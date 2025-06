Secondo l'oroscopo di domenica 29 giugno 2025, il Sagittario al primo posto della graduatoria, affronterà la giornata con ottimismo e determinazione. All’ultimo posto della classifica si colloca il Cancro, che avverte il bisogno di chiudersi nel proprio guscio, prendendo le distanze da ciò che lo disturba.

La classifica di domenica 29 giugno 2025: Leone al terzo posto

1° Sagittario - Vi sentite vitali, leggeri e pieni di entusiasmo. Avete voglia di movimento, di libertà, di allargare i vostri orizzonti. È una giornata perfetta per fare qualcosa di diverso dal solito, per viaggiare, anche solo con la mente, o per dedicarvi a un’attività che stimola il vostro spirito curioso.

I rapporti con gli altri sono fluidi e stimolanti, e riuscite a coinvolgere chi vi circonda con il vostro sorriso e la vostra energia contagiosa. Se avete un’idea da proporre, un invito da fare, una parola da dire, non aspettate: siete in piena sintonia con l’atmosfera del momento.

2° Ariete - Vi svegliate pieni di iniziativa e voglia di fare. Non volete sprecare il tempo a rimuginare o a restare fermi: la vostra mente è in fermento, il corpo chiede movimento, e il cuore è pronto a mettersi in gioco.

Avete l’occasione di chiarire un malinteso, di riaccendere una relazione che sembrava sopita o di trovare un nuovo slancio in un progetto personale. Lasciate spazio all’intuito, ma non dimenticate di ascoltare anche gli altri. Il vostro entusiasmo può costruire ponti dove prima c’erano distanze.

3° Leone - State vivendo una domenica luminosa, in cui la vostra autostima si riflette nelle relazioni e in ciò che fate.

Siete ispirati, pieni di calore umano, e chi vi sta accanto lo percepisce. Potreste ricevere un complimento inaspettato o sentirvi finalmente apprezzati da qualcuno che conta. È il momento giusto per mostrare ciò che avete dentro, senza paura di brillare. Il vostro carisma è forte, ma è la vostra generosità a rendervi davvero speciali in questa giornata.

4° Acquario - Avete bisogno di spazi aperti, di novità, di rompere la routine. Questa domenica vi offre l’occasione per uscire dalla solita dinamica e trovare ispirazione in qualcosa di nuovo. Una conversazione con una persona fuori dal vostro giro abituale può aprirvi gli occhi su una questione importante. Siete portati a vedere oltre il visibile, e questa capacità vi aiuta anche a risolvere piccoli dilemmi emotivi.

Puntate sulla leggerezza e non forzate nulla: tutto arriva al momento giusto, se sapete lasciare andare il controllo.

5° Gemelli - La vostra mente è brillante e pronta a saltare da un’idea all’altra con entusiasmo. Anche se si tratta di una giornata più rilassata, voi non riuscite a stare fermi. C’è sempre un dettaglio da sistemare, una persona da sentire, un pensiero da condividere. Questo dinamismo vi dà energia, purché non si trasformi in agitazione. Potete avere ottimi spunti da trasformare in azioni concrete, ma evitate di disperdervi in troppi impegni. Una chiacchierata con una persona cara può aiutarvi a chiarire meglio un sentimento.

6° Bilancia - Sentite il bisogno di armonia, di bellezza, di relazioni autentiche.

La giornata vi invita a rallentare e a cercare equilibrio tra ciò che desiderate e ciò che potete davvero realizzare. Avete un’intuizione più acuta del solito, e questo vi permette di comprendere meglio anche chi vi circonda. Potreste ritrovare un rapporto che si era un po’ raffreddato o decidere di dare una nuova forma a un progetto condiviso. Meno perfezionismo, più cuore: questa è la chiave per farvi stare bene.

7° Pesci - La vostra sensibilità vi porta a cogliere anche le sfumature più sottili delle emozioni, vostre e altrui. Questo vi rende più empatici, ma anche un po’ vulnerabili. È una giornata adatta a coltivare le passioni interiori: musica, arte, spiritualità, sogni ad occhi aperti.

Se riuscite a prendervi uno spazio tutto vostro, lontano dalle richieste esterne, troverete una connessione profonda con ciò che vi fa sentire vivi. Cercate però di non chiudervi troppo: anche un piccolo gesto può fare la differenza nel rapporto con gli altri.

8° Vergine - Siete molto attenti ai dettagli, ma questa precisione può trasformarsi in una rigidità che non vi aiuta a rilassarvi. Avete bisogno di lasciar andare un po’ di controllo per vivere davvero la leggerezza del momento. Qualche pensiero legato al lavoro o a un impegno imminente rischia di disturbare la vostra quiete interiore. Provate a rimandare le preoccupazioni e a dedicarvi a qualcosa di semplice e gratificante. Anche una passeggiata o un libro possono rivelarsi terapeutici se sapete ascoltare ciò di cui il vostro corpo ha bisogno.

9° Toro - Siete in cerca di stabilità e sicurezza, ma in questa giornata potreste sentirvi un po’ disorientati, come se qualcosa vi sfuggisse di mano. Le emozioni tendono ad accumularsi sotto la superficie e a emergere in momenti inaspettati. Non è facile per voi condividere tutto quello che provate, ma parlare vi farebbe bene. Un confronto sincero con una persona fidata potrebbe schiarirvi le idee. Non trattenete tutto dentro, e cercate un piccolo piacere quotidiano che vi aiuti a ritrovare equilibrio.

10° Scorpione - Siete in una fase di trasformazione e questa giornata sembra portarvi dentro un turbine di riflessioni. La vostra intensità è palpabile, e non sempre facile da gestire, soprattutto nei rapporti più stretti.

Se qualcosa vi infastidisce, potreste reagire in modo più brusco del solito. Cercate di non farvi dominare da gelosie o sospetti, e puntate invece sulla sincerità. C’è spazio per riparare una frattura, ma solo se decidete di abbassare le difese. A volte, lasciarsi andare è più coraggioso che restare in controllo.

11° Capricorno - La fatica mentale si fa sentire. Avete accumulato impegni e responsabilità, e questa domenica potrebbe sembrarvi meno rigenerante del previsto. Anche se siete abituati a reggere il peso del dovere, avete bisogno di staccare e di respirare. Non tutto deve essere produttivo: potete concedervi un po’ di svago senza sentirvi in colpa. Provate a ridurre le aspettative verso voi stessi e ad accettare che anche il riposo fa parte del successo.

Meno rigidità e più ascolto interiore possono aiutarvi a ricaricarvi.

12° Cancro - Vi sentite fragili, emotivamente esposti e forse poco compresi da chi vi sta accanto. Il bisogno di protezione vi spinge a chiudervi, ma questo isolamento rischia di accentuare le insicurezze. Siete molto legati al passato, ai ricordi, alle emozioni che riaffiorano con intensità, e tutto questo può rendere difficile vivere pienamente il presente. Avete bisogno di dolcezza, ma anche di leggerezza. Provate a regalarvi un momento che vi appartenga davvero, qualcosa che parli solo a voi, senza aspettative. Anche il silenzio può essere un balsamo, se scelto e non subito.