un po’ di organizzazione.

Fidatevi di più di chi vi sta accanto, non dovete per forza fare tutto da soli.

☘️☘️☘️ Gemelli. Ultimamente state correndo troppo, e il vostro corpo vi sta chiedendo di rallentare. Il lavoro e la carriera vi assorbono completamente, ma questo ritmo non è sostenibile a lungo. Siete stanchi, nervosi, e vi sentite come se foste sempre in affanno. Fermatevi. Prendetevi uno spazio per voi, anche solo un’ora al giorno per rigenerarvi. Il vostro benessere mentale e fisico è prioritario. Se state pensando alle vacanze, puntate su luoghi tranquilli, magari nella natura, dove potrete finalmente respirare. La famiglia vi chiederà attenzione, e anche le faccende domestiche non vi lasceranno tregua. Non lasciate che il senso del dovere vi opprima.

Una nuova emozione si affaccerà alla vostra vita: potrebbe trattarsi di un incontro, un messaggio o un invito inaspettato. Restate aperti al cambiamento.

☘️☘️☘️☘️ Cancro. La vostra sensibilità vi spinge ad assorbire anche i problemi degli altri, e in questo periodo vi siete caricati di troppe responsabilità. Rischiate di compromettere la vostra salute mentale e fisica. Riorganizzate l’agenda, delegate quando potete e soprattutto mettete voi stessi al centro. Non è egoismo, è sopravvivenza. In amore sentite il bisogno di leggerezza, di evasione. Il cuore reclama attenzione dopo un periodo di apatia e rinunce. Lasciatevi coinvolgere da nuove conoscenze o recuperate la scintilla in una storia esistente.

Entro la fine del mese vi troverete davanti a prendetela con lucidità. Avete già dentro di voi tutte le risposte di cui avete bisogno.

☘️☘️☘️☘️ Leone. Un periodo positivo è alle porte, ma non senza qualche sfida iniziale. Dovrete uscire dal vostro guscio e mettervi in discussione, accettando nuove occasioni che potrebbero sorprendere anche voi stessi. La socialità sarà un punto di forza: i rapporti familiari si intensificheranno e anche le amicizie vecchie e nuove vi regaleranno momenti piacevoli. Sul lavoro sarà importante innovare, trovare nuove soluzioni, rompere con la routine. Se siete in cerca di un’occupazione, questa settimana porta buone possibilità: inviate curriculum, partecipate a colloqui, muovetevi.

Le discussioni economiche saranno inevitabili, ma gestibili se mantenete la calma. In amore c’è bisogno di più leggerezza: provate a ridere di più insieme.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia. Settimana dinamica e intensa: avrete mille cose da fare e la sera crollerete dal sonno. Nonostante la fatica, sarete produttivi, creativi e pieni di idee. È un ottimo momento per riprendere in mano progetti lasciati in sospeso o per proporre iniziative nuove. Non rinunciate a ciò che vi fa stare bene: arte, bellezza, benessere. Qualcuno si è trascurato troppo nell’ultimo anno, ma ora è tempo di riprendere in mano la propria immagine. Una visita dal parrucchiere, un nuovo capo, un trattamento estetico: piccoli gesti che faranno miracoli sul vostro umore.

In amore, serve pazienza: i rapporti stabili andranno nutriti con più presenza e meno pretese.

☘️☘️☘️☘️ Vergine. State vivendo un momento di riflessione sul passato, e questo può ostacolare la vostra serenità nel presente. C’è qualcosa che ancora vi pesa dentro, forse una delusione mai superata o un torto non digerito. È il momento di chiudere quel capitolo e voltare pagina. Concentratevi su quello che avete oggi e sui piccoli passi quotidiani verso la vostra felicità. La settimana potrebbe portare ansia legata a eventi imminenti, come un esame, una visita o un incontro importante. Affrontate tutto con metodo e non lasciatevi sopraffare. In amore, le relazioni durature potrebbero attraversare una fase critica: sarà fondamentale il dialogo.

Chi è solo, invece, farà bene a guardarsi intorno: le possibilità non mancano.

☘️☘️☘️☘️☘️ Ariete. Sarà una settimana un po’ altalenante, ma nel complesso vi regalerà qualcosa in più rispetto a quanto vi aspettavate. È il momento di restare aperti agli incontri e di cogliere ogni occasione che vi viene incontro, senza tirarsi indietro. Dedicate tempo a ciò che vi fa sentire vivi: un hobby, uno sport, un progetto personale. Qualcosa di buono sta per nascere. A livello economico, sono previste nuove entrate, ma occhio alle attese lunghe e agli imprevisti in uffici pubblici o negozi. Chi ha figli si sentirà più tranquillo, forse per una buona notizia o semplicemente perché i rapporti miglioreranno.

Le coppie giovani procedono a gonfie vele, mentre quelle più “stagionate” potrebbero sentire il peso della routine.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario. È tempo di guardarvi dentro e capire cosa vi rende davvero felici. Troppe volte vi siete adattati a situazioni che non vi rappresentano, e ora sentite il bisogno di cambiare. Niente fretta: datevi tempo. Pazienza e perseveranza saranno i vostri alleati. Sul fronte familiare, cercate di rispettare gli spazi altrui: tensioni e discussioni potrebbero emergere per motivi banali. Il sonno è disturbato, il riposo scarso: provate a disconnettervi prima di dormire e fate spazio al silenzio. Nei sentimenti, c’è un po’ di stasi, soprattutto per i single. Ma anche questo ha un senso: serve fare ordine dentro prima di lasciar entrare qualcuno di nuovo.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario. Settimana vivace e stimolante. Vi sentirete più energici, ispirati e fiduciosi. La stanchezza dei giorni precedenti lascerà spazio a una nuova chiarezza interiore. Qualcuno prenderà una decisione importante, forse legata a un cambiamento di vita, lavoro o abitudini. È il momento di stravolgere la routine: anche una piccola modifica nel quotidiano può sbloccare ciò che era fermo. In amore, le relazioni sono instabili, con alti e bassi che vi confondono. Ritagliate uno spazio tutto vostro, per riflettere e capire cosa desiderate davvero. Attenzione ai bisogni dei figli piccoli o alle esigenze familiari: ci sarà bisogno del vostro supporto.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci. Settimana brillante, che vi consentirà di rimettervi in gioco su più fronti.

Vi siete sentiti messi da parte, ma ora vi riprendete il centro della scena. In amore, chi ha chiuso con il passato troverà un nuovo slancio. Incontri inaspettati, messaggi dal sapore romantico e sorrisi che tornano a fiorire. Alcuni conti in sospeso verranno finalmente chiusi, ma potrebbero arrivare novità che vi obbligheranno a rivedere alcuni piani familiari. C’è chi affronterà un trasloco, un cambiamento lavorativo o un viaggio impegnativo. Le coppie giovani faranno passi in avanti: un progetto condiviso, una convivenza o semplicemente un legame più saldo.