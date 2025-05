L'oroscopo della settimana dal 26 maggio all'1 giugno 2025 si concentra soprattutto sull'amore. Tra i segni migliori del periodo, premiati dalle stelle con il massimo punteggio, troviamo anche il Capricorno. Al contrario, per il Sagittario si prevede una settimana difficile in campo affettivo. Approfondiamo le previsioni dell'astrologia segno per segno.

Classifica e oroscopo dell'amore dal 26 maggio all'1 giugno: dai segni flop a quelli top della settimana

❤️❤️❤️ Sagittario. Energia bassa, soprattutto in ambito affettivo. Se vivete una relazione di lunga data, potreste percepire un calo di entusiasmo o una certa ripetitività.

Le crisi non vanno ignorate, ma affrontate con spirito costruttivo. Se avete il dubbio che la relazione sia giunta al termine, non precipitate le decisioni. Anche se c'è un'altra persona che vi incuriosisce, prima di stravolgere tutto, lasciate sedimentare le emozioni e concedetevi il tempo di capire.

❤️❤️❤️ Vergine. Settimana dal ritmo instabile, in cui l’umore risente dello stress accumulato. La voglia di uscire o socializzare sarà limitata, anche a causa di una mole di impegni che rischia di escludere la famiglia e i sentimenti dalla vostra priorità quotidiana. Provate a rivedere l’agenda: delegare ciò che è delegabile è una scelta saggia. Evitate che le tensioni lavorative si riversino in casa.

Se siete in coppia, la comunicazione potrebbe risultare faticosa. Servirebbe più ascolto e meno silenzi.

❤️❤️❤️ Toro. Giornate dense di responsabilità, forse legate a studio, prove da superare o compiti delicati. Qualcosa vi tiene in ansia e vi distrae anche dalla sfera affettiva. L’amore sembra distante, eppure una persona del passato potrebbe riapparire, riaccendendo pensieri mai del tutto spenti. Attenzione a non idealizzare chi non fa più parte della vostra vita. Le emozioni vanno accolte, ma anche messe in prospettiva.

❤️❤️❤️ Leone. Nel corso della settimana vi troverete davanti a una scelta difficile, che metterà alla prova il vostro cuore. Chi è in coppia dovrà puntare tutto sull’onestà, anche quando costa fatica: fingere o evitare i problemi non è più possibile.

Chi è solo, invece, farebbe bene a lasciarsi il passato alle spalle e ad aprirsi a nuove esperienze. Accettate un invito o, se ne sentite il desiderio, siate voi a proporne uno. Potrebbe nascere qualcosa di interessante, anche solo sul piano dell’amicizia. Non cercate di impressionare a tutti i costi: siate autentici, perché solo così chi vi sta davanti potrà davvero apprezzarvi.

❤️❤️❤️❤️ Ariete. Questa settimana porterà una determinazione speciale nelle questioni di cuore. Se nella vostra relazione ci sono state tensioni o silenzi, troverete la forza per riavviare il dialogo e ricostruire ciò che si era incrinato. La passione potrà rinascere, ma serve anche un po’ di flessibilità da parte vostra: lasciate spazio all’emozione.

Chi è single potrebbe sentirsi scettico verso una nuova conoscenza, ma non forzate nulla. Se non c’è affinità, va bene così. L’amore non si cerca con ansia: quando arriva, lo sentirete chiaramente.

❤️❤️❤️❤️ Cancro. Non dovete mai vergognarvi di ciò che provate, anche se ci sono ostacoli come la distanza, le differenze d’età o le responsabilità familiari. In amore siete sognatori, e questa vostra sensibilità vi rende unici. Potrebbe esserci qualcuno che si prende una cotta per voi nei prossimi giorni: se siete impegnati, fate attenzione a non oltrepassare certi limiti. Chi ha una storia importante potrebbe prendere decisioni significative, come andare a convivere o fare un passo ufficiale entro l’estate.

Le emozioni saranno intense: vivetele con sincerità, senza perdere di vista ciò che conta davvero.

❤️❤️❤️❤️ Bilancia. È il momento giusto per fermarvi a riflettere su ciò che provate davvero. Alcuni di voi si accorgeranno di essere intrappolati in una relazione che va avanti per abitudine, più che per amore. Altri, invece, inizieranno a interrogarsi su sentimenti che non sembrano più così chiari. Non abbiate fretta di decidere, ma ascoltate il vostro cuore con attenzione. Non servono risposte immediate, ma autenticità e consapevolezza. Fingere che tutto vada bene non vi aiuterà: solo affrontando le vostre emozioni potrete tornare a sentirvi davvero sereni.

❤️❤️❤️❤️ Gemelli. In questi giorni saranno i fatti a parlare più delle parole.

Che siate in coppia o alla ricerca dell’amore, sarà fondamentale dimostrare ciò che provate con gesti concreti. Se una situazione vi lascia perplessi, provate a viverla senza troppe aspettative e senza lasciarvi bloccare dai pensieri ricorrenti. Una nuova conoscenza potrebbe conquistarvi, ma solo se vi permettete di conoscerla per ciò che è, senza fretta. Non costruite castelli in aria, ma godetevi il presente: da qualcosa di semplice può nascere una connessione profonda.

❤️❤️❤️❤️❤️ Acquario. Il vostro cuore sarà più acceso che mai, pronto a mettersi in gioco con entusiasmo e spontaneità. Le relazioni durature potranno compiere un passo avanti importante, magari con la nascita di un nuovo progetto condiviso, da vivere con leggerezza e passione.

Per chi è solo, l’amore potrebbe presentarsi sotto forma di incontro insolito, magari online o in un contesto del tutto inaspettato. Siate curiosi, lasciatevi sorprendere. Non serve forzare nulla: basta un pizzico di apertura per trasformare l’ordinario in qualcosa di straordinario.

❤️❤️❤️❤️❤️ Pesci. In questi giorni l’amore sarà la vostra priorità assoluta. Chi ha il cuore libero potrà vivere un colpo di fulmine travolgente, magari con una persona particolare, diversa dal solito, forse anche più grande d’età. Ci sarà chi riceverà una proposta di viaggio o di cambiamento che potrebbe dare una svolta significativa alla propria vita sentimentale. Non chiudetevi in casa né nel vostro mondo interiore: fate spazio alle novità e lasciate che l’inaspettato vi sorprenda.

Il vostro romanticismo sarà una calamita irresistibile.

❤️❤️❤️❤️❤️ Scorpione. Questa settimana potrebbe regalarvi conferme emozionanti: se avete in mente una persona, potreste scoprire che il sentimento è ricambiato. Non aspettate ancora: fate un passo avanti, lasciatevi alle spalle la paura di non essere all’altezza o il timore di essere rifiutati. Anche chi è in coppia sentirà il cuore battere più forte del solito, grazie a gesti del partner che riaccenderanno la passione. Sono giornate da vivere senza riserve, in cui potreste davvero ritrovare il gusto di emozionarvi come non succedeva da tempo.

❤️❤️❤️❤️❤️ Capricorno. Potrebbe nascere un amore in grado di stravolgere ogni certezza. Chi vi sembrava lontano, irraggiungibile o fuori portata, potrebbe avvicinarsi con intenzioni serie e travolgenti.

Le conversazioni saranno stimolanti, le attrazioni intense, e alcuni di voi si sentiranno pronti a fare progetti importanti, come pensare a una convivenza o persino a un figlio. Se sentite che qualcosa sta cambiando dentro di voi, non bloccatelo. L’amore non va razionalizzato: va vissuto, a cuore aperto, con tutta la vostra maturità e la vostra passione.