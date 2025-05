L'oroscopo del fine settimana dal 17 al 18 maggio annuncia amore e fortuna per i nativi dei Gemelli, favoriti dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre i Pesci saranno piuttosto impegnati sul fronte lavorativo. Il cuore dei nativi del Leone batterà a mille, nel tentativo di conquistare la persona amata, mentre l'Acquario si dimostrerà particolarmente abile in ambito professionale.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 maggio 2025 con classifica

Ariete: questo weekend di metà mese non inizierà al meglio in campo amoroso a causa della Luna in quadratura.

Venere proteggerà il vostro rapporto, ma non aspettatevi momenti da batticuore, almeno fino a domenica. Per quanto riguarda il lavoro queste stelle saranno ancora sufficientemente efficaci per garantirvi buoni risultati in quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un fine settimana abbastanza sobrio in amore secondo l'oroscopo. Con il partner ci saranno buone emozioni, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica, potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione. Sul posto di lavoro il risultato di alcune vostre mansioni dipenderà quasi esclusivamente da voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario nel corso di questo fine settimana. Amore e fortuna andranno di pari passo: vi sentirete davvero grati e felici della compagnia del partner.

In quanto al lavoro ci saranno un po' di cose da sistemare nel vostro impiego, ma avrete idee e risorse a sufficienza da ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali poco brillanti in amore secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in aspetto disarmonico, portando possibili tensioni e non sarà semplice trovare il giusto approccio per poter essere felici insieme alla persona che amate. Decisamente meglio, invece, sul piano del lavoro: Giove in buon aspetto e Mercurio favorevole garantiscono vittorie e riconoscimenti. Voto - 7️⃣

Leone: il vostro cuore batterà a mille in questo fine settimana di maggio. Il rapporto con la vostra fiamma sarà buono, ma sentirete l'esigenza di fare qualcosa di più per essere felici insieme.

Nel lavoro ci saranno alti e bassi a causa di Mercurio. Avrete bisogno di trovare una certa costanza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: proverete buoni sentimenti nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Sarà un weekend godibile in amore, soprattutto durante la giornata di sabato, quando la Luna sarà dalla vostra parte. In quanto al lavoro quei progetti a cui state lavorando adesso potrebbero finalmente sbocciare grazie a Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Bilancia: continua a non essere un periodo facilissimo per la vostra vita sentimentale. La Luna e Venere non vi daranno grandi occasioni in amore. Cercate di rimanere calmi e non fatevi travolgere anche da piccoli ostacoli. Bene il lavoro grazie a Giove, che vi guiderà nelle vostre mansioni, senza commettere particolari sbavature.

Voto - 6️⃣

Scorpione: questo fine settimana sarà un mix di soddisfazioni per voi nativi del segno. Non sarà un cielo perfetto, ma comunque sufficiente per ricavare discrete gratificazioni. In amore avrete cura del vostro rapporto, dimostrandovi presenti per la persona che amate. In quanto al lavoro, a volte potreste avere una visione differente rispetto ai colleghi. L'importante sarà trovare una direzione comune e valida per tutti. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna e Venere vi sorrideranno in questo weekend secondo l'oroscopo. Ci saranno momenti di comprensione e intesa con il partner. Se siete single penserete al vostro futuro amoroso con grande ottimismo. In ambito lavorativo sarà possibile ottenere tanto dalle vostre mansioni, soltanto se avrete le idee chiare e saprete pianificare bene le prossime mosse.

Voto - 8️⃣

Capricorno: l'astro argenteo in congiunzione vi permetterà di iniziare bene questo fine settimana, ma con Venere in quadratura, potrebbero esserci difficoltà nel trovare equilibrio nel rapporto. Cercate di comprendere meglio i sentimenti del partner. Sul posto di lavoro ci saranno momenti in cui tutto vi sembrerà possibile grazie a Mercurio. Per il momento però, limitatevi a fare bene ciò che vi assegneranno. Voto - 7️⃣

Acquario: con il sostegno di Giove in trigono, vi dimostrerete spesso abili e particolarmente attivi al lavoro, anche se con Marte e Mercurio contro di voi, ci vorrà una gran fatica per mantenere una certa qualità in quel che fate. In amore potrete contare sulla Luna e su Venere favorevoli per cercare di far felice la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarete piuttosto impegnati in campo professionale secondo l'oroscopo, ma con il sostegno di Mercurio in sestile e un pizzico di impegno in più, i risultati saranno alla vostra portata. In amore queste stelle non saranno particolarmente influenti, ma assumeranno una posizione adeguata per poter godere di un rapporto sereno. Voto - 8️⃣