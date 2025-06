L'oroscopo con classifica di lunedì 23 giugno 2025 pone al primo posto il Capricorno. È favorito nel lavoro, dove può ottenere risultati concreti, ma anche nella sfera personale, grazie a una calma interiore che gli permette di affrontare ogni questione con maturità. Anche le relazioni sono ben bilanciate, senza drammi né equivoci.

All’ultimo posto si trova invece il Leone, che ha difficoltà nel contenere l’impulsività. I rapporti interpersonali ne risentono e anche le attività quotidiane sembrano non procedere come previsto. Meglio evitare discussioni inutili e rimandare le decisioni importanti.

La classifica di lunedì 23 giugno 2025: Toro al terzo posto

1. Capricorno - Siete nella condizione ideale per affrontare la giornata con disciplina e mente lucida. La Luna in Vergine vi sostiene con un’energia rassicurante, che vi permette di gestire con metodo anche le situazioni più complesse. Nei rapporti professionali vi fate apprezzare per la vostra affidabilità, mentre sul piano personale riuscite a mantenere un equilibrio prezioso.

Chi ha bisogno di prendere una decisione, oggi trova la chiarezza necessaria. È una giornata in cui le cose scorrono senza intoppi, purché continuiate a seguire la vostra linea con coerenza. Ottimo anche il vostro senso pratico.

2. Vergine - Avete il favore della Luna nel vostro segno, che vi rende più sensibili ma anche più capaci di mettere ordine dentro e fuori.

La giornata inizia con una buona energia mentale, che potete canalizzare nel lavoro o nello studio. I rapporti personali si colorano di una dolcezza nuova, priva di eccessi ma ricca di piccole attenzioni. Siete in grado di fare la differenza nei dettagli, senza bisogno di gesti eclatanti. Chi deve affrontare un chiarimento può contare su un dialogo costruttivo. Anche sul fronte delle idee, emergono nuove possibilità.

3. Toro - Le stelle vi supportano con discrezione ma costanza e avete la sensazione di riprendere in mano le redini della vostra vita. La Luna vi dona concretezza, mentre Venere e Marte nel Leone vi stimolano a osare un po’ di più del solito. Non si tratta di rivoluzioni, ma di piccole scelte che vi fanno sentire più padroni della vostra vita.

Bene il lavoro, soprattutto per chi si muove in ambiti pratici o artigianali. In amore, riscoprite il valore della lentezza: non è un difetto.

4. Scorpione - Il cielo vi guarda con favore, anche se non sempre riuscite a riconoscerlo. Le emozioni sono più gestibili del solito, e la Luna in Vergine vi aiuta a prendere le distanze da certi pensieri troppo pesanti. Il vostro intuito funziona bene e vi permette di anticipare gli eventi, ma senza allarmismi. Chi è in coppia può approfittare del momento per rafforzare il dialogo, mentre chi è solo potrebbe sentire un’attrazione improvvisa per una persona conosciuta da poco. Nel lavoro, non sottovalutate un’intuizione: potrebbe aprirvi una nuova strada.

5. Cancro - Giornata positiva, soprattutto se decidete di mettere da parte l’iper-sensibilità che a volte vi rende vulnerabili. Le stelle vi aiutano a costruire un ambiente più sereno, sia sul lavoro che a casa. La comunicazione migliora, e avete la possibilità di chiarire un malinteso. Siete attenti, delicati, ma anche più risoluti del solito. Bene anche gli affari, soprattutto se dovete chiudere un contratto o un accordo. In amore, c’è bisogno di sincerità: evitate di rimandare un discorso che da tempo tenete chiuso nel cassetto.

6. Pesci - Luna opposta, ma non negativa. Vi aiuta a mettere a fuoco ciò che vi turba e a trovare risposte inaspettate. Il vostro spirito creativo è forte, e anche se la razionalità non è al massimo, riuscite a incanalare l’intuizione in qualcosa di costruttivo.

Nel lavoro, non fatevi distrarre da chi vi rema contro: restate focalizzati su ciò che potete controllare. Nei rapporti personali, state attraversando un momento di rinnovamento: qualcosa cambia, ma non necessariamente in peggio. Tenete aperto il cuore.

7. Bilancia - La giornata è scorrevole, anche se non vi sentite del tutto in armonia. Avete bisogno di ritagliarvi del tempo per voi stessi, lontani da pressioni e richieste eccessive. Le stelle vi invitano alla riflessione, ma senza chiudervi. Nel lavoro, meglio procedere con cautela, evitando decisioni impulsive. In amore, se vi sentite sottovalutati, parlatene senza recriminazioni: l’altro non può leggere nei vostri silenzi. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante in ambito culturale o tramite un contatto professionale.

8. Acquario - C’è una tensione di fondo che vi rende irrequieti. Sentite il bisogno di rompere uno schema, di liberarvi da una situazione che non vi soddisfa. Tuttavia, non tutte le gabbie sono reali: alcune ve le create da soli. La Luna di giornata vi invita a un’analisi più lucida, meno idealizzata. Nel lavoro, evitate di scontrarvi con un superiore: aspettate il momento giusto per far valere le vostre idee. In amore, chi vi sta vicino potrebbe percepire la vostra distanza. Provate a spiegare cosa vi agita, senza fuggire.

9. Gemelli - Non tutto va secondo i vostri piani, ma avete la capacità di adattarvi e trasformare gli imprevisti in risorse. La mente è veloce, ma le emozioni sembrano un po’ in ritardo.

Avete bisogno di ritrovare un equilibrio tra quello che pensate e quello che provate. In ambito lavorativo, una piccola svolta è possibile, ma solo se saprete essere chiari nelle richieste. In famiglia, potreste avvertire una certa stanchezza emotiva. Attenzione alle parole: non sempre chi vi ascolta è pronto a reggere la vostra franchezza.

10. Ariete - Siete nervosi e impazienti, e questo rischia di rendere più complicate anche le situazioni semplici. Le stelle parlano di un’energia da canalizzare con attenzione, perché altrimenti si trasforma in irritazione o reattività. In amore, evitate il sarcasmo: l’altro potrebbe non cogliere il tono ironico e rispondere male. Nel lavoro, ci sono rallentamenti che non dipendono da voi, ma questo non significa che dovete forzare la mano.

Prendete tempo, se serve. La Luna vi chiede precisione nei dettagli: non trascurateli.

11. Sagittario - La giornata è faticosa dal punto di vista mentale. Vi sentite sotto pressione, come se ci fosse qualcosa da dimostrare, ma non sapete bene a chi. I ritmi sono alti, e il rischio di bruciare le tappe è forte. Nel lavoro, serve maggiore attenzione alla gestione del tempo: una disorganizzazione iniziale potrebbe complicare tutto. In amore, avete bisogno di leggerezza, ma evitate di dare per scontati i sentimenti altrui. Non tutto ruota attorno alla vostra libertà. La Luna chiede ordine: iniziate dal vostro spazio interiore.

12. Leone - Siete il segno più penalizzato di questa giornata. La Luna in Vergine vi rema contro e rende più difficile la gestione delle emozioni.

L’impazienza domina e rischiate di entrare in conflitto con chiunque non segua i vostri tempi. In ambito lavorativo, una discussione potrebbe sfociare in un malinteso difficile da chiarire. Evitate di pretendere troppo da chi vi circonda. In amore, siete troppo esigenti e poco disposti al compromesso. Il rischio è quello di ferire, anche senza volerlo. Serve un momento di pausa per ritrovare lucidità.